VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2019

Элиа Вивиани, Майкл Мэттьюс, Петер Саган о 4-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  Чемпион Италии, 30-летний гонщик команды Deceuninck - Quick Step Элиа Вивиани одержал победу на 4-м этапе Тура Швейцарии-2019, обойдя в спринте Майкла Мэттьюса (Sunweb) и Петера Сагана (Bora-hansgrohe). Это 23 победа итальянского спринтера с тех пор, как он стал гонщиком команды Quick Step.

 

Петер Саган, финишировавший третьим, сохранил на плечах жёлтую майку лидера.

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Элиа Вивиани – победитель 4 этапа Тура Швейцарии-2019

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Heinz Zwicky / Getty Images - Photo credit: ©Heinz Zwicky/ Getty Images

 

   Элиа Вивиани: «Эта победа даёт уверенность, особенно после нескольких последних недель. Победа на этапе гонки Мирового тура всегда имеет большое значение. Вы можете увидеть, что все мои успехи в 2019 году были на таких гонках, что многое говорит о моём сезоне, несмотря на то, что по количеству побед этот сезон уступает прошлому.

 

  Мы надеялись свести этап к общему спринту, старались снова после вчерашнего второго места. Ребята идеально работали, я был в них уверен, они помогли мне преодолеть финальные подъёмы. Я знаю, что у нас лучший развозящий поезд в мире. На последних километрах мы взяли на себя ответственность, вышли вперёд на спуске, потому что это было очень важно. Михаэль Мёркёв вывез меня на отличную позицию, чтобы я мог завершить работу команды. Эта победа очень много значит для меня, я невероятно счастлив».

 

 

  Майкл Мэттьюс: «Наша команда отлично выступила сегодня, все до одного полностью посвятили себя финальному спринту. Каждый сыграл важную роль, меня очень хорошо вывезли на позицию, я смог занять второе место. Получил прилив уверенности за последние несколько дней. Предвкушаю следующие этапы».

 

  Петер Саган: «Я хотел выиграть этот этап, но оказался тот день. Команда отлично отработала, они тянули впереди почти весь день. Как и ожидалось, этап решился в быстром общем спринте. Я сделал всё возможное, но Вивиани был самым быстрым. Чувствую себя хорошо, форма такая, как и должна быть, но сегодня не мой день. Благодаря третьему месту и бонусам за спринт я сохранил жёлтую майку».

 

 

Результата 3 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Майкл Мэттьюс Петер Саган Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    VeloVelo-Фото

    Приседания 180кг при весе 75кг? С ума сошел?
    Сколько ж тебе лет?

    Серёга, если ты не профи, завязывай с этими экспириенсами.
    Повылетает всё ко всем чертям
    (спина, колени сначала, а потом всё остальное).

  • uran
    Герант Томас планирует стартов ... (1)
    uran-Фото
    К черту голову, руки ноги целы можно продолжать.
  • SportSpirit
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SportSpirit-Фото
    Я сейчас приседаю на раз 120 кг)

    Анекдот в тему)

    - Дорогой, мы скоро едем в Париж, тебе нужно подтянуть свой французский.

    Чувак ложится на лавку, берет изогнутый гриф: «Силь ву пле»)
  • SSS
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SSS-Фото
    если бы это была не астана, и чей-то грегари уронил бы соперника своего капитана, то таких шуток здесь было бы больше. И бывало, в подобных ситуациях. Так что расслабься...
  • SSS
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    SSS-Фото
    а кроме фр жима чем похвастаете.? Я вот приседаю со 180кг на раз при своем весе 75
  • el kun
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    el kun-Фото
    Берналь выиграет тур Всем здоровья
  • uran
    Тур Швейцарии-2019. Этап 4 (4)
    uran-Фото
    Если Груневеген будет на ноге этим ребятам останутся огрызки.
  • BaTman
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    BaTman-Фото
    Я не делаю французский жим, так как не нужен большой трицепс. Зачем мне объём в руках :-) Я катаюсь по жизни на веле и досках.
    Я бы поспорил про хоккей, там на коробке во дворе зубы плюют, может в предпенсионном и меньше. В обычном все мои товарищи закончили из-за травм.
    И я хожу в зал 10 лет, впервые слышу, пожми столько же и поговорим на равных. Это вот уж про НЕВЕЖД вы верно подметили :-), только адресатом ошиблись.

    p.s. Казах без понтов, безпонтовый Казах :-) Вы прям напомнили мне эту фразу. Из Алматы 2015.

    Можете скинуть аккаунт в strava, и будет понятно.
  • Sezar
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    Sezar-Фото

    Для полноты ощущений от будущего Тура не хватает чтобы от него отказался даже Кинтана. Это шутка если чо.

  • Адриен
    Герант Томас сошёл с Тура Швей ... (40)
    Адриен-Фото
    Популярно объясняю - ДЛЯ НЕВЕЖД. Хоккей - вид спорта,в котором травматизма В РАЗЫ меньше, чем в шоссейном велоспорте. Во всяком случае, играя в хоккей всю сознательную жизнь, я не видел столько тяжелых травм, переломов и СМЕРТЕЙ ... Что касается снукера и "спится" - я ОЧЕНЬ желаю вам хотя бы НЕМНОГО той спортивной формы, какая есть сейчас у меня, в моем возрасте. Например, штангу 55 кг французским жимом лежа я поднимаю 10 раз. Повторите, а потом и поговорим - НА РАВНЫХ.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 июня

Sacha Modolo (EF Education First p/b Cannondale)

Nelson Soto (Caja Rural - Seguros RGA)

20 июня

Franck Bonnamour (Team Arkea - Samsic)

Robin Carpenter (Rally - UHC Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (110)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)