Тур Швейцарии-2019. Этап 4

Сегодня, 18:12 Murten – Arlesheim, 163,9 км 1 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 3:46:02 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:00 3 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 4 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 6 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 7 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 8 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 9 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 10 Fabian Lienhard (Sui) Switzerland 11 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 12 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 13 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 14 Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie 15 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 16 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 17 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 18 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 19 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 20 Michael Schär (Sui) CCC Team 21 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 22 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 23 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 24 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 25 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 26 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 27 Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ 28 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 29 Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data 30 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 31 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 32 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 33 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 34 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 35 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 36 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 37 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 38 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 39 Steve Morabito (Sui) Groupama - FDJ 40 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 41 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 42 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 43 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 44 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 45 Patrick Schelling (Sui) Switzerland 46 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 47 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 48 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 49 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 50 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 51 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 52 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 53 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 54 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 55 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 56 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 57 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 58 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 59 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 60 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 61 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 62 Nathan Brown (Usa) EF Education First 63 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 64 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 65 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 66 Gian Friesecke (Sui) Switzerland 67 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha Alpecin 68 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 69 Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ 70 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 71 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 72 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 73 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 74 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 75 Simon Pellaud (Sui) Switzerland 76 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 77 Marc Soler (Esp) Movistar Team 78 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 79 Gino Mäder (Sui) Team Dimension Data 80 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Ineos 81 Kenny Elissonde (Fra) Team Ineos 82 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 83 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 84 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 85 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:16 86 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 0:00:51 87 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:01:06 88 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 0:01:08 89 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:01:17 90 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:01:25 91 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 0:01:46 92 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 93 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:48 94 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 95 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 96 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 97 Simon Geschke (Ger) CCC Team 0:02:39 98 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 99 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:02:52 100 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 0:04:56 101 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 0:07:03 102 Roland Thalmann (Sui) Switzerland 103 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:07:43 104 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 105 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 106 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin 107 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 108 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 109 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:11:32 110 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 111 Claudio Imhof (Sui) Switzerland 112 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida 113 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 114 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 115 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 116 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 117 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 118 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 119 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 120 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 121 Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin 122 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 123 Matteo Badilatti (Sui) Switzerland 124 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 125 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 126 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 127 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 128 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 129 Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team 130 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 131 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 132 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 133 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 134 Tom Scully (Nzl) EF Education First 135 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 136 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 137 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 138 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 139 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 140 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 141 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:14:24 DNF Floris De Tier (Bel) Team Jumbo - Visma DNF Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team DNF Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos Генеральная классификация после 4 этапа: 1 Peter Sagan (Svk) Bora - Hansgrohe 11:37:28 2 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:10 3 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:15 4 Rohan Dennis (Aus) Bahrain Merida 0:00:16 5 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 0:00:21 6 Stefan Küng (Sui) Groupama - FDJ 0:00:25 7 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:00:32 8 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:00:33 9 Jonathan Castroviejo (Esp) Team Ineos 0:00:34 10 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 11 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 12 Fabio Felline (Ita) Trek - Segafredo 0:00:35 13 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Ineos 0:00:39 14 Kévin Geniets (Lux) Groupama - FDJ 0:00:41 15 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 16 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 0:00:42 17 Luis Guillermo Mas Bonet (Esp) Movistar Team 0:00:43 18 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:00:45 19 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:46 20 Steve Morabito (Sui) Groupama - FDJ 0:00:47 21 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:00:49 22 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:00:50 23 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:00:52 24 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:53 25 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:00:54 26 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 0:00:55 27 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 0:00:56 28 Nicola Conci (Ita) Trek - Segafredo 29 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First 30 Enric Mas Nicolau (Esp) Deceuninck - Quick Step 0:00:59 31 Dries Devenyns (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:01 32 Koen Bouwman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:01:02 33 Nathan Brown (Usa) EF Education First 0:01:04 34 Roman Kreuziger (Cze) Team Dimension Data 0:01:05 35 Matteo Fabbro (Ita) Team Katusha Alpecin 0:01:08 36 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:01:09 37 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 38 Gianluca Brambilla (Ita) Trek - Segafredo 0:01:14 39 Patrick Schelling (Sui) Switzerland 0:01:16 40 Enrico Battaglin (Ita) Team Katusha Alpecin 0:01:17 41 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:01:20 42 Kilian Frankiny (Sui) Groupama - FDJ 43 Aurélien Paret-Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:21 44 Michael Schär (Sui) CCC Team 0:01:24 45 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:28 46 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:01:31 47 Merhawi Kudus (Eri) Astana Pro Team 0:01:35 48 Kenny Elissonde (Fra) Team Ineos 0:01:40 49 Lennard Kämna (Ger) Team Sunweb 0:01:41 50 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:44 51 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton - Scott 0:02:17 52 Marc Hirschi (Sui) Team Sunweb 0:02:40 53 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:02:51 54 Robert Stannard (Aus) Mitchelton - Scott 0:03:15 55 Michael Albasini (Sui) Mitchelton - Scott 0:03:27 56 Simon Geschke (Ger) CCC Team 0:03:31 57 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:04:01 58 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:04:08 59 Gino Mäder (Sui) Team Dimension Data 0:04:16 60 Carlos Barbero (Esp) Movistar Team 0:04:39 61 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:05:23 62 Daniel Oss (Ita) Bora - Hansgrohe 0:06:20 63 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 0:06:24 64 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:06:50 65 Stan Dewulf (Bel) Lotto Soudal 0:06:54 66 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:07:05 67 Roland Thalmann (Sui) Switzerland 0:08:14 68 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 0:08:45 69 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora - Hansgrohe 0:08:52 70 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:08:55 71 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:56 72 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:08:57 73 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:08:58 74 Lawrence Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 0:09:12 75 Paul Ourselin (Fra) Total Direct Energie 0:09:17 76 Simon Pellaud (Sui) Switzerland 0:09:22 77 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo - Visma 0:09:34 78 Tom-Jelte Slagter (Ned) Team Dimension Data 0:10:48 79 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:11:14 80 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:11:51 81 Brandon McNulty (Usa) Rally UHC Cycling 0:11:59 82 Owain Doull (Gbr) Team Ineos 0:12:05 83 Nathan Haas (Aus) Team Katusha Alpecin 0:12:07 84 Elia Viviani (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:12:08 85 Gian Friesecke (Sui) Switzerland 0:12:10 86 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 0:12:11 87 Omar Fraile Matarranz (Esp) Astana Pro Team 88 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:12:20 89 Jasper Stuyven (Bel) Trek - Segafredo 90 Michael Valgren Andersen (Den) Team Dimension Data 0:12:22 91 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:12:28 92 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Team Dimension Data 93 Benjamin King (Usa) Team Dimension Data 0:12:41 94 Thomas Boudat (Fra) Total Direct Energie 0:12:44 95 Fabian Lienhard (Sui) Switzerland 0:12:46 96 Colin Joyce (Usa) Rally UHC Cycling 0:12:47 97 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:12:49 98 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 0:12:53 99 Pim Ligthart (Ned) Total Direct Energie 0:13:01 100 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:13:02 101 Matteo Badilatti (Sui) Switzerland 0:13:34 102 Michael Gogl (Aut) Trek - Segafredo 0:14:10 103 Willem Jakobus Smit (Rsa) Team Katusha Alpecin 0:14:24 104 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 0:14:30 105 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain Merida 0:14:36 106 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:14:51 107 Taco Van Der Hoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:16:25 108 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton - Scott 0:18:10 109 Benjamin Thomas (Fra) Groupama - FDJ 0:18:17 110 Marcus Burghardt (Ger) Bora - Hansgrohe 0:18:53 111 Robin Carpenter (Usa) Rally UHC Cycling 0:19:43 112 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:20:24 113 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:20:26 114 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:32 115 Ariel Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 0:21:00 116 Timo Roosen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:21:04 117 Robert Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:21:38 118 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:21:41 119 Tom Scully (Nzl) EF Education First 0:23:29 120 Claudio Imhof (Sui) Switzerland 0:23:31 121 Tom Bohli (Sui) UAE Team Emirates 0:23:33 122 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton - Scott 0:23:39 123 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 0:23:56 124 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton - Scott 0:24:02 125 Jay Robert Thomson (Rsa) Team Dimension Data 0:24:05 126 Rick Zabel (Ger) Team Katusha Alpecin 0:24:07 127 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:24:15 128 Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:24:34 129 Andrea Garosio (Ita) Bahrain Merida 0:24:37 130 Daniel Hoelgaard (Nor) Groupama - FDJ 0:24:49 131 Gavin Mannion (Usa) Rally UHC Cycling 0:24:57 132 Svein Tuft (Can) Rally UHC Cycling 0:25:20 133 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:25:37 134 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:25:51 135 Kiel Reijnen (Usa) Trek - Segafredo 0:25:52 136 Jérôme Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:26:24 137 Andreas Schillinger (Ger) Bora - Hansgrohe 0:26:41 138 Ryan Anderson (Can) Rally UHC Cycling 0:26:42 139 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:26:44 140 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 0:26:45 141 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 0:27:57 Тур Швейцарии-2019. Тур Швейцарии-2019. Превью Результаты 1 этапа Тура Швейцарии-2019 Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2019 Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2019



