Эмануэль Бухманн – победитель 5 этапа Тура Страны Басков-2019

Эмануэль Бухманн побеждает на 5-м этапе Тура Страны Басков-2019 из одиночного отрыва и надевает майку лидера

26-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Эмануэль Бухманн (Emanuel Buchmann) одержал победу на королевском горном 5-м этапе Тура Страны Басков-2019, выиграв его из одиночного отрыва, в котором проехал финальные 20 км гонки. Это третья победа Бухманна в профессионалах и первая на гонке Мирового тура.

На предпоследнем подъёме, за 25 км до финиша, Эмануэль Бухманн уехал с Серхио Энао (UAE Team Emirates) и Валентином Мадуа (Cofidis), а через 3 км атаковал в одиночку. На Аррате, где финишировал 5-й этап, немецкий гонщик привёз своим ближайшим преследователям – Йону Исагирре (Astana), Адаму Йейтсу (Mitchelton-Scott) и Якобу Фульсангу (Astana) 1 минуту 8 секунд.

Победа на этапе принесла Эмануэлю Бухманну и жёлтую майку лидера, которую он перехватил у своего товарища по команде Максимилиана Шахманна. Перед решающим горным этапом Тура Страны Басков-2019 Эмануэль Бухманн в генеральной классификации опережает своего ближайшего соперника Йона Исагирре на 54 секунды. Максимилиан Шахманн замыкает тройку лучших, уступая 1 минуту 4 секунды.

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Эмануэль Бухманн: «Это невероятно – выиграть королевский горный этап и ещё стать лидером генеральной классификации. Надеюсь, смогу защитить майку лидера завтра. Я оптимистично настроен, потому что здесь у нас сильная команда. Каждый день мы изо всех сил боремся за победу, так же поступим и завтра».

Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня был самый трудный день гонки, 150 км и семь категорийных подъёмов. Весь день дорога шла то вверх, то вниз. Мы сфокусировались на жёлтой майке. Конечно, хотели её защитить, и, в конечно счёте, сумели удержать майку в команде. Ребята фантастически отработали сегодня, всю гонку держали под контролем. За 35 км до финиша в голове группы наша команда всё ещё была представлена несколькими сильными гонщиками. Эму переложился в лидирующую группу, а потом атаковал на предпоследнем подъёме. Он одержал невероятную победу. Мы нацелены забрать майку лидера домой».

Йон Исагирре: «Сегодня мы сделали всё, что могли. Команда работала очень мощно. Все ребята старались изо всех сил, чтобы как можно лучше защитить меня, преследовали Бухманна. Да, он уехал в небольшой группе, в тот момент казалось, что мы сможем контролировать просвет. Но в итоге он набрал две минуты преимущества, было просто невозможно добрать его на финальном подъёме. В любом случае, теперь я иду на втором месте в общем зачёте. Якоб – пятый. Завтра ещё один трудный день. Мы на хорошей позиции для контратак».

Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Команда Astana много работала, чтобы постараться вернуть Бухманна. Но на финише он доказал, что на голову сильнее остальных. Мы не рассчитывали на такой поворот событий сегодня. Нашей целью была борьба за победу на этапе, но эта возможность от нас ускользнула. Мы упустили шанс. Завтра ещё один тяжёлый день, новый подъём, разведку которого я уже провёл. Он трудный, потенциально может вызвать перестановки в генеральной классификации. Мы приложим все силы, надеемся на хороший этап завтра».