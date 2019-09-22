Чемпионат мира-2019 по шоссейному велоспорту в Йоркшире (Великобритания). Информация

хейтеры, где ж вы со своими чемпионатами водокачек? :-)

Наконец-то Луц показывает черты сильного однодневщика. Ему тока спринты вырезать осталось. По всем параметрам однодневщик, мне как-то странно было, что до 2019 он выигрывал только чемпионат Казахстана да Тур Алма-Аты. В этом году он хорошо проехал Страде и Омлооп, теперь вторая победа в однодневке с очень неплохим составом. Ожидаем ЧМ и след весны. Ломбардия... все ж тяжеловато.