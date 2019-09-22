Чемпионат мира-2019 по шоссейному велоспорту в Йоркшире (Великобритания). Информация

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 21:51
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|ЮНИОРКИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT)| РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|ЮНИОРЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|МУЖЧИНЫ ДО 23
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РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
|ЖЕНЩИНЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ (TTT MR) |
РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
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ПРЕВЬЮ (ITT) | ПРЕВЬЮ (RR) | РЕЗУЛЬТАТЫ (ITT) | РЕЗУЛЬТАТЫ (RR)
Расписание гонок 86-го чемпионата мира по велоспорту на шоссе (время CET)
22 сентября
14:10 Командная гонка на время. Смешанная эстафета (TTT MR). 28 км
23 сентября
11:10 Гонка с раздельным стартом. Юниорки (ITT). 13,7 км
14:10 Гонка с раздельным стартом. Юниоры (ITT). 27,6 км
24 сентября
11:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины до 23 лет (ITT). 30,3 км
15:40 Гонка с раздельным стартом. Женщины (ITT). 30,3 км
25 сентября
14:10 Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT). 54,1 км
26 сентября
13:10 Групповая гонка. Юниоры. 148,1 км
27 сентября
09:40 Групповая гонка. Юниорки. 86 км
15:10 Групповая гонка. Мужчины до 23 лет. 186,9 км
28 сентября
12:40 Групповая гонка. Женщины. 149,4 км
29 сентября
09:40 Групповая гонка. Мужчины. 280 км
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