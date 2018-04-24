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Эган Берналь – победитель 3 этапа Тура Романдии-2018

Эган Берналь побеждает в горной разделке на 3-м этапе Тура Романдии-2018

 

 

  Действующий чемпион Колумбии в гонке с раздельным стартом Эган Берналь одержал победу в горной разделке на 3-м этапе Тура Романдии-2018. 9,9 км подъёма 21-летний колумбийский гонщик команды Sky проехал за 25 минут 10 секунд со средней скоростью  23,603 км/час, VAM 1872 м/ч.

 

На промежуточной отсечке Эган Берналь проигрывал 10 секунд Ричи Порту (BMC) и опережал на 12 секунд лидера общего зачёта Приможа Роглича (LottoNL-Jumbo). На финише первая тройка осталась той же, только велогонщики поменялись местами: Эган Берналь опередил Приможа Роглича на 4 секунды, а Ричи Порта на 18 секунд.  

 

Для Эгана Берналя эта победа стала первой на этапе в гонке Мирового тура и третьей в этом сезоне.

 

Благодаря победе в разделке Эган Берналь поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает удержавшему лидерство Приможу Рогличу 6 секунд. Ричи Порт замыкает тройку лидеров генеральной классификации, уступая Рогличу 27 секунд.

 

 На 3-м этапе Тура Романдии-2018 10 участников не вписались в лимит времени: Фабио Сабатини, Элиа Вивиани, Энцо Ваутерс, Николас Дугалл, Фернандо Гавирия, Давиде Мартинелли, Роберт Вагнер, Виктор Кампенартс, Рамунас Навардаускас, Бой Ван Поппель.

 

Эган Берналь – победитель 3 этапа Тура Романдии-2018

 

Photo © Team Sky

 

 

  Эган Берналь: «Если буду чувствовать себя хорошо, попробую что-то предпринять завтра. Но после такого тяжёлого этапа мне может быть сложно. Хотелось бы атаковать, но это зависит от многих обстоятельств. Думаю, мы оценим ситуацию и придумаем план, хотя Роглич находится в великолепной форме. Он выиграл Тур Страны Басков, и маршрут Тура Романдии ему подходит. Он и горняк, и раздельщик, универсальный гонщик. Мне будет тяжело, но на меня никто не давит. Я уже выиграл этап, отлично провёл гонку. Если даже сойду завтра, ничего страшного. Мне хотелось сильно начать и финишировать, а также удержать ту же мощность на подъёме. Это было сложно, но мне удалось, чему я рад.

 

  После моего падения я через три дня уже вернулся на станок, что пошло мне на пользу. На Вуэльте Каталонии я был в форме, потом продолжил хорошо тренироваться. Не думал, что смогу так быстро вернуться на прежний уровень. Персонал команды и врачи проделали огромную работу, это и их победа тоже».

 

  Дарио Чиони, спортивный директор команды Sky: «Эган показал, насколько талантлив. Мы предполагали, что его выступление станет сюрпризом, и рады, что мы были правы. Мы следили за скоростью на дистанции потому что финальные 3 км были довольно тяжёлыми. Не хотелось, чтобы он начал выкладываться слишком рано, а потом оказался в затруднении. Но Эган отлично себя чувствовал. Многие из тех, кто начал мощно на первой части дистанции, затем выдыхались. Немного жаль, что мы так близко подошли к майке лидера, но не взяли её. Роглич – очень стабильный гонщик, он взял победу на Туре Страны Басков. И у него сильный товарищ по команде – Стевен Крёйсвейк, который и сегодня отлично выступил. Так что завтра будет интересный этап».

 

 

 

  Сьерк-Ян де Хан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Я невероятно горжусь Приможем. Вся команда, гонщики и персонал сегодня отлично поработали. Досадно, что проиграли всего 4 секунды, потому что мы боролись за победу. Но мы очень рады, что майка лидера осталась у нас. Примож и Стевен заняли 2-е и 4-е места в разделке, они были среди лучших. Эти результаты не являются совпадением. Мы знали, как Примож и Стевен могут выступать, но на таком трудном подъёме получили этому подтверждение.

  Мы продолжим бороться за общий зачёт с Приможем, но факт, что Стевен Крёйсвейк тоже идёт хорошо, добавляет нам вариантов. Если они удержатся вместе до финала, смогут сыграть свою игру».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Романдии-2018

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Теги к статье: Эган Берналь Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура разделка ITT

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Eschborn-Frankfurt

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Giro d'Italia


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Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вспоминаем как Ланда тащил Ару и на Джиро и на Вуэльте. Здесь в команде такого Ланды нет, как и команды Астана с их горняками. Не хватает чуть-чуть его на три недели.Не может и не научился он распределять силы на всю гонку. В лучшем случае третье место, не выше.
  • Astanaforever
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Student
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
    Кинтаны время ушло.Тур ему уже никогда не взять. Слишком много капитанов в мувиках.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (49)
    paziz-Фото
    Кинтана давно не ездец, колесничать только умеет
  • Rokka
    Состав команды UAE Team Emirat ... (2)
    Rokka-Фото
    Если с поддержкой Астаны не получилось, то с такой командой тем более, по моему мнению.
  • Goth13
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Goth13-Фото

    С одной стороны, жаль что Марка Падуна после хорощих Тура Альп и Итцулии не взяли. Он на Туре Альп последним с Поццовиво в горах оставался.
    Хотелось поскорее его увидеть в Гранд Турах.
    А с другой. В интервью, он говорил, что сейчас нашел свою новую специализацию - короткие горные недельные гонки.
    Видимо пока рано нагрузки Гранд Туров ему переносить. 

  • Student
    Тур Романдии-2018. Этап 3 (14)
    Student-Фото
    Берналь, талантище. Нет слов. Кинтане пора задуматься....
  • Александра
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Александра-Фото

    Нуууу, не знаааю...

    Цитата: ayahuasca

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!
    Этапчик горный - да, генерал - нет.

    Плюсую.

  • Yuriy 17
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Посмотрел результаты Доменико Поццовиво в генерале на Джиро с 12 по 17 годы: четыре раза был в 10-ке на местах с 5 по 10-е. 

    Для велогонщика ростом 165 см и не колумбийца, это почти гениально.

    Если правда, что ему уже 35 лет, то вряд ли он претендент на подиум в генерале.

  • close2you
    Вуэльта Астурии-2018. Этап 1 (3)
    close2you-Фото
    не отдавайте Страхова в русвело!!! Дима, не соглашайся, загубят!!!
  • ayahuasca
    Состав команды Bahrain-Merida ... (6)
    ayahuasca-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Поццовиво хорош, но нет у него поезда в горах.

    Хорош на 4-6 место, с поездом или без, имхо!

    Этапчик горный - да, генерал - нет.

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