Герант Томас не стартует в гонке с раздельным стартом на домашнем чемпионате мира

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:30
Герант Томас отказался от участия в разделке чемпионата мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире
33-летний британский велогонщик, призёр Тур де Франс-2019 Герант Томас (Geraint Thomas) решил отказаться от участие в индивидуальной гонке на время на домашнем чемпионате мира по велоспорту-2019, который пройдёт в Йоркшире.
В заявлении Геранта Томаса говорится: «Я старался вернуться в форму после посттуровского перерыв, но, к сожалению, чувствую, что сейчас мне не хватит формы, чтобы выступить на лучшем уровне. Решение пропустить разделку чемпионата мира-2019 и полностью посвятить себя групповой гонке, мы приняли вместе с моим тренером и тренером сборной Мэттом Браммейером».
Геранта Томаса заменит 28-летний британский гонщик Джон Арчибальд (John Archibald), который будет представлять Великобританию вместе с Алексом Даусеттом (Alex Dowsett).
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