Элиа Вивиани - победитель 3 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Элиа Вивиани, Петер Саган, Фернандо Гавирия о 3 этапе Тиррено-Адриатико-2019

Чемпион Италии Элиа Вивиани стал победителем 3 этапа Тиррено-Адриатико-2019, самого протяжённого в этом выпуске итальянской гонки. В последний раз итальянский гонщик одерживал победу на этапе Тиррено-Адриатико в 2015, это был Адриано Малори, выигравший тогда индивидуальную гонку на время.

30-летний итальянский гонщик команды Deceuninck - Quick Step обошёл в спринте Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates). В финале 3-го этапа максимальная скорость Элиа Вивиани составила 74,2 км/ч.

© Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Элиа Вивиани: «Я очень рад победе и тому, что форма остаётся хорошей. Этот результат важен в подготовке к Милан-Сан-Ремо, не только в смысле уверенности в своих силах ,но и потому, что на моих плечах майка чемпиона Италии. Носить её огромная честь, поэтому я стараюсь наслаждаться каждым мгновеньем выступлений и стараюсь дать повод для радости итальянским болельщикам, которые приходят увидеть меня.

Сегодня ребята замечательно отработали, они сохраняли спокойствие, когда отрыв в какой-то момент набрал значительное преимущество. Из-за коварного финала спринт получился хаотичным. Даже генеральщики боролись за позиции, боясь потерять время. Я потерял двух развозящих, но у нас всегда есть запасной – это Штыби. Саган первым вышел из последнего поворота, но Зденек Штыбар посадил меня на хорошее колесо, это было колесо Петера Сагана. Саган начал спринт, не встав из седла. Он не чистый спринтер, но после 230 км гонки может побить любого из нас. К счастью, я смог выдать скорость, в которой не всегда уверен в конце такого длинного этапа».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Петер Саган: «Знал, что спринт будет непростым, но мне хотелось попробовать. Хотя я ещё не вернулся в ту форму, которая должна быть сейчас, но сегодня чувствовал себя лучше. Хочу поблагодарить команду за их великолепную работу, особенно в финале, где они вывезли меня на идеальную позицию. Спринт получился хорошим, таким, какой ожидаешь, когда борешься с такими сильными соперниками как Гавирия и Вивиани. Мне лучше с каждым этапом».

Фернандо Гавирия: «В спринте у меня хорошо шла нога, я был способен продавить, но проиграл двум гонщикам, спринт которых был безупречен. Я же немного ошибся в выборе позиции. Очень жаль, потому что мне хотелось завершить работу команды. Плюс лишь в том, что после 200 км этапа я чувствовал себя хорошо».