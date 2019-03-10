VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Элиа Вивиани - победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Элиа Вивиани, Петер Саган, Фернандо Гавирия о 3 этапе Тиррено-Адриатико-2019

 

 

  Чемпион Италии  Элиа Вивиани стал победителем 3 этапа Тиррено-Адриатико-2019, самого протяжённого в этом выпуске итальянской гонки. В последний раз итальянский гонщик одерживал победу на этапе Тиррено-Адриатико в 2015, это был Адриано Малори, выигравший тогда индивидуальную гонку на время.

 

 30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck - Quick Step обошёл в спринте Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates). В финале 3-го этапа  максимальная скорость Элиа Вивиани составила 74,2 км/ч.

 

© Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Элиа Вивиани: «Я очень рад победе и тому, что форма остаётся хорошей. Этот результат важен в подготовке к Милан-Сан-Ремо, не только в смысле уверенности в своих силах ,но и потому, что на моих плечах майка чемпиона Италии. Носить её огромная честь, поэтому я стараюсь наслаждаться каждым мгновеньем выступлений и стараюсь дать повод для радости итальянским болельщикам, которые приходят увидеть меня.

 

  Сегодня ребята замечательно отработали, они сохраняли спокойствие, когда отрыв в какой-то момент набрал значительное преимущество. Из-за коварного финала спринт получился хаотичным. Даже генеральщики боролись за позиции, боясь потерять время. Я потерял двух развозящих, но у нас всегда есть запасной – это Штыби. Саган первым вышел из последнего поворота, но Зденек Штыбар посадил меня на хорошее колесо, это было колесо Петера Сагана. Саган начал спринт, не встав из седла. Он не чистый спринтер, но после 230 км гонки может побить любого из нас. К счастью, я смог выдать скорость, в которой не всегда уверен в конце такого длинного этапа».

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «Знал, что спринт будет непростым, но мне хотелось попробовать. Хотя я ещё не вернулся в ту форму, которая должна быть сейчас, но сегодня чувствовал себя лучше. Хочу поблагодарить команду за их великолепную работу, особенно в финале, где они вывезли меня на идеальную позицию. Спринт получился хорошим, таким, какой ожидаешь, когда борешься с такими сильными соперниками как Гавирия и Вивиани. Мне лучше с каждым этапом».

 

  Фернандо Гавирия: «В спринте у меня хорошо шла нога, я был способен продавить, но проиграл двум гонщикам, спринт которых был безупречен. Я же немного ошибся в выборе позиции. Очень жаль, потому что мне хотелось завершить работу команды. Плюс лишь в том, что после 200 км этапа я чувствовал себя хорошо».

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Элиа Вивиани Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Инцидент с пешеходом и командо ... (32)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Панта подавал в суд на оргов Джиро и города Турин.

    Всем здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья,здоровья,здоровья, что бы все было хорошо.
  • ktilp-12
    Париж-Ницца-2019. Этап 5 (11)
    ktilp-12-Фото

      Первую 3 сек вместе с Изагирре завоевал где то в районе 30 км. а 2 сек перед финишем. После 5 этапа разница между Санчесом и Берналем было 9 сек. а после 6 этапа  4 сек. Верю в математику, значит засчитано 5 сек.

  • ayahuasca
    Василий Кириенко проходит курс ... (2)
    ayahuasca-Фото

    Тёзка, выздоравливай! Ждем тебя на шоссе!

  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    Серафим-Фото

     Да, Саган явно прибавляет. Да и настроение хорошее, с Вивиани в шутку пободался, а удар хвостом гремучей змеи - это вообще нечто. Пошутил, миллиметровщик.

  • Tamri
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 2 (10)
    Tamri-Фото

    Цитата: Anna P.
    Мне показалось, что начинал не Отар, а кто-то...
    Отар бы не сказал, что в зеленой майке едет "Маглиа Верде", а в белой майке лучшего молодого - "Маглиа бьянка"...
    Я просто кайф словила от совершенства...

    ни Отар был ни разу.. это точно. Хотелось бы знать кто такую чушь порол.. своих героев телетрансляций ))

  • uran
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 3 (5)
    uran-Фото
    Прекрасные спринты что на Ницце что Адриатика. Демар очень вовремя спринт начал с колеса развозящего но Беннет сильнее, значительно сильнее. Сагана же наоборот "вынудили" начать спринт с неудобной позиции с двумя лучшими финишерами на колесе. Итог что Саган опять второй, но мощь на уровне лучших.
  • raspik
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Вора начала доминировать на этапах. Астана и Степ притихли. Смотрел сразу две гонки и заметил. На Париж - Ницца скорость была выше, чем на Тиррено - Адриатико. Хотя у Ницци были горки, а на Адриатике равнина.
    А попутный ветер у гонщиков был в Италии такой же как во Франции?
  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Astanaforever-Фото
    Лопес невидимка на Ницце, завтра должен брать этап. Не зря же он отдыхал шесть этапов. Хотя эти горы не его. Ему покруче нужны и затяжные. Может тогда Лулу повезет на колесе...посмотрим.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2019. Этап 6 (7)
    Николай Н.-Фото
    Нет он прав всего 2 ск отыграл.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

16 марта

Mikel Iturria Segurola (Euskadi Basque Country - Murias)

Xavier Canellas Sanchez (Caja Rural - Seguros RGA)

17 марта

Dario Cataldo (Astana Pro Team)

Bryan Nauleau (Direct Energie)

Julien Bernard (Trek-Segafredo)

Mikael Cherel (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (61)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)