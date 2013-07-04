Чемпионат мира-2018 по шоссейному велоспорту в Инсбруке (Австрия). Информация

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:13
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|ЮНИОРКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|ЮНИОРЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|МУЖЧИНЫ ДО 23
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|ЖЕНЩИНЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|МУЖЧИНЫ
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ПРЕВЬЮ (TTT) | ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) | РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
Расписание гонок 85-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)
23 сентября
10:10 Командная гонка на время. Женщины (TTT). 54.5 км
14:40 Командная гонка на время. Мужчины (TTT). 62.8 км
24 сентября
10:10 Гонка с раздельным стартом. Юниорки (ITT). 20 км
14:40 Гонка с раздельным стартом. Мужчины до 23 лет (ITT). 27.8 км
25 сентября
10:10 Гонка с раздельным стартом. Юниоры (ITT). 27.8 км
14:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 27.8 км
26 сентября
14:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 52.5 км
27 сентября
09:10 Групповая гонка. Юниорки. 71.7 км
14:40 Групповая гонка. Юниоры. 132,4 км
28 сентября
12:10 Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. 179.9 км
29 сентября
12:10 Групповая гонка. Женщины. 156.2 км
30 сентября
09:40 Групповая гонка. Мужчины. 258.5 км
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