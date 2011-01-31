Ваут Пулс – победитель 7 этапа Критериума Дофине-2019

Ваут Пулс, Якоб Фульсанг, Эмануэль Бухманн о 7-м этапе Критериума Дофине-2019

31-летний нидерландский гонщик команды Ineos Ваут Пулс одержал победу на королевском горном с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и финишем в подъём высшей категории на высоте 1561 м 7-м этапе Критериума Дофине-2019. Этап финишировал в сложных погодных условиях, под проливным дождём. На финальном подъёме за 3 км до финиша из просеявшейся группы атаковал Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe), за которым поехал Якоб Фульсанг (Astana). Они создали просвет, но Ваут Пулс, атаковавший из группы жёлтой майки за 1 км до финиша, добрал их за 250 м и опередил на одну секунду, взяв первую в сезоне победу.

34-летний датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг финишировал вторым и перехватил жёлтую майку лидера у Адама Йейтса (Mitchelton-Scott), которого теперь опережает в общем зачёте на 8 секунд.

Ваут Пулс: «Я атаковал несколько раз, но группа генеральщиков не отпускала. Когда доехали до финального километра, решил – сейчас или никогда. Отдал все силы. Обычно я довольно хорошо чувствую себя при плохой погоде, может, потому, что лучший способ согреться – быстрее крутить педали! По каким-то причинам я всегда хорошо выступаю в непогоду.

Мне было тяжело видеть, что случилось с Крисом. Я ехал позади, когда всё случилось. Он должен был быть лидером команды, но пришлось взять эту роль на себя. Сегодня это придало мне решимости. Хорошо, что команда одержала победу, это подарок для Криса.

Весь день чувствовал, что нога идёт хорошо. Команда потрясающе отработала. За 500 метров до финиша я подумал, что мне будет сложно догнать двух уехавших раньше ребят, но на последнем повороте я приблизился к ним и обошёл.

За день до финала гонки нога идёт хорошо. Я попытаюсь побороться за победу в общем зачёте, но Фульсанг очень сильно выступает весь год, выглядит модно, у него большие шансы на победу».

Якоб Фульсанг: «Когда стартовали, казалось, будет отличная погода. Мы надеялись на это, но на последнем подъёме было так холодно… Единственное, о чём мог думать, как доехать до финиша как можно быстрее. Счастлив, что у меня майка лидера. Надеюсь, что смогу защитить её в последний день, хотя будет трудно. Формат гонки осложняет защиту майки. Возможно, будет не так приятно, как два года назад, когда я выиграл Дофине в последний день».

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Эмануэль Бухманн: «Сегодня был настоящий королевский этап, а дождь сделал финальный подъём ещё труднее. Огромное спасибо всей команде, ребята весь день мне помогали, всегда вывозили меня на позицию. Я ехал в группе фаворитов, хотел дожидаться финальных атак как можно дольше. Потом подумал, что надо ехать сейчас или никогда. Атаковал, а Фульсанг поехал за мной. Но Пулс переложился к нам, было поздно реагировать. Завтра постараюсь выдать всё, на что способен, чтобы отыграть секунду и подняться на подиум».