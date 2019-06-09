VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Дилан Тёнс – победитель 2 этапа Критериума Дофине-2019

Дилан Тёнс, Гийом Мартен, Алексей Луценко, Крис Фрум о 2-м этапе Критериума Дофине-2019

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Bahrain-Merida Дилан Тёнс (Dylan Teuns) одержал победу на 2-м этапе Критериума Дофине-2019. За 35 км до финиша был сформирован поздний отрыв, из которого за 20 км до финиша на финальном подъёме атаковал 26-летний французский гонщик команды Wanty – Gobert Гийом Мартан  (Guillaume Martin), за которым поехал Дилан Тёнс. Вдвоём они удерживали преимущество в 20 секунд. Группа генеральщиков не смогла добрать Тёнса и Мартана, которые в итоге разыграли финиш. Дилан Тёнс обошёл французского гонщика, не только выиграв этап, но и надев жёлтую майку лидера.

 

Алексей Луценко (Astana), финишировавший во второй группе вместе с генеральщиками, возглавил очковую классификацию.

 

 

 

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

   Дилан Тёнс: «Мне пришлось почти два года ждать победы. Я очень счастлив. Этап был безумным с самого старта, когда уехал большой отрыв. Пелотон преследовал его на очень высокой скорости. Когда догнали последних гонщиков отрыва, я увидел, что многие ребята уже устали и почувствовал, что есть шанс что-то предпринять. На последнем крутом подъёме мы с Гийомом Мартаном уехали. Он оказался очень хорошим попутчиком, на подъёмы был сильнейшим. Я рад, что смог отфинишировать в спринте после того, как он застал меня врасплох на последнем повороте. Мне пришлось догонять его. Но моя мечта сбылась, я стал лидером на такой красивой гонке как Критериум Дофине».

 

 

 

  Гийом Мартан: «На этом этапе было всё – очень высокая скорость гонки, изматывающий старт под дождём и в тумане, потом боковые ветра. Но мне всё это нравится. Хотя я немного расстроен, потому что отлично чувствовал себя, и потому что этот этап мне идеально подходил. Я хотел атаковать, уехал с Тёнсом. Я знал, что он очень взрывной гонщик, а я плохой спринтер. Мне хотелось застать его врасплох, попытка была не так плоха, ему было нелегко меня обойти. Если бы дистанция была всего на несколько метров короче…

 

  Жаль, потому что мне очень хотелось сегодня выиграть. Мне вчера исполнилось 26 лет, я очень мотивирован показать что-то на таком типе гонок, как этот Критериум Дофине. Я достиг физической зрелости. А приход в команду моего тренера Самюэля Беллену сделал меня спокойнее. Я хорошо готовился в двух тренировочных лагерях. Буду атаковать снова, не завтра, но в выходные!»

 

  Алексей Луценко: «Этап был очень тяжёлым, не только из-за ритма и рельефа, но и из-за дождя и холода. Здесь я помогаю Якобу Фульсангу бороться за генеральную классификацию. Рад, что надел зелёную майку. Возможно, завтра не буду сильно тратиться, буду работать на Якоба, а лично для меня целью является подготовка к Тур де Франс-2019».

 

  Крис Фрум: «День оказался гораздо труднее, чем на бумаге. Отрыв, в котором были такие ребята как Бухман и Дюмулин, оказывал на нас большое давление. Они ехали фантастически, пришлось много работать, чтобы их добрать. И рельеф не был равнинным, всё время вверх-вниз. В конце нам помогли гонщики команды EF Education First, но львиную долю работы сделала команда Ineos. Я чувствую себя лучше, чем вчера. Пока рано говорить, сегодня этап был похож на Арденны. Впереди ещё много этапов. Сегодня впечатлил Тибо Пино. Он тянул сильнее остальных. Думаю, Якоб Фульсанг тоже в отличной форме. Посмотрим, как пойдёт гонка».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Дилан Тёнс Dylan Teuns Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse

ОПРОС

Понравилась ли вам Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • M-07
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    M-07-Фото

    Не рановато ли они состав опубликовали? Хотя бы стоило дождаться окончания Дофине и Тура Швейцарии.

    А так желаю удачи Крошвайку, хочется, чтобы был в тройке ГТ наконец, так не повезло на той Джиро, на которой он был сильнейшим, в итоге был в пятёрке на всех ГТ, но ни разу в тройке.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото

    Кому как. У меня, например, нет гордости, а, наоборот, есть презрение к нашим российским редискам, попадавшимся на допинге. Хотя, у нас они обласканы и неплохо устроены по жизни.

    Цитата: Astanaforever
    легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.

    И здесь нечем гордиться. Нацпроект за государственные деньги понакупил топовых легионеров, которые и добывают все победы. Побед Казахов там НОЛЬ! Пара водовозов для третьесортных гонок, хохол Луценко и Зейц х.з. кто, но точно не казах)). Это я также могу гордиться победами, например, Челси Абрамовича или Монако Рыболовлева. Деньги российского происхождения, но россиян-то там нет.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото
    Поздравляю с новым президентом! Теперь заживёте;)
  • Astanaforever
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: SSS
    Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!
    Че ты имеешь против Астаны и Винокурова? Достойный чемпион постсоветского пространства, нашей общей Родины, олимпийский чеспион, гордость Казахстана и легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Arciv-Фото
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
  • Earl57
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Earl57-Фото
    У Гесинка кроме перелома ключицы еще и перелом таза был на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля.
    Как минимум 3 месяца на восстановление, потом еще тренировки какое-то время. У него ближайшая гонка запланирована на середину сентября.
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2019. Этап 2 (14)
    SportSpirit-Фото

    Пино бодрячком, ура) 

     

    А еще мне нравится дизайн и сочетание цветов формы Ineos на основном составе, когда вместе собираются - прям очень агрессивненько) 

  • levonardo
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    levonardo-Фото
    Ну ладно Роглич, с ним ясно, а Гесинк что? Восстанавливается?
  • Zhanzhak
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Zhanzhak-Фото
    Сергей, угомонитесь пожалуйста.
    Такое впечатление, что вы сюда исключительно ради фанатов Астаны заходите, а не из любви к велоспорту.
    90 % ваших комментариев про так ненавистную вами Астану.
    И ещё, это столицу переименовали, команду переименовывать не будут. Официально заявлено.
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Скорей всего Роглич сосредоточится на ЧМ, особенно на разделке, которую пропустил в прошлом году из-за травмы. 

     

    Рассчитывать, что после такого начала сезона и Джиро Роглич сможет поехать еще и Тур, - стратегическое детство от JV. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 июня

Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step)

Cole Davis (Hagens Berman - Axeon)

Jesse Anthony (Rally - UHC Cycling)

12 июня

Andrea Guardini (Bardiani - CSF)

Alex Kirsch (Trek-Segafredo)

Masakazu Ito (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Andrea Garosio (Bahrain Merida)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (51)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)