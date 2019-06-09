Дилан Тёнс – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2019

Дилан Тёнс, Гийом Мартен, Алексей Луценко, Крис Фрум о 2-м этапе Критериума Дофине-2019

27-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-Merida Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2019. За 35 км до финиша был сформирован поздний отрыв, из которого за 20 км до финиша на финальном подъёме атаковал 26-летний французский гонщик команды Wanty – Gobert Гийом Мартан (Guillaume Martin), за которым поехал Дилан Тёнс. Вдвоём они удерживали преимущество в 20 секунд. Группа генеральщиков не смогла добрать Тёнса и Мартана, которые в итоге разыграли финиш. Дилан Тёнс обошёл французского гонщика, не только выиграв этап, но и надев жёлтую майку лидера.

Алексей Луценко (Astana), финишировавший во второй группе вместе с генеральщиками, возглавил очковую классификацию.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Дилан Тёнс: «Мне пришлось почти два года ждать победы. Я очень счастлив. Этап был безумным с самого старта, когда уехал большой отрыв. Пелотон преследовал его на очень высокой скорости. Когда догнали последних гонщиков отрыва, я увидел, что многие ребята уже устали и почувствовал, что есть шанс что-то предпринять. На последнем крутом подъёме мы с Гийомом Мартаном уехали. Он оказался очень хорошим попутчиком, на подъёмы был сильнейшим. Я рад, что смог отфинишировать в спринте после того, как он застал меня врасплох на последнем повороте. Мне пришлось догонять его. Но моя мечта сбылась, я стал лидером на такой красивой гонке как Критериум Дофине».

Гийом Мартан: «На этом этапе было всё – очень высокая скорость гонки, изматывающий старт под дождём и в тумане, потом боковые ветра. Но мне всё это нравится. Хотя я немного расстроен, потому что отлично чувствовал себя, и потому что этот этап мне идеально подходил. Я хотел атаковать, уехал с Тёнсом. Я знал, что он очень взрывной гонщик, а я плохой спринтер. Мне хотелось застать его врасплох, попытка была не так плоха, ему было нелегко меня обойти. Если бы дистанция была всего на несколько метров короче…

Жаль, потому что мне очень хотелось сегодня выиграть. Мне вчера исполнилось 26 лет, я очень мотивирован показать что-то на таком типе гонок, как этот Критериум Дофине. Я достиг физической зрелости. А приход в команду моего тренера Самюэля Беллену сделал меня спокойнее. Я хорошо готовился в двух тренировочных лагерях. Буду атаковать снова, не завтра, но в выходные!»

Алексей Луценко: «Этап был очень тяжёлым, не только из-за ритма и рельефа, но и из-за дождя и холода. Здесь я помогаю Якобу Фульсангу бороться за генеральную классификацию. Рад, что надел зелёную майку. Возможно, завтра не буду сильно тратиться, буду работать на Якоба, а лично для меня целью является подготовка к Тур де Франс-2019».

Крис Фрум: «День оказался гораздо труднее, чем на бумаге. Отрыв, в котором были такие ребята как Бухман и Дюмулин, оказывал на нас большое давление. Они ехали фантастически, пришлось много работать, чтобы их добрать. И рельеф не был равнинным, всё время вверх-вниз. В конце нам помогли гонщики команды EF Education First, но львиную долю работы сделала команда Ineos. Я чувствую себя лучше, чем вчера. Пока рано говорить, сегодня этап был похож на Арденны. Впереди ещё много этапов. Сегодня впечатлил Тибо Пино. Он тянул сильнее остальных. Думаю, Якоб Фульсанг тоже в отличной форме. Посмотрим, как пойдёт гонка».