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Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

Эмануэль Бухманн побеждает на 5-м этапе Тура Страны Басков-2019 из одиночного отрыва и надевает майку лидера

 

 

  26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) одержал победу на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2019, выиграв его из одиночного отрыва, в котором проехал финальные 20 км гонки. Это третья победа Бухманна в профессионалах и первая на гонке Мирового тура.

 

  На предпоследнем подъёме, за 25 км до финиша, Эмануэль Бухманн уехал с Серхио Энао (UAE Team Emirates) и Валентином Мадуа (Cofidis), а через 3 км атаковал в одиночку. На Аррате, где финишировал 5-й этап, немецкий гонщик привёз своим ближайшим преследователям – Йону Исагирре (Astana), Адаму Йейтсу (Mitchelton-Scott) и Якобу Фульсангу (Astana) 1 минуту 8 секунд.

 

  Победа на этапе принесла Эмануэлю Бухманну и жёлтую майку лидера, которую он перехватил у своего товарища по команде Максимилиана Шахманна. Перед решающим горным этапом Тура Страны Басков-2019 Эмануэль Бухманн в генеральной классификации опережает своего ближайшего соперника Йона Исагирре на 54  секунды. Максимилиан Шахманн замыкает тройку лучших, уступая 1 минуту 4 секунды.

 

Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

 

Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

 

Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

 

Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

  Эмануэль Бухманн: «Это невероятно – выиграть королевский горный этап и ещё стать лидером генеральной классификации. Надеюсь, смогу защитить майку лидера завтра. Я оптимистично настроен, потому что здесь у нас сильная команда. Каждый день мы изо всех сил боремся за победу, так же поступим и завтра».

 

  Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был самый трудный день гонки, 150 км и семь категорийных подъёмов. Весь день дорога шла то вверх, то вниз. Мы сфокусировались на жёлтой майке. Конечно, хотели её защитить, и, в конечно счёте, сумели удержать майку в команде. Ребята фантастически отработали сегодня, всю гонку держали под контролем. За 35 км до финиша в голове группы наша команда всё ещё была представлена несколькими сильными гонщиками. Эму переложился в лидирующую группу, а потом атаковал на предпоследнем подъёме. Он одержал невероятную победу. Мы нацелены забрать майку лидера домой».

 

 Йон Исагирре: «Сегодня мы сделали всё, что могли. Команда работала очень мощно. Все ребята старались изо всех сил, чтобы как можно лучше защитить меня, преследовали Бухманна. Да, он уехал в небольшой группе, в тот момент казалось, что мы сможем контролировать просвет. Но в итоге он набрал две минуты преимущества, было просто невозможно добрать его на финальном подъёме. В любом случае, теперь я иду на втором месте в общем зачёте. Якоб – пятый. Завтра ещё один трудный день. Мы на хорошей позиции для контратак».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Команда Astana много работала, чтобы постараться вернуть Бухманна. Но на финише он доказал, что на голову сильнее остальных. Мы не рассчитывали на такой поворот событий сегодня. Нашей целью была борьба за победу на этапе, но эта возможность от нас ускользнула. Мы упустили шанс. Завтра ещё один тяжёлый день, новый подъём, разведку которого я уже провёл. Он трудный, потенциально может вызвать перестановки в генеральной классификации. Мы приложим все силы, надеемся на хороший этап завтра».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Страны Басков-2019

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Теги к статье: Эмануэль Бухманн Emanuel Buchmann Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • Adlee
    Тур Страны Басков-2019. Этап 5 (21)
    Adlee-Фото
    ну если смотреть по прошлому году то горный состав ская до марта месяца набрала около 9-10 побед, ну как по мне это очень даже неплохо

    да и за вас я зарегистрировался на этом сайте, можете собой гордиться Александр!)
  • paziz
    Париж-Рубэ-2019. Превью (6)
    paziz-Фото
    А под 84 едет HEPBURN Michae от Mitchelton- Scott Как бы я ни хотел победы для Сагана, думаю кто-то из волков заберет
  • ktilp-12
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (22)
    ktilp-12-Фото

      AleDe. Все таки информация об очках Катюши правильная, посмотрите рейтинги UCI, в неделю раз обновляются. Едюкейшин занимает 15 место-6692,73 очков с 7 победами, Дименшин-6219 с 2 победами, ССС-5873,38 с 3 победами, затем идут Кофидис, Ванту-гоберт, Директ, Катюша 4353,23 с 1 победой Киттеля на гонке Трофея пальма.

  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 5 (21)
    Адриен-Фото
    Слушайте, ну хватит все списывать на тогдашнее "невезение" Кройсвейка! После этого злополучного для него этапа он САМ заявил, что это падение - результат ЕГО ошибки ! Интересно получается - когда ошибаются гонщики Астаны, никто не приписывает "везение" их соперникам.Что, кстати, правильно и ЧЕСТНО. Так относитесь ПО ЧЕСТНОМУ и к победам гонщиков Астаны... А многих здесь на сайте прям КОРЁЖИТ от успехов Астаны в этом сезоне. И так стараются грязьки плеснуть, и эдак... Слушайте, НЕ СТЫДНО ?! БУДЬТЕ НАСТОЯЩИМИ МУЖИКАМИ, ЦЕНИТЕЛЯМИ И ЗНАТОКАМИ ВЕЛОСПОРТА,а не мелочными бабами на завалинке, перемывающими косточки тем, кому не посчастливилось стать их любимчиками.
  • drevgen
    Тур Страны Басков-2019. Этап 5 (21)
    drevgen-Фото

    А я советую глянуть на предыдущий год, и за год до этого. Тур страны Басков - генерал Бухман 4, Бухман 13. Дороги те же. Гоннка ему всегда удавлась. 

  • AleDe
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (22)
    AleDe-Фото
    Куда-то ты не туда посмотрел. Катюша, если брать этот сезон, едет лучше, чем Дименшн, ФДЖ и CCC.
  • AleDe
    Команда Katusha-Alpecin обеспо ... (22)
    AleDe-Фото

    Цитата: ktilp-12
     Действительно, Закарин без команды ничего не сделает. У Катюши 4353 очков, занимают 21 место, после 3 проконтинентальных команд. Впереди Директ Энержи, у которой будет спонсор Тотал и она стремится в высшую лигу, также об этом мечтает Израилькая академия, появились конкуренты, будут сдвигать последних.  

     

    Куда-то ты не туда посмотрел. Катюша, если брать этот сезон, едет лучше, чем Дименшн, ФДЖ и CCC.

  • Konstantin41
    Тур Страны Басков-2019. Этап 5 (21)
    Konstantin41-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Завтра этих шахманов и бухманов отцепят в горах. Там горняки будут рулить.
        

    )))Смешно. 

    А если по делу, то 3 победы Шахмана и сегодняшняя победа Бухмана — 4 из 5 выигранных этапов Борой. Это конечно же  не удача, и не везение. Это демонстрация силы, хорошей формы и готовности.

  • AAA
    Тур Страны Басков-2019. Этап 4 (14)
    AAA-Фото
    Боевая единица.
    Какой то план был, раз в голове сидел.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 5 (21)
    Николай Н.-Фото

    Вора просто хорошо делает свою работу и не расчитывает на везение. 4 этапа из 5 это уже успех. И можно считать, что каманда проехала тур успешно.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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