Тони Мартин собирается участвовать в чемпионате мира-2019 по велоспорту в Йоркшире

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- Дата:
- Вчера, 18:58
Тони Мартин вернулся к тренировкам после падения на Вуэльте Испании-2019
34-летний немецкий велогонщик команды Jumbo-Visma Тони Мартин вернулся к тренировкам после падения на 19-м этапе Вуэльты Испании. Четырёхкратный чемпион мира в разделке, Тони Мартин планирует принять участие в чемпионате мира-2019 по велоспорту на шоссе в Йоркшире. Он намерен проехать смешанную гонку с раздельным стартом, которая откроет чемпионат 22 сентября, а также стартовать в индивидуальной гонке на время.
В этом году Мартин в девятый раз и восьмой раз подряд стал чемпионом Германии в индивидуальной гонке на время.
В своём аккаунте в Instagram Тони Мартин написал: «Вернулся на свой Bianchi. Всё ещё больно, но на дороге почувствую себя лучше. Надеюсь восстановиться до воскресенья, до старта чемпионата».
Тони Мартин заявлен на старт в смешанной гонке с раздельным стартом и в разделке, но его нет в составе сборной Германии на групповую гонку чемиионата мира, куда вошли Паскаль Акерман, Джон Дегенкольб, Никиас Арндт, Маркс Бургхардт, Симон Гешке, Йонас Кох, Нильс Политт и Яша Зюттерлин.
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