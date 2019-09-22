Роан Деннис готов защищать титул чемпиона в разделке на чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире

Роан Деннис: «Верю, что смогу победить в Йоркшире»

Роан Деннис будет защищать титул чемпиона мира в разделке на чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире. 29-летний австралийский велогонщик команды Bahrain-Merida не участвовал в велогонках с 18 июля, когда внезапно без объяснения причин сошёл с Тур де Франс-2019 во время 12-го этапа перед индивидуальной гонкой на время, которая проходила на 13-м этапе.

Деннис уверен, что готов бороться за второй титул в Йоркшире, несмотря на то, что не проверял себя в гонках перед чемпионатом мира. Об этом чемпион мира-2018 в разделке рассказал в интервью австралийскому изданию The Advertiser, где также сказал, что проедет индивидуальную гонку на время чемпионата мира-2019 на велосипеде, марка которого не будет видна, с компонентами и колёсами, предоставленными сборной Австралии. Как рассказал Деннис в интервью The Advertiser, готовиться к чемпионату мира ему помогал спортивный психолог Дэвид Шпиндлер (David Spindler).

Роан Деннис: «Физически я в такой же хорошей форме, как и в прошлом году. Показатели теста мощности лучше, чем когда-либо. Были дни, когда морально было тяжело. Но я верю, что смогу победить в Йоркшире.

Борьба больше психологическая, потому что всё, что у меня есть – это тренировки. Я не выступал в гонках, где мог бы ставить цели, бороться за этапы, меня не было на Вуэльте Испании-2019, которая могла стать идеальной подготовкой, создать сильную базу. Мы собирались проехать Вуэльту полностью, чтобы проверить, смогу ли я сохранить физическую форму после полного Гран-тура с прицелом на Токио в будущем году. Олимпиада будет после Тур де Франс.

Я всё ещё хочу принять участие в Вуэльте Испании, но, понятно, что теперь не получится.

Последние две недели подготовки к чемпионату со мной работал мой спортивный психолог, он поддержал меня. Если честно, мне было нелегко».

Сообщалось, что у команды Bahrain-Merida и Роана Денниса во время Тур де Франс-2019 возникли разногласия по поводу оборудования и костюма, но австралийский гонщик в интервью The Advertiser отказался обсуждать причины схода с французского Гран-тура. Он лишь подчеркнул, что решение о сходе было принято во время 12 этапа Тур де Франс-2019.

Роан Деннис: «Новость о моём сходе с гонки была неимоверно раздута, люди винили меня во всех смертных грехах. Я прочитал каждый пост в социальных сетях, а когда люди не получили от меня ответа, они начали посылать сообщения моей жене. Я вышел из Твиттера, не хотел вступать в схватку с клеветниками, потому что мы дали шанс другим людям попытаться спокойно и обдуманно во всём разобраться. Я не хотел подливать масла в огонь.

Я ни разу не опорочил спонсоров или команду или других гонщиков и был более чем счастлив разговаривать с представителями средств массовой информации до того последнего дня. Другие распускали слухи и говорили всякое, но я – нет.

Сход не был запланирован. Я поговорил с моим менеджером перед стартом, мы договорились, что я финиширую, а всё остальное мы решим после этапа. Я понимал, что в краткосрочной перспективе сход вызовет негативную реакцию, но не ожидал, что она будет настолько сильной. Но в долгосрочной перспективе это решение было лучшим для меня.

Весь этап я раздумывал обо всём, в моих мыслях шла борьба. Если кто-то в команде не имеет нужного настроя, если кто-то недоволен, возможно, для всей команды сход – это лучший вариант. Я поговорил с ребятами в отеле тем вечером, никакого негодования и обид не было. Они не ожидали, что такое случится, даже Нибали сказал, что не понял, почему я так поступил, но они не чувствовали, что я их подвёл. Они сказали, что всё в порядке».