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Тони Мартин собирается участвовать в чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире

Тони Мартин вернулся к тренировкам после падения на Вуэльте Испании-2019

 

 34-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин вернулся к тренировкам после падения на 19-м этапе Вуэльты Испании.  Четырёхкратный чемпион мира в разделке, Тони Мартин планирует принять участие в чемпионате мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире. Он намерен проехать смешанную гонку с раздельным стартом, которая откроет чемпионат 22 сентября, а также стартовать в индивидуальной гонке на время.

 

В этом году Мартин в девятый раз и восьмой раз подряд стал чемпионом Германии в индивидуальной гонке на время.

 

 

  В своём аккаунте в Instagram Тони Мартин написал: «Вернулся на свой Bianchi. Всё ещё больно, но на дороге почувствую себя лучше. Надеюсь восстановиться до воскресенья, до старта чемпионата».

 

 

 Тони Мартин заявлен на старт в смешанной гонке с раздельным стартом и в разделке, но его нет в составе сборной Германии на групповую гонку чемиионата мира, куда вошли Паскаль Акерман, Джон Дегенкольб, Никиас Арндт, Маркс Бургхардт, Симон Гешке, Йонас Кох, Нильс Политт и Яша Зюттерлин.

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Теги к статье: Tony Martin Тони Мартин чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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В тему:

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  1. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 19:20 | Регистрация: 23.05.2017

    Вперёд Несгибаемый Тони!

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:03 | Регистрация: 27.05.2017

    Трудяга Тони, надеюсь ещё покажет в разделке что-нибудь.

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 15.04.2018

    Он и Пулс просто несгибаемые. Эту Вуэльту отпахал на все 100%. Надеюсь Роглич ему проставился)

  4. merlin-

    Вчера, 21:31 | Регистрация: 9.09.2019

    Что значит Смешенная гонка с раздельным стартом?

    1. Velolive-Team

      Вчера, 21:40 | Регистрация: 11.01.2010

      22 сентября старт в 14:10 (CET), посмотрите и всё станет понятно.

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Ближайшие старты

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Комментарии

  • Shalam s Urala
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    уже просто забыть хочется. бесславный конец

  • Shalam s Urala
    Янник Штаймле – новый велогонщ ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    чувствуется как Янник воодушевлён, вдохновлён и полон надежд

    и Лефевр такой мастер, глава семьи, вожак стаи )

    дай им бог

  • VeloVelo
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Прощай шампунь. Бабло распилили и свалили. Стоит запомнить имена этих манагеров.
    Гонцов жаль. Полит, Герреро и другие хорошие гонцы. Удачи парням!

  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Вальверде войдет в "зал славы велоспорта" (уже вошел), не только потому, что он был на подиуме всех трех ГТ. А еще потому что плюс к этому у него выдающиеся результаты в арденнских классиках.

    Флэш Валлонь (финиш на Мюр дэ Уи) - Пятикратный победитель!!! И еще призовые места.
    Льеж-Бастонь-Льеж - Трехкратный победитель!!! И еще призовые места.


    ДАЛЕЕ КЛАССИКИ:
    Классика Сан-Себастьяна - Двукратный победитель
    Вуэльта Мурсии - Пятикратный победитель.

    Ну и уж раз пошло по Вальверде:

    Трехкратный чемпион Испании (1 - разделка, 2 - групповая)

    НЕДЕЛЬКИ:
    Андалусия: Пятикратный победитель.
    Валенсия: Трехкратный победитель.
    Каталония: Трехкратный победитель!!!
    Бургос: Двукратный победитель.
    Дофине: Двукратный победитель!
    Кастилия и Леон: 1 Победа.
    Тур страны Басков: 1 Победа.
    Тур Абу Даби: 1 Победа.

    Чемпион мира действующий! Плюс 5 или 6 серебра и бронзы, не помню точно.



    У кого еще есть такие или подобные достижения? 



    Я не фанат Вальверде.
    Но, с большим уважением к нему отношусь. 

  • Astanaforever
    Жозе Азеведу уходит из команды ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Такую команду угробили..которая в со-лидерах рейтинга стояла. когда то. с таким то бюджетом
  • VeloVelo
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (13)
    VeloVelo-Фото

    Артем, есть такие замечательные гонки, как "классики". Обратите на них внимание.
    Они того стоят, например, Тур Фландрии. Для подавляющего большинства гонцов 
    выиграть Фландрию гораздо ценнее, чем взять этап на ГТ.

  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Ну правильно ... Посмотрите - сколько одобрений ваша писулька получила. НЕНАВИСТЬ ! Завтра закроют Астану - ох, сколько радости будет на Velolive ! И понятно, все команды - чистейшие, никто - кроме проклятой Астаны - допингом не баловался и не балуется, она одна как БЕЛЬМО мешает российским "знатокам" велоспорта. Даже Армстронг , оказывается, допинговал из-за Астаны.И Контадор ... Все астанинские допинговые выкормыши. И других достижений у Астаны не было ... У меня вопрос - вот рыба ГНИЁТ с головы... А человек с какого места ? ЕСТЬ НОРМАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЮБИТЕЛИ ВЕЛОСПОРТА ?! ПОЧЕМУ МОЛЧИТЕ ?! Я не призываю болеть или любить Астану . Но неужели на ВЕЛИКОЙ РУСИ перевелась ДОБРОТА, ДУШЕВНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ? И осталась только ненависть , неприязнь, зависть и нетерпимость ?
  • Адриен
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Адриен-Фото
    Что, опять антиастанинский приступ подкатил? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ АСТАНА ? Вопрос был о спортивных достижениях Бахрейна - И ВСЕ! И вопрос правомерный - достижений, достойных особой гордости, у команды ПОКА нет. Возможно - будут. Дай Бог... КАК НАСЧЕТ ВАШЕЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АСТАНЫ И ЕЁ БОЛЕЛЬЩИКОВ ? Соринку в чужом глазу быстро подмечаете...
  • Astanaforever
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Lucky
    Цитата: Astanaforever
    А какие достижения то Бахрейна, что прям восхищают Пулса? Напомните?
    Главное достижение Bahrain-Merida - отсутствие допинговых скандалов, которые густым шлейфом тянуться за Астаной с самого основания этой команды: Маттиас Кесслер, Эдди Маццолени, Винокуров, Андрей Кашечкин, Хосе Антонио Редондо, Владимир Гусев, Альберто Контадор, Роман Кройцигер, Валентин и Максим Иглинский, Ильи Давиденка
    "достижений" хватит на десяток команд)))
    В 2012 году бывшие гонщики и персонал Astana, включая Лэнса Армстронга, Йохана Брюнеля, Леви Лайфаймера, доктора Педро Селайю и доктора Луиса дель Мораля, были серьёзно замешаны в массовый допинговый скандал, окруживший команду U.S. Postal/Discovery Channel.
    Честно. Вот не хотел я эту бучу разводить..но ваши выпады на ровном месте в сторону Астанытвынуждают меня макнуть вас в ваше же дерьмо./Директор по менеджменту велокоманды Bahrain Merida Милан Эржень подозревается в связях с допинговой клиникой Марка Шмидта. Сейчас Международный союз велосипедистов (UCI) ведет расследование по этому поводу. 15 мая стало известно, что гонщик Bahrain Merida Кристиан Корень и спортивный директор команды Борут Божич являлись клиентами Шмидта и принимали допинг. В сентябре 2018 года у белорусского гонщика команды Константина Сивцова в допинг-пробе был найден эритропоэтин. / Довольны?

    И еще.. Когда будете след. раз списывать флуд, пишите хоть правильно фамилии. Илья Давыденок.. так правильно будет.
  • BaTman
    Ваут Пулс переходит в команду ... (18)
    BaTman-Фото
    Но достижения Астаны пока не привлекают гонщиков и тренеров такого уровня.
    Зачем столько агрессии в отношениях других команд ?

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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