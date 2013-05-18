Томас Де Гендт – победитель 2 этапа Тура Романдии-2018

Томас Де Гендт одержал победу из сольного отрыва на 2-м этапе Тура Романдии-2018

Томас Де Гендт одержал победу на 2-м этапе Тура Романдии-2018, выиграв его в своём фирменном стиле, из отрыва, который превратился в сольный за 20 км до финиша. 31-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal опередил пелотон на 2 минуты 4 секунды.

План уехать в отрыв на 2-м этапе Тура Романдии-2018 Томас Де Гендт разработал вместе с Виктором Кампенартсом, который стал гонщиком Lotto Soudal в этом году. Ещё две недели назад, изучая маршрут, Виктор Кампенартс предложил объединить усилия в отрыве.

План Де Гендта и Кампенартса отлично сработал. Оба гонщика атаковали на первом подъёме этапа, с ними в отрыв дня отобрались Нейтан Браун (EF Education First), Андрей Гривко (Astana) и Маттео Фаббро (Katusha-Alpecin). За 35 км до финиша преимущество отрыва составляло 5 минут. Виктор Кампенартс отработал на своего товарища по команде и отстал. За 26 км с Де Гендтом остался лишь Браун, от которого бельгийский гонщик уехал за 20 км до финиша.

Виктор Кампенартс: «Две недели назад Томас и я придумали план на сегодняшний этап. План был прост – дать полный газ с километра ноль и не оглядываться назад! Мне не стыдно признаться, что после трёх с половиной часов гонки я не смог удерживаться скорость Томаса! Я сделал свою работу, Томас выиграл из сольного отрыва! Я впечатлён!»

Томас Де Гендт: «Я приехал на финиш в одиночку, но эта победа – за слуга Виктора. Он сделал всё, чтобы моё преимущество над пелотоном было как можно больше. Изначально мы планировали размять ноги перед завтрашней разделкой.

Виктор принёс в команду все свои знания о прохождении разделок. Если у меня перед стартом гонки на время возникают вопросы, я могу его спросить. Две недели назад мы обсуждали завтрашнюю разделку, он послал мне профиль. Но также он сказал мне, что на этапе перед разделкой в гору он хочет пойти подъём на максимальной скорости. Наше преимущество в отрыве росло благодаря нашей с Виктором слаженной работе, потому что наши компаньоны по отрыву шли не в полную силу. На подъёме, когда до финиша осталось менее 70 км, Виктор сказал мне, что мы будем разыгрывать мою карту.

Сегодня я был в отличной форме, и когда пелотон отстал на 8 минут, почувствовал, что смогу выиграть. Этот запас времени мы набрали благодаря нашей работе, а не потому, что пелотон нас отпустил. Когда преимущество нашего отрыва составило 3 минуты, пелотон собирался контролировать и удерживать этот просвет. Но мы увеличивали его всё больше. Мне хотелось добиться 6 минут, поэтому мы не сбавляли скорости, не сдавались, а просто хотели проверить, что у нас получится.

Виктор провёл несколько мощных смен и отстал, когда мы выехали на круг. Браун произвёл сильное впечатление, я захотел его проверить – атаковал, создал небольшой просвет, потом решил ехать своей скоростью, хотя до финиша было ещё далеко. В понедельник мы проводили разведку финального круга, я знал, что меня ждёт. На тот момент у меня в запасе было около трёх минут, достаточно, чтобы удержаться впереди. И тогда мне больше не было необходимости идти на максимуме.

Я был нацелен на Тур Романдии, потому что на этой гонке ещё не выигрывал. Мне хочется одержать победы на этапах всех гонок Мирового тура, где стартую. Специально не поехал Арденнские классики, чтобы остаться свежим перед этой гонкой. В прошлом, когда я здесь выступал, никогда не чувствовал себя хорошо, мне хотелось это изменить. На прошлой неделе я работал в тренировочном лагере, где готовился к этому старту.

Посмотрим, как буду чувствовать себя завтра, потому что сегодня у меня получилась своя четырёхчасовая разделка. Если со мной всё будет в порядке, смогу завтра финишировать в топ-20».

Результаты 2 этапа Тура Романдии-2018