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Том Дюмулин проверил свою форму в отрыве в на 2-м этапе Критериума Дофине-2019

Том Дюмулин: «У меня не тот уровень, чтобы бороться за генеральную классификацию на Критериуме Дофине-2019»

 

 

  Том Дюмулин, вернувшийся в гонки после травмы колена, полученной на Джиро д’Италия-2019, проверил себя, проехав в отрыве часть 2-го этапа Критериума Дофине-2019. 28-летний голландский гонщик команды Sunweb отобрался в отрыв из 13 гонщиков, сформировавшийся после серии атак на вершине первого категорийного подъёма этапа. Группа набрала более минуты преимущества, но к финальным 40 км у них осталось около 40 секунд. Новые атаки из группы генеральщиков нейтрализовали отрыв дня и привели к формированию нового отрыва, а Том Дюмулин вернулся в пелотон и финишировал через 8:50 после победителя этапа Дилана Тёнса (Bahrain-Merida).

 

Том Дюмулин проверил свою форму в отрыве в на 2-м этапе Критериума Дофине-2019

 

  Том Дюмулин: «Вполне доволен тем, как всё складывается. На самом деле утром не планировал уезжать в отрыв, но на первом подъёме увидел, что нахожусь впереди, а позади группа порвалась. Понимал, что удержаться до финиша будет очень тяжело, учитывая, какие гонщики были в отрыве. Нас не хотели отпускать. Но этап всё равно получился хорошим. У меня сейчас не тот уровень, с которым борются за общий зачёт, поэтому я решил хорошо поработать, раз уж остался в отрыве. Пока доволен тем, как держится колено. Главное, двигаться вперёд, думаю, моя форма за следующие несколько недель тоже улучшится».

 

  Артур ван Донген, тренер команды Suweb: «Сегодня получился тяжёлый день в офисе. На первой горе уехал сильный отрыв. Том хорошо в нём поработал. Пелотон и отрыв долго противостояли, отрыв догнали через 140 км, после чего сформировалась новая группа, в которую у нас отобрался Роберт Пауэр. Они начали финальный подъём впереди пелотона, но у Роберта нога не пошла, он не смог удержаться впереди. Мы можем гордится тем, как сегодня провели гонку наши ребята».

 

 

Результаты 2 этапа Критериума Дофине-2019

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • M-07
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    M-07-Фото

    Не рановато ли они состав опубликовали? Хотя бы стоило дождаться окончания Дофине и Тура Швейцарии.

    А так желаю удачи Крошвайку, хочется, чтобы был в тройке ГТ наконец, так не повезло на той Джиро, на которой он был сильнейшим, в итоге был в пятёрке на всех ГТ, но ни разу в тройке.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото

    Кому как. У меня, например, нет гордости, а, наоборот, есть презрение к нашим российским редискам, попадавшимся на допинге. Хотя, у нас они обласканы и неплохо устроены по жизни.

    Цитата: Astanaforever
    легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.

    И здесь нечем гордиться. Нацпроект за государственные деньги понакупил топовых легионеров, которые и добывают все победы. Побед Казахов там НОЛЬ! Пара водовозов для третьесортных гонок, хохол Луценко и Зейц х.з. кто, но точно не казах)). Это я также могу гордиться победами, например, Челси Абрамовича или Монако Рыболовлева. Деньги российского происхождения, но россиян-то там нет.

  • SSS
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SSS-Фото
    Поздравляю с новым президентом! Теперь заживёте;)
  • Astanaforever
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: SSS
    Ну да. Был бы у него Вино и нурсултан-тим, все было бы тип-топ!
    Че ты имеешь против Астаны и Винокурова? Достойный чемпион постсоветского пространства, нашей общей Родины, олимпийский чеспион, гордость Казахстана и легендарная команда Астана, выигравшая не раз Грантуры и все мировые гонки. Идущая сейчас вторая по числу побед в этом сезоне. Что не так? Жлобит тебя наверное от зависти? Иди прими успокоительное. Поможет.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Arciv-Фото
    И опять без Беннета. Видимо он на Вуэльту капитанить,или помогать Крайшвику,есои тот потянет
  • Earl57
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Earl57-Фото
    У Гесинка кроме перелома ключицы еще и перелом таза был на Льеж-Бастонь-Льеж в конце апреля.
    Как минимум 3 месяца на восстановление, потом еще тренировки какое-то время. У него ближайшая гонка запланирована на середину сентября.
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2019. Этап 2 (14)
    SportSpirit-Фото

    Пино бодрячком, ура) 

     

    А еще мне нравится дизайн и сочетание цветов формы Ineos на основном составе, когда вместе собираются - прям очень агрессивненько) 

  • levonardo
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    levonardo-Фото
    Ну ладно Роглич, с ним ясно, а Гесинк что? Восстанавливается?
  • Zhanzhak
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    Zhanzhak-Фото
    Сергей, угомонитесь пожалуйста.
    Такое впечатление, что вы сюда исключительно ради фанатов Астаны заходите, а не из любви к велоспорту.
    90 % ваших комментариев про так ненавистную вами Астану.
    И ещё, это столицу переименовали, команду переименовывать не будут. Официально заявлено.
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Скорей всего Роглич сосредоточится на ЧМ, особенно на разделке, которую пропустил в прошлом году из-за травмы. 

     

    Рассчитывать, что после такого начала сезона и Джиро Роглич сможет поехать еще и Тур, - стратегическое детство от JV. 

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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