Жулиан Алафилипп – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Жулиан Алафилипп, Петер Саган о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

Победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2019 Жулиан Алафилипп сделал дубль, выиграв 6-й этап, предоставлявший последний шанс спринтерам. 195-м этап завершился общим спринтом, но с колеса гонщика команды Deceuninck-Quick Step Максимилиана Ричезе вышел не чемпион Италии Элиа Вивиани, а его товарищ по команде Жулиан Алафилипп, принёсший команде 18-ю победу в этом сезоне. Давиде Чимолаи (Israel Cycling Academy) финишировал вторым перед Элиа Вивиани, замкнувшим на этапе тройку лучших.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Ух ты, идеальная для нас гонка. Здесь, в Италии неделя для Deceuninck-Quick Step стала успешной. Я рад, что смог завершить потрясающую работу команды. Каспер, Ив, Макс, все сегодня внесли свой вклад. Я безмерно им благодарен.

Во время этапа Элиа сказал мне, что спринт должен быть сложным, и что он не слишком хорошо себя чувствует. Так что я был свободен пробовать и бороться. По пелотону вы могли видеть, что сегодня все устали. Я не спринтер, но знаю, как спринтовать на таких финишах, как сегодня. За круг до финиша Элиа спросил меня, хочу ли я побороться в спринте. Я ответил, что буду его последним развозящим.

А потом на последнем километре я оказался на колесе Макса, который провёл последнюю мощную смену, а я просто сменил его. Как только он вывез меня вперёд за 200 м до финиша, я выдал всё, что мог, до финальной черты. Рад, что выиграл, но это настоящая командная победа.

Завтра собираюсь проехать разделку так хорошо, как только смогу, но самая главная цель теперь – Милан-Сан-Ремо-2019. У нас сильная команда. Элиа также способен выиграть, если классика завершится общим спринтом. У нас есть несколько карт и одна цель – победить на первом Монументе года».

Петер Саган: «Не знаю, планировали ли они такой рывок для финиша. На финальном километре я слишком выехал вперёд и поэтому мало что мог сделать. Ребята команды всё подготовили для моего спринта, тянули впереди, контролировали отрывы, мощно вывозили меня в финале. К сожалению, я ещё не вернулся к своей лучшей форме, сегодня сделал всё, что было в моих силах, но этого оказалось недостаточно для победы».