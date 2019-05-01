Виктор Кампенартс упал во время пролога Тура Романдии-2019

Виктор Кампенартс: «Я слишком рисковал на повороте во время пролога»

Чемпион Европы в разделке Виктор Кампенартс упал во время 3,9 км пролога, открывшего Тур Романдии-2019. 27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal, недавно поставивший часовой рекорд на треке, ставил целью борьбу за победу в прологе, но финишировал через 1 минуту 3 секунды после словенского гонщика команды Bahrain-Merida Яна Тратника, показавшего лучший результат.

К счастью, Виктор Кампенартс не получил травм и теперь нацелен на финальный этап Тура Романдии-2019, 16,8 км разделку в Женеве.

Виктор Кампенартс: «Я очень хотел хорошо проехать пролог. В таком виде соревнований играют роль секунды, поэтому необходимо где-то рисковать. Возможно, я рисковал чрезмерно, поэтому упал на повороте. Сегодня маршрут довольно сложный технически, но, как и все гонщики, я провёл разведку дистанции.

Все ещё до старта знали, что будут коварные повороты. Если бы я немного сбавил скорость, то не упал бы. Это моя собственная ошибка. К счастью, я не пострадал. Конечно, ужасно разочарован, но теперь мне надо просто переключить внимание на разделку, которая будет в воскресенье. Там очень хочу показать отличный результат».