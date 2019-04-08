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Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн, Тадей Погачар, Якоб Фульсанг о 4-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн на 4-м этапе не только защитил майку лидера, но и сделал хет-трик, внеся в список своих побед три этапа Тура Страны Басков-2019.

 

  4-й этап Тура Страны Басков-2019 проходил под дождём. На подъёме за 3 км до финиша из пелотона атаковал Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), за которым поехали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), лидер общего зачёта Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и Якоб Фульсанг (Astana). 20-летний словенский гонщик Тадей Погачар попытался уехать от своих попутчиков, сначала атаковав на подъёме, затем на финальном километре этапа. Но Максимилиан Шахманн обошёл Погачара на финишной черте.  

 

 

Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Не знаю, что сказать. Это моя третья победа здесь, мне надо время, чтобы всё осмыслить. Сегодня была ужасная погода, даже хуже, чем прогнозировалось. Постоянно шёл дождь и было холодно. В конце этапа я был измотан, но очень мотивирован взять победу. На финишной прямой я находился на идеальной позиции и смог первым пересечь финиш в спринте. Завтра будет тяжёлый этап, но, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы добыть хороший результат».

 

  Тадей Погачар: «Этап проходил нервно, дождь и холод только добавили сложностей. Наша команда отлично проехала этап, мы весь день находились в первой части группы. Благодаря работе моих товарищей по команде я смог сберечь силы, что пригодилось в трудном финале. За шесть километров до финиша я попал в завал, но немедленно вернулся в группу, чтобы не пропал шанс для атаки, так как впереди был финальный подъём. Я сделал всё, что мог, в борьбе за победу, но Шахманн был слишком силён».

 

  Якоб Фульсанг: «На последнем подъёме я просто старался держаться впереди. Когда Адам Йейтс атаковал, сделал всё возможное, чтобы поехать за ним и несколькими другими гонщиками. День был тяжёлым, ехали под холодным дождём, на подъёме все шли на пределе. Во всяком случае, я ответил на атаку, а на спуске наша группа просто поехала на максимуме возможного. На финише я сидел на колесе Шахманна, но всё, что смог сделать  - спринтовать за третье место. Жаль, что Йон, Алексей и Пельо упали за 6 км до финиша, но, к счастью, они смогли финишировать на этапе. Сейчас с нетерпением ждём два финальных дня гонки, они будут решающими».

 

Результаты 4 этапа Тура Страны Басков-2019

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Max Schachmann Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Tour of the Alps

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La Fleche Wallonne

25 - 27 апреля 2019

Vuelta a Castilla y Leon

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • AleDe
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    AleDe-Фото

    Цитата: ktilp-12
    Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

     

    Катюша пока далеко от того, чтобы набрать меньше всех очков. Закарин даже еще не начинал набирать, можно сказать. Силами Политта не последние.

    Да и до Тура еще далеко, может Киттелю приставят двух нянек и будет целыми днями педали крутить под присмотром.

  • satanton
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    satanton-Фото
    Он на что то претендовал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    И шо я говорил?)))))
  • YuraHist
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    YuraHist-Фото

    Занят больше маркетингом чем набором формы...

  • YuraHist
    Total Direct Energie – новое и ... (2)
    YuraHist-Фото

    Ну успехов с новыми цветами)))Посмотрим на ТдФ 2019...

  • ktilp-12
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Видимо Альпесин ставит вопрос ребром перед менеджментом  об их результатах. Дело не только в Киттеле, а во всей команде, значит виноваты директора. Была хорошая команда, развалили, теперь если придет Израильская команда, вылетает Катюша, если заработает меньше всех очков.  

  • Lungo
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    Lungo-Фото
    Юрген намекнул что Марсель пьёт слишком много пива и вина, если верить переведённой сайтом статьи из сайклньюс. Жаль, конечно, хороший спринтер был...
  • bettini11
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    bettini11-Фото
    Цитата: velodoctor
    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 
    Если это так, то дет сад полный. Он профессиональный спортсмен, который получает огромную зп. Когда подписывал контракт,думается, его силком никто не толкал. А если честно, то со стороны команда выглядит как сборище спортсменов, которые выполняют свои обязательства спустя рукава. Потому что нет спроса. Бабки есть, а спроса нет. Нет командной атмосферы, которая была при российской прописке. Серая никчемная команда. Мне сразу вспонимается Барлворлд. Была такая команда. Ни результатов, ничего.
  • velodoctor
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (6)
    velodoctor-Фото

    Могли за эти деньги подписать молодого Акермана, Шахмана, какого угодно немца, было понятно уже все сразу. Киттелю не нравится в команде, это видно. 

  • AAA
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (12)
    AAA-Фото
    Луценко упал, все карты смешались, вот сумбур и вышел. По сопляк катать, тактику сложно выстраивать.

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