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Жулиан Алафилипп – победитель 6 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Жулиан Алафилипп, Петер Саган о 6-м этапе Тиррено-Адриатико-2019

 

 

  Победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2019 Жулиан Алафилипп сделал дубль, выиграв 6-й этап, предоставлявший последний шанс спринтерам. 195-м этап завершился общим спринтом, но с колеса гонщика команды Deceuninck-Quick Step Максимилиана Ричезе вышел не чемпион Италии Элиа Вивиани, а его товарищ по команде Жулиан Алафилипп, принёсший команде 18-ю победу в этом сезоне. Давиде Чимолаи (Israel Cycling Academy) финишировал вторым перед Элиа Вивиани, замкнувшим на этапе тройку лучших.

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Ух ты, идеальная для нас гонка. Здесь, в Италии неделя для Deceuninck-Quick Step стала успешной. Я рад, что смог завершить потрясающую работу команды. Каспер, Ив, Макс, все сегодня внесли свой вклад. Я безмерно им благодарен.

 

  Во время этапа Элиа сказал мне, что спринт должен быть сложным, и что он не слишком хорошо себя чувствует. Так что я был свободен пробовать и бороться. По пелотону вы могли видеть, что сегодня все устали. Я не спринтер, но знаю, как спринтовать на таких финишах, как сегодня. За круг до финиша Элиа спросил меня, хочу ли я побороться в спринте. Я ответил, что буду его последним развозящим.

 

  А потом на последнем километре я оказался на колесе Макса, который провёл последнюю мощную смену, а я просто сменил его. Как только он вывез меня вперёд за 200 м до финиша, я выдал всё, что мог, до финальной черты. Рад, что выиграл, но это настоящая командная победа.

 

  Завтра собираюсь проехать разделку так хорошо, как только смогу, но самая главная цель теперь – Милан-Сан-Ремо-2019. У нас сильная команда. Элиа также способен выиграть, если классика завершится общим спринтом. У нас есть несколько карт и одна цель – победить на первом Монументе года».

 

 Петер Саган: «Не знаю, планировали ли они такой рывок для финиша. На финальном километре я слишком выехал вперёд и поэтому мало что мог сделать. Ребята команды всё подготовили для моего спринта, тянули впереди, контролировали отрывы, мощно вывозили меня в финале. К сожалению, я ещё не вернулся к своей лучшей форме, сегодня сделал всё, что было в моих силах, но этого оказалось недостаточно для победы».

 

 

Результаты 6 этапа Тиррено-Адриатико-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Серафим
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    Серафим-Фото
    Да, я тоже не понял, что это такое было. Такое ощущение, что специально все сделали, чтобы не выиграть.Зачем Саган тратил силы, сидя столько времени вторым колесом? Зачем сорвался вперед, не совсем понял кто, вроде Осс (смотрел с прикрученным звуком, Брейдо утомил слегка)? За ним рванули другие развозящие, затолкав Сагана в середину.
    Репетиция хаоса.
  • sergejdriver
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    sergejdriver-Фото
    У Николая есть уже Вальвердо,Кинтано и вот теперь Алафилиппо. Так и до Сагано недалеко.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: raspik
    Цитата: Николай Н.
    Алафилиппо просто чувствует, у кого надо сидеть на колесе и когда вылезти. Это просто талант всё делать вовремя. Саган ещё пока не готов до конца бороться на финише.
    Не коверкайте фамилии велогонщиков. Тем более что Сагано не какой-то ноунейм-водовоз или открытие нового сезона, фамилию которого ещё не знаем как правильно писать.
    Написано Сагано?
  • uran
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    uran-Фото
    Странный спринт, развоз закончился за 500 метров до финиша и спрители начали прятаться друг за друга а тут квики возьми да выиграй. Аллафилип уникум. Отмечю отрыв, ребята отпахали под 200 км
  • raspik
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Алафилиппо просто чувствует, у кого надо сидеть на колесе и когда вылезти. Это просто талант всё делать вовремя. Саган ещё пока не готов до конца бороться на финише.
    Не коверкайте фамилии велогонщиков. Тем более что Сагано не какой-то ноунейм-водовоз или открытие нового сезона, фамилию которого ещё не знаем как правильно писать.
  • veltus85
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    veltus85-Фото

    Вивиани на Сагана понадеялся?

  • sab
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    sab-Фото
    Да, Бора конечно учудила, когда в конце вдвоем дали немного просвета и потеряли Сагана
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    Николай Н.-Фото

    Алафилиппо просто чувствует, у кого надо сидеть на колесе и когда вылезти. Это просто талант всё делать вовремя. Саган ещё пока не готов до конца бороться на финише.

  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 6 (11)
    GTX-Фото
    Хех, горный король Тура берет чисто спринтерской этап. Давненько такого не было
  • uran
    Перелом ключицы заставил Андре ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: Серафим
    Молодец, вовремя сломал. И волки сыты и овцы целы. В смысле и лица не потерял и его никому обижать не пришлось.
    Так его уже обгадили все кому не лень

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
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