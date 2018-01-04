 Элиа Вивиани – победитель 3 этапа Тура Даун Андер-2018

Элиа Вивиани, Калеб Юэн и Петер Саган о 3-м этапе Тура Даун Андер-2018

Элиа Вивиани одержал первую победу в сезоне и первую в майке команды Quick Step Floors, выиграв спринт на 3-м этапе Тура Даун Андер-2018. Из-за экстремальной жары, достигавшей +47, этап в соответствии с протоколом погоды UCI был сокращён на два круга (на 26 км). Для того, чтобы облегчить гонку, организаторы также добавили дополнительную зону питания.

Команда лидера общего зачёта Калеба Юэна Mitchelton-Scott контролировала ситуацию на финальных километрах, однако, австралийскому гонщику не удалось сделать дубль.

Дрис Девенинс, Фабио Сабатини и Михаэль Мёркёв вывезли Элиа Вивиани вперёд на финальной части этапа. Михаэль Мёркёв был последним развозящим. За 200 м до финиша Элиа Вивиани начал свой спринт, прошёл находившегося впереди Юэна, а также не дал себя добрать остальным соперникам, опередив их с большим запасом.

Немецкий гонщик команды Sunweb Фил Баухаус финишировал 2-м. Калеб Юэн пересёк финишную черту 3-м и сохранил майку лидера общего зачёта. Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) замкнул 5-ку лучших на этапе.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Сегодня было очень жарко, что усложнило этап. Поэтому было очень важно поддерживать водный баланс, освежаться, чтобы остались силы на финальные 200 м. Ребята сегодня идеально отработали, благодарю их за то, что помогли мне завоевать эту победу. Победа важна не только для уверенности, но и потому, что она показывает, что я хорошо готовился зимой.

Первая победа в сезона всегда самая трудная. Я был решительно настроен начать сезон хорошо, и этот успех меня очень радует. На этой неделе у меня отлично идёт нога, что было видно на других этапах, я всегда был рядом. Мне понадобилось всего несколько дней, чтобы прочувствовать гонку, сработавшись с моими товарищами, всё стало на свои места. Я очень доволен тем, как сегодня прошла гонка, что я одержал победу в самом начале сезона».

Калеб Юэн: «Если честно, я ужасно разочарован. Моя команда провела для меня великолепный развоз, а я замешкался в конце. Там был небольшой встречный ветер, мне не хотелось выходить слишком рано, я ждал слишком долго, и Вивиани накатил и обошёл меня.

Я не могу винить команду, они отработали абсолютно идеально, делали именно то, что я просил. С момента старта гонки на этапах были четыре разных победителя, что показывает, насколько здесь сильные спринтеры.

Но я продолжаю черпать уверенность в тех спринтах, что уже провёл за последние дни. Не все получились, как я хотел, но я полностью уверен в команде, их развоз был лучшим из всех за прошлые годы. Я не смог побеждать на всех этапах из-за своих действий, а не из-за команды».

Петер Саган: «Сегодня было запредельно жарко, и этап получился быстрым благодаря попутному ветру. Мы помогали Джею добыть бонусные секунды на промежуточном спринте. Он взял одну, что хорошо, но финальный спринт прошёл не так, как мы хотели. Будем пробовать на следующих этапах».