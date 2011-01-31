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Ваут Пулс – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2019

Ваут Пулс, Якоб Фульсанг, Эмануэль Бухманн о 7-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  31-летний нидерландский гонщик команды Ineos Ваут Пулс одержал победу на королевском горном с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и финишем в подъём высшей категории на высоте 1561 м 7-м этапе Критериума Дофине-2019. Этап финишировал в сложных погодных условиях, под проливным дождём. На финальном подъёме за 3 км до финиша из просеявшейся группы атаковал  Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), за которым поехал Якоб Фульсанг (Astana). Они создали просвет, но  Ваут Пулс, атаковавший из  группы жёлтой майки за 1 км до финиша, добрал их за 250 м и опередил на одну секунду, взяв первую в сезоне победу.

 

 

 

 34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг финишировал вторым и перехватил жёлтую майку лидера у Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), которого теперь опережает в общем зачёте на 8 секунд.

 

  Ваут Пулс: «Я атаковал несколько раз, но группа генеральщиков не отпускала. Когда доехали до финального километра, решил – сейчас или никогда. Отдал все силы. Обычно я довольно хорошо чувствую себя при плохой погоде, может, потому, что лучший способ согреться – быстрее крутить педали! По каким-то причинам я всегда хорошо выступаю в непогоду.

 

  Мне было тяжело видеть, что случилось с Крисом. Я ехал позади, когда всё случилось. Он должен был быть лидером команды, но пришлось взять эту роль на себя. Сегодня это придало мне решимости. Хорошо, что команда одержала победу, это подарок для Криса.

 

  Весь день чувствовал, что нога идёт хорошо. Команда потрясающе отработала. За 500 метров до финиша я подумал, что мне будет сложно догнать двух уехавших раньше ребят, но на последнем повороте я приблизился к ним и обошёл.

 

  За день до финала гонки нога идёт хорошо. Я попытаюсь побороться за победу в общем зачёте, но Фульсанг очень сильно выступает весь год, выглядит модно, у него большие шансы на победу».

 

  Якоб Фульсанг: «Когда стартовали, казалось, будет отличная погода. Мы надеялись на это, но на последнем подъёме было так холодно… Единственное, о чём мог думать, как доехать до финиша как можно быстрее. Счастлив, что у меня майка лидера. Надеюсь, что смогу защитить её в последний день, хотя будет трудно. Формат гонки осложняет защиту майки. Возможно, будет не так приятно, как два года назад, когда я выиграл Дофине в последний день».

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Эмануэль Бухманн: «Сегодня был настоящий королевский этап, а дождь сделал финальный подъём ещё труднее. Огромное спасибо всей команде, ребята весь день мне помогали, всегда вывозили меня на позицию. Я ехал в группе фаворитов, хотел дожидаться финальных атак как можно дольше. Потом подумал, что надо ехать сейчас или никогда. Атаковал, а Фульсанг поехал за мной. Но Пулс переложился к нам, было поздно реагировать. Завтра постараюсь выдать всё, на что способен, чтобы отыграть секунду и подняться на подиум».

 

 

Результаты 7 этапа Критериума Дофине-2019

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Теги к статье: Ваут Пулс Якоб Фульсанг Эмануэль Бухманн Wout Poels Ineos Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Сегодня, 00:22 | Регистрация: 31.01.2011

    Ну и , где Новости ....

    Greg Hodorini
  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 15.04.2018

    Пулсу надо уходить в другую команду и быть капитаном на ГТ. В Иноес его просто укатывают. Он заслужил повышения

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Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 7 (13)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Фульса. Луценко удивил, молодец.

  • Arciv
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    Arciv-Фото
    Пулсу надо уходить в другую команду и быть капитаном на ГТ. В Иноес его просто укатывают. Он заслужил повышения
  • hodorik
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    hodorik-Фото

    Ну и , где Новости ....

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • am14
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    am14-Фото
    Говорили про маленький металлический осколок, оставшийся под кожей, - это постоянный источник воспаления. Нужно срочно вырезать его, отдохнуть пару недель и забыть о Туре. Иначе запущенная травма может загубить перспективы дальнейшей успешной карьеры. Но видимо, мудрому менеджменту команды виднее. А может и генеральному спонсору...
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2019. Маршрут (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Томас и Берналь...ну посмотрим "кто кого"))
    Из претендентов на призовой подиум выделю ещё Поццовиво и Келдермана, а также Кошту.
    Ещё будет инетересно посмотреть на Ару в горах; да и вообще сможет ли итальянец проехать полностью 9-дневный ТШ (и не сойти в горах).

    Цитата: close2you
    Пантано завязал из-за допинга ?

    да, из-за позитива ЕПО. А ведь неплохой горняк, помню его победу на горном этапе ТдФ в майке уже не существующего ИАМа

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, т.е. не уверен, но мне кажется при таких травмах я скорей всего бы такой боли не выдержал. Не могу даже представить что поЧуствовал Фрум в момент удара и первые минуты после краша, это ужас.

    Судя по фотке выглядит Крис довольно таки свежо, но очень сильно поломанынй внутри (в прямом смысле слова), посему здоровья и еще раз ЗДОРОВЬЯ!
    Наверное впервые в жизни будет смотреть ТдФ по ТВ на больничной койке палаты №?

  • kellys68
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    kellys68-Фото

    Фруми, держись-ты один из лучших велогонщиков современности! Скорейшего тебе выздоровления, и новых красивых побед!!!

  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 4 (1)
    GTX-Фото
    Эвенпул завтра может стать самым молодым победителем в истории Тура Бельгии, а рекорд, внимание, установлен в 1913 году - 20 лет.
  • AAA
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    AAA-Фото
    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

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