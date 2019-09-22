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Чемпионат мира-2019 по шоссейному велоспорту в Йоркшире (Великобритания). Информация

 

 Чемпионат Мира 2019 по шоссейному велоспорту
  ЮНИОРКИ  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)| РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЮНИОРЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
  МУЖЧИНЫ ДО 23    

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)  | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)  
  ЖЕНЩИНЫ    

РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT MR) |

РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR) 

  МУЖЧИНЫ    

ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ  (RR)

 

 

Расписание гонок 86-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)

22 сентября 
14:10 Командная гонка на время. Смешанная эстафета (TTT MR). 28 км 
23 сентября
11:10 Гонка с раздельным стартом. Юниорки (ITT). 13,7 км 
14:10 Гонка с раздельным стартом. Юниоры (ITT). 27,6 км 

24 сентября
11:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины до 23 лет (ITT). 30,3 км 
15:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 30,3 км 

25 сентября
14:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 54,1 км 

26 сентября

13:10 Групповая гонка. Юниоры. 148,1 км 

27 сентября

09:40 Групповая гонка. Юниорки. 86 км 

15:10 Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. 186,9 км 

28 сентября

12:40 Групповая гонка. Женщины. 149,4 км 

29 сентября   
09:40 Групповая гонка. Мужчины. 280 км 

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Теги к статье: Чемпионат Мира 2019 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Йоркшире индивидуальная гонка на время групповая гонка андеры юниорки юниоры мужчины женщины стартовый протокол смешанная эстафета

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в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Kivi
    с кем?
    Видимо он говорит про Романа Киреева, которого вынудили уйти чтобы уступить место Винокурову, чтобы Астана не вылетела в проконти, не добирая очков в мировой лиги UCI. 2011 года . Самый провальный тот год был у Астаны. А может и про Кашечкина толкует.Того тоже вынудили уйти из за противостояния с тем же Вино.
  • sixpack
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    sixpack-Фото

    хейтеры, где ж вы со своими чемпионатами водокачек? :-)

     

    Наконец-то Луц показывает черты сильного однодневщика. Ему тока спринты вырезать осталось. По всем параметрам однодневщик, мне как-то странно было, что до 2019 он выигрывал только чемпионат Казахстана да Тур Алма-Аты. В этом году он хорошо проехал Страде и Омлооп, теперь вторая победа в однодневке с очень неплохим составом. Ожидаем ЧМ и след весны. Ломбардия... все ж тяжеловато.

  • Astanaforever
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Впечатляет форма Леши. Подсластил горькую пилюлю фанам Астаны после грустных воспоминаний о Вуэльте подряд двумя победами в Италии..где выигрывали все последние годы только. хозяева-итальянцы. Зачёт ему за это.
  • Kivi
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (6)
    Kivi-Фото
    с кем?
  • close2you
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    close2you-Фото

    дай Бог, эту ногу ему на ЧМ... будет неплох)

  • Бакеша
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Бакеша-Фото
    Вау, просто молодец! Поздравляю! Алга Астана!
  • motte
    Primus Classic-2019 (1)
    motte-Фото

    Шикарно, трек , шикарно!!!!

    Саган хорош, радует!

  • motte
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    motte-Фото

    Алексей , внутреннюю Италию щелкает, словно орешки

  • Astanaforever
    Memorial Marco Pantani-2019 (4)
    Astanaforever-Фото
    Что он творит!!! Вот это монстр! ЧМ еще ему для полного счастья и нам фанам Астаны для услады души. Молодец Леша! 10 побед в сезоне просто успех. Буду болеть за него на ЧМ.
  • kwwk
    Тур Словакии-2019. Этап 3 (2)
    kwwk-Фото

    Приятно видеть Александра в окружении матерых спринтеров

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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