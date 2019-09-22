VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Герант Томас не стартует в гонке с раздельным стартом на домашнем чемпионате мира

Герант Томас отказался от участия в разделке чемпионата мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире

 

  33-летний британский велогонщик, призёр Тур де Франс-2019 Герант Томас (Geraint Thomas) решил отказаться от участие в индивидуальной гонке на время на домашнем чемпионате мира по велоспорту-2019, который пройдёт в Йоркшире.

 

  В заявлении Геранта Томаса говорится: «Я старался вернуться в форму после посттуровского перерыв, но, к сожалению, чувствую, что сейчас мне не хватит формы, чтобы выступить на  лучшем уровне. Решение пропустить разделку чемпионата мира-2019 и полностью посвятить себя групповой гонке, мы приняли вместе с моим тренером и тренером сборной Мэттом Браммейером».

 

  Геранта Томаса заменит 28-летний британский гонщик Джон Арчибальд (John Archibald), который будет представлять Великобританию вместе с Алексом Даусеттом (Alex Dowsett).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту UCI Road World Championships Road Cycling World Championships

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Nass

    tatmaraburenkov

    Сегодня, 03:23 | Регистрация: 22.09.2019

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • tatmaraburenkov
    Тур Словакии-2019. Этап 4 (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Герант Томас не стартует в гон ... (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Чемпионат мира-2019 по шоссейн ... (1)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Том Дюмулин о восстановлении п ... (2)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Алексей Луценко выигрывает «Ме ... (6)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Еще один сезон для Дмитрия Гру ... (10)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Реми Каванья продлил контракт ... (4)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Бывший директор Джиро д’Италия ... (5)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Memorial Marco Pantani-2019 (5)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- https://url.uz/netcam

  • tatmaraburenkov
    Primus Classic-2019 (6)
    tatmaraburenkov-Фото

    а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- https://url.uz/netcam

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

21 сентября

Davide Ballerini (Astana Pro Team)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

22 сентября

Yukiya Arashiro (Bahrain Merida)

Bob Jungels (Deceuninck - Quick Step)

Thomas Boudat (Total Direct Energie)

Rob Britton (Rally - UHC Cycling)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (126)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)