Хет-трик Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн, Тадей Погачар, Якоб Фульсанг о 4-м этапе Тура Страны Басков-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн на 4-м этапе не только защитил майку лидера, но и сделал хет-трик, внеся в список своих побед три этапа Тура Страны Басков-2019.

4-й этап Тура Страны Басков-2019 проходил под дождём. На подъёме за 3 км до финиша из пелотона атаковал Адам Йейтс (Mitchelton-Scott), за которым поехали Тадей Погачар (UAE Team Emirates), лидер общего зачёта Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe) и Якоб Фульсанг (Astana). 20-летний словенский гонщик Тадей Погачар попытался уехать от своих попутчиков, сначала атаковав на подъёме, затем на финальном километре этапа. Но Максимилиан Шахманн обошёл Погачара на финишной черте.

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Максимилиан Шахманн: «Не знаю, что сказать. Это моя третья победа здесь, мне надо время, чтобы всё осмыслить. Сегодня была ужасная погода, даже хуже, чем прогнозировалось. Постоянно шёл дождь и было холодно. В конце этапа я был измотан, но очень мотивирован взять победу. На финишной прямой я находился на идеальной позиции и смог первым пересечь финиш в спринте. Завтра будет тяжёлый этап, но, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы добыть хороший результат».

Тадей Погачар: «Этап проходил нервно, дождь и холод только добавили сложностей. Наша команда отлично проехала этап, мы весь день находились в первой части группы. Благодаря работе моих товарищей по команде я смог сберечь силы, что пригодилось в трудном финале. За шесть километров до финиша я попал в завал, но немедленно вернулся в группу, чтобы не пропал шанс для атаки, так как впереди был финальный подъём. Я сделал всё, что мог, в борьбе за победу, но Шахманн был слишком силён».

Якоб Фульсанг: «На последнем подъёме я просто старался держаться впереди. Когда Адам Йейтс атаковал, сделал всё возможное, чтобы поехать за ним и несколькими другими гонщиками. День был тяжёлым, ехали под холодным дождём, на подъёме все шли на пределе. Во всяком случае, я ответил на атаку, а на спуске наша группа просто поехала на максимуме возможного. На финише я сидел на колесе Шахманна, но всё, что смог сделать - спринтовать за третье место. Жаль, что Йон, Алексей и Пельо упали за 6 км до финиша, но, к счастью, они смогли финишировать на этапе. Сейчас с нетерпением ждём два финальных дня гонки, они будут решающими».