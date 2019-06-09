Том Дюмулин проверил свою форму в отрыве в на 2-м этапе Критериума Дофине-2019

Том Дюмулин: «У меня не тот уровень, чтобы бороться за генеральную классификацию на Критериуме Дофине-2019»

Том Дюмулин, вернувшийся в гонки после травмы колена, полученной на Джиро д’Италия-2019, проверил себя, проехав в отрыве часть 2-го этапа Критериума Дофине-2019. 28-летний голландский гонщик команды Sunweb отобрался в отрыв из 13 гонщиков, сформировавшийся после серии атак на вершине первого категорийного подъёма этапа. Группа набрала более минуты преимущества, но к финальным 40 км у них осталось около 40 секунд. Новые атаки из группы генеральщиков нейтрализовали отрыв дня и привели к формированию нового отрыва, а Том Дюмулин вернулся в пелотон и финишировал через 8:50 после победителя этапа Дилана Тёнса (Bahrain-Merida).

Том Дюмулин: «Вполне доволен тем, как всё складывается. На самом деле утром не планировал уезжать в отрыв, но на первом подъёме увидел, что нахожусь впереди, а позади группа порвалась. Понимал, что удержаться до финиша будет очень тяжело, учитывая, какие гонщики были в отрыве. Нас не хотели отпускать. Но этап всё равно получился хорошим. У меня сейчас не тот уровень, с которым борются за общий зачёт, поэтому я решил хорошо поработать, раз уж остался в отрыве. Пока доволен тем, как держится колено. Главное, двигаться вперёд, думаю, моя форма за следующие несколько недель тоже улучшится».

Артур ван Донген, тренер команды Suweb: «Сегодня получился тяжёлый день в офисе. На первой горе уехал сильный отрыв. Том хорошо в нём поработал. Пелотон и отрыв долго противостояли, отрыв догнали через 140 км, после чего сформировалась новая группа, в которую у нас отобрался Роберт Пауэр. Они начали финальный подъём впереди пелотона, но у Роберта нога не пошла, он не смог удержаться впереди. Мы можем гордится тем, как сегодня провели гонку наши ребята».