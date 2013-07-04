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Чемпионат мира-2018 по шоссейному велоспорту в Инсбруке (Австрия). Информация

 

 Чемпионат Мира 2018 по шоссейному велоспорту
  ЮНИОРКИ  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЮНИОРЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
  МУЖЧИНЫ ДО 23    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)  | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЖЕНЩИНЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR) 

  МУЖЧИНЫ    

ПРЕВЬЮ (TTT) | ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) | РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ  (RR)

 

 

Расписание гонок 85-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)

23 сентября 
10:10 Командная гонка на время. Женщины (TTT). 54.5 км 
14:40 Командная гонка на время. Мужчины (TTT). 62.8 км 

24 сентября
10:10 Гонка с раздельным стартом. Юниорки (ITT). 20 км 
14:40 Гонка с раздельным стартом. Мужчины до 23 лет (ITT). 27.8 км 

25 сентября
10:10 Гонка с раздельным стартом. Юниоры (ITT). 27.8 км 
14:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 27.8 км 

26 сентября
14:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 52.5 км 

27 сентября

09:10 Групповая гонка. Юниорки. 71.7 км  

14:40 Групповая гонка. Юниоры. 132,4 км 

28 сентября

12:10 Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. 179.9 км 

29 сентября

12:10 Групповая гонка. Женщины. 156.2 км 

30 сентября   
09:40 Групповая гонка. Мужчины. 258.5 км 

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Теги к статье: Чемпионат Мира 2018 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Инсбруке командная гонка на время индивидуальная гонка на время групповая гонка андеры юниорки юниоры мужчины женщины стартовый протокол

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  1. Имя: Андрей

    Vepr

    Вчера, 22:16 | Регистрация: 22.09.2018

    Спасибо за расписание с указанием времени старта. Я, вобщем-то, для того и зарегестрировался, чтобы поблагодарить за указание времени и сказать, что этого всегда очень и очень не хватает.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:33 | Регистрация: 4.07.2013

    Да вроде всегда здесь публиковали Расписание ЧМ, в том числе, время старта.

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22 - 30 сентября 2018

UCI Road World Championships (Innsbruck-Tirol)


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Комментарии

  • VeloVelo
    Ричи Порт не примет участие в ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ох, Ричи...

  • VeloVelo
    Чемпионат мира-2018 по шоссейн ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Да вроде всегда здесь публиковали Расписание ЧМ, в том числе, время старта.

  • VeloVelo
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    VeloVelo-Фото

    Датчане жгут последние годы. 

  • uran
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    uran-Фото

    В финале бельгийца Беноота операторский мотоцикл хорошо так тащил, хорошо хоть не выйграл. 

  • Vepr
    Чемпионат мира-2018 по шоссейн ... (2)
    Vepr-Фото

    Спасибо за расписание с указанием времени старта. Я, вобщем-то, для того и зарегестрировался, чтобы поблагодарить за указание времени и сказать, что этого всегда очень и очень не хватает.

  • Astanaforever
    Memorial Marco Pantani-2018 (2)
    Astanaforever-Фото
    Классное приобретение Астаны . Вино мастер селекции и отборов молодых талантов.
  • uran
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (18)
    uran-Фото

    Трасса сложна тактически и технически.

    Гора многое определяет. Ждать "тяжелых" тягунов, либо "убивать" до подъема и потом пробовать удержать темп "горняками". На бумаге Скай очень сильна, Квято Вася Кастровьехо Москон отличнейшие тягуны, Фрум зря не едет. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Memorial Marco Pantani-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавчик
  • Николай Н.
    Tour de l’Eurometropole-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Весь интерес гонки был в последних 20км. Петерсен конечно силён, догнал отрыв и сколько раз пытался уехать. И всё же взял финиш. Молодец.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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