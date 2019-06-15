Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2019

Элиа Вивиани, Майкл Мэттьюс, Петер Саган о 4-м этапе Тура Швейцарии-2019

Чемпион Италии, 30-летний гонщик команды Deceuninck - Quick Step Элиа Вивиани одержал победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019, обойдя в спринте Майкла Мэттьюса (Sunweb) и Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Это 23 победа итальянского спринтера с тех пор, как он стал гонщиком команды Quick Step.

Петер Саган, финишировавший третьим, сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Heinz Zwicky / Getty Images - Photo credit: ©Heinz Zwicky/ Getty Images

Элиа Вивиани: «Эта победа даёт уверенность, особенно после нескольких последних недель. Победа на этапе гонки Мирового тура всегда имеет большое значение. Вы можете увидеть, что все мои успехи в 2019 году были на таких гонках, что многое говорит о моём сезоне, несмотря на то, что по количеству побед этот сезон уступает прошлому.

Мы надеялись свести этап к общему спринту, старались снова после вчерашнего второго места. Ребята идеально работали, я был в них уверен, они помогли мне преодолеть финальные подъёмы. Я знаю, что у нас лучший развозящий поезд в мире. На последних километрах мы взяли на себя ответственность, вышли вперёд на спуске, потому что это было очень важно. Михаэль Мёркёв вывез меня на отличную позицию, чтобы я мог завершить работу команды. Эта победа очень много значит для меня, я невероятно счастлив».

Майкл Мэттьюс: «Наша команда отлично выступила сегодня, все до одного полностью посвятили себя финальному спринту. Каждый сыграл важную роль, меня очень хорошо вывезли на позицию, я смог занять второе место. Получил прилив уверенности за последние несколько дней. Предвкушаю следующие этапы».

Петер Саган: «Я хотел выиграть этот этап, но оказался тот день. Команда отлично отработала, они тянули впереди почти весь день. Как и ожидалось, этап решился в быстром общем спринте. Я сделал всё возможное, но Вивиани был самым быстрым. Чувствую себя хорошо, форма такая, как и должна быть, но сегодня не мой день. Благодаря третьему месту и бонусам за спринт я сохранил жёлтую майку».