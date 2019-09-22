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Роан Деннис готов защищать титул чемпиона в разделке на чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире

Роан Деннис: «Верю, что смогу победить в Йоркшире»

 

  Роан Деннис будет защищать титул чемпиона мира в разделке на чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире. 29-летний австралийский велогонщик команды Bahrain-Merida не участвовал в велогонках с 18 июля, когда внезапно без объяснения причин сошёл с Тур де Франс-2019 во время 12-го этапа перед индивидуальной гонкой на время, которая проходила на 13-м этапе.  

 

   Деннис уверен, что готов бороться за второй титул в Йоркшире, несмотря на то, что не проверял себя в гонках перед чемпионатом мира. Об этом чемпион мира-2018 в разделке рассказал в интервью австралийскому изданию The Advertiser, где также сказал, что проедет индивидуальную гонку на время чемпионата мира-2019 на велосипеде, марка которого не будет видна, с компонентами и колёсами, предоставленными сборной Австралии. Как рассказал Деннис в интервью The Advertiser, готовиться к чемпионату мира ему помогал спортивный психолог Дэвид Шпиндлер (David Spindler).

 

 

 

  Роан Деннис: «Физически я в такой же хорошей форме, как и в прошлом году. Показатели теста мощности лучше, чем когда-либо. Были дни, когда морально было тяжело. Но я верю, что смогу победить в Йоркшире.

 

  Борьба больше психологическая, потому что всё, что у меня есть – это тренировки. Я не выступал в гонках, где мог бы ставить цели, бороться за этапы, меня не было на Вуэльте Испании-2019, которая могла стать идеальной подготовкой, создать сильную базу. Мы собирались проехать Вуэльту полностью, чтобы проверить, смогу ли я сохранить физическую форму после полного Гран-тура с прицелом на Токио в будущем году. Олимпиада будет после Тур де Франс.

 

Я всё ещё хочу принять участие в Вуэльте Испании, но, понятно, что теперь не получится.

 

Последние две недели  подготовки к чемпионату со мной работал мой спортивный психолог, он поддержал меня. Если честно, мне было нелегко».

 

  Сообщалось, что у команды Bahrain-Merida и Роана Денниса во время Тур де Франс-2019 возникли разногласия по поводу оборудования и костюма, но австралийский гонщик в интервью The Advertiser отказался обсуждать причины схода с французского Гран-тура. Он лишь подчеркнул, что решение о сходе было принято во время 12 этапа Тур де Франс-2019.

 

  Роан Деннис: «Новость о моём сходе с гонки была неимоверно раздута, люди винили меня во всех смертных грехах. Я прочитал каждый пост в социальных сетях, а когда люди не получили от меня ответа, они начали посылать сообщения моей жене. Я вышел из Твиттера, не хотел вступать в схватку с клеветниками, потому что мы дали шанс другим людям попытаться спокойно и обдуманно во всём разобраться. Я не хотел подливать масла в огонь.

 

  Я  ни разу не опорочил спонсоров или команду или других гонщиков и был более чем счастлив разговаривать с представителями средств массовой информации до того последнего дня. Другие распускали слухи и говорили всякое, но я – нет.

 

  Сход не был запланирован. Я поговорил с моим менеджером перед стартом, мы договорились, что я финиширую, а всё остальное мы решим после этапа. Я понимал, что в краткосрочной перспективе сход вызовет негативную реакцию, но не ожидал, что она будет настолько сильной. Но в долгосрочной перспективе это решение было лучшим для меня.

 

  Весь этап я раздумывал обо всём, в моих мыслях шла борьба. Если кто-то в команде не имеет нужного настроя, если кто-то недоволен, возможно, для всей команды сход – это лучший вариант. Я поговорил с ребятами в отеле тем вечером, никакого негодования и обид не было. Они не ожидали, что такое случится, даже Нибали сказал, что не понял, почему я так поступил, но они не чувствовали, что я их подвёл. Они сказали, что всё в порядке».

 

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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Комментарии

  • AAA
    Primus Classic-2019 (10)
    AAA-Фото
    Я никого не восхваляю, но этого парня гнал бы.
    Ошибается он много больше Курдюкова и нюха на гонку у него нет, мышей не ловит, не понимает он гонку, не о чем.
  • Arciv
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    Arciv-Фото
    Цитата: uran
    Lucinda Brand, Riejanne Markus, Amy Pieters, Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos van Emden.
    Спасибо
  • AndreyEst
    Герант Томас не стартует в гон ... (10)
    AndreyEst-Фото
    Ну,контракт можно и прекратить.Или разжаловать до лейтенанта.Мне кажется,всё за висит от состояния Фрума.Как он пройдёт восстановление и начнёт следующий сезон.Берналь и Карапаз при всех их талантах далеко не Шкипер.И Томас их возить не сильно захочет,а классных,проверенных грегари в Инеос поубавилось.
    И,вообще,у меня такое чувство,что Инеос пойдёт по ниспадающей,потому что Фрум свой пик явно прошёл и насколько его ещё хватит- неясно.Фрум главное действующее лицо Ская и Инеоса,все остальные массовка.Сугубо личное мнение.
  • Серафим
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    Серафим-Фото

    Глядя на это действо, начинаю испытывать ностальгию по временам, когда "любители" из нац. сборных ездили командную гонку на 100 км.

     Это были настоящие скатанные команды, которые посвящали подготовке к чемпионату 24 часа в сутки.   А это сборная солянка. Чемпионы. 

  • AndreyEst
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    AndreyEst-Фото

    Забавное начинание..Но если честно,я не понял смысла.Если это чемпионат мира,то верните командную гонку по странам.

  • старт-шоссе 82
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото

    Алексея поздравляю с победой, очень рад за него.

     

  • старт-шоссе 82
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (15)
    старт-шоссе 82-Фото
    Была еще победа на Вуельте 2007 в спринте, которую сегодня повторил Луценко.
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: tds
    Цитата: Earl57
    Мусор на дороге тоже на совести итальянок. Ведь именно они должны были следить за состоянием трассы
    Так ведь чемпионат не в Италии, в Англии.

    Вот именно, поэтому английский мусор на английской дороге и помог англичанкам в устранении итальянских конкуренток

  • Jonik
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    Jonik-Фото

    Не смешанная эстафета, а "смешная эстафета". Не оценил.

  • tds
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (12)
    tds-Фото
    Цитата: Earl57
    Мусор на дороге тоже на совести итальянок. Ведь именно они должны были следить за состоянием трассы
    Так ведь чемпионат не в Италии, в Англии.

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