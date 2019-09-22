Герант Томас не стартует в гонке с раздельным стартом на домашнем чемпионате мира

Герант Томас отказался от участия в разделке чемпионата мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире

33-летний британский велогонщик, призёр Тур де Франс-2019 Герант Томас (Geraint Thomas) решил отказаться от участие в индивидуальной гонке на время на домашнем чемпионате мира по велоспорту-2019, который пройдёт в Йоркшире.

В заявлении Геранта Томаса говорится: «Я старался вернуться в форму после посттуровского перерыв, но, к сожалению, чувствую, что сейчас мне не хватит формы, чтобы выступить на лучшем уровне. Решение пропустить разделку чемпионата мира-2019 и полностью посвятить себя групповой гонке, мы приняли вместе с моим тренером и тренером сборной Мэттом Браммейером».

Геранта Томаса заменит 28-летний британский гонщик Джон Арчибальд (John Archibald), который будет представлять Великобританию вместе с Алексом Даусеттом (Alex Dowsett).