Эган Берналь – победитель 3 этапа Тура Романдии-2018

Эган Берналь побеждает в горной разделке на 3-м этапе Тура Романдии-2018

Действующий чемпион Колумбии в гонке с раздельным стартом Эган Берналь одержал победу в горной разделке на 3-м этапе Тура Романдии-2018. 9,9 км подъёма 21-летний колумбийский гонщик команды Sky проехал за 25 минут 10 секунд со средней скоростью 23,603 км/час, VAM 1872 м/ч.

На промежуточной отсечке Эган Берналь проигрывал 10 секунд Ричи Порту (BMC) и опережал на 12 секунд лидера общего зачёта Приможа Роглича (LottoNL-Jumbo). На финише первая тройка осталась той же, только велогонщики поменялись местами: Эган Берналь опередил Приможа Роглича на 4 секунды, а Ричи Порта на 18 секунд.

Для Эгана Берналя эта победа стала первой на этапе в гонке Мирового тура и третьей в этом сезоне.

Благодаря победе в разделке Эган Берналь поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает удержавшему лидерство Приможу Рогличу 6 секунд. Ричи Порт замыкает тройку лидеров генеральной классификации, уступая Рогличу 27 секунд.

На 3-м этапе Тура Романдии-2018 10 участников не вписались в лимит времени: Фабио Сабатини, Элиа Вивиани, Энцо Ваутерс, Николас Дугалл, Фернандо Гавирия, Давиде Мартинелли, Роберт Вагнер, Виктор Кампенартс, Рамунас Навардаускас, Бой Ван Поппель.

Photo © Team Sky

Эган Берналь: «Если буду чувствовать себя хорошо, попробую что-то предпринять завтра. Но после такого тяжёлого этапа мне может быть сложно. Хотелось бы атаковать, но это зависит от многих обстоятельств. Думаю, мы оценим ситуацию и придумаем план, хотя Роглич находится в великолепной форме. Он выиграл Тур Страны Басков, и маршрут Тура Романдии ему подходит. Он и горняк, и раздельщик, универсальный гонщик. Мне будет тяжело, но на меня никто не давит. Я уже выиграл этап, отлично провёл гонку. Если даже сойду завтра, ничего страшного. Мне хотелось сильно начать и финишировать, а также удержать ту же мощность на подъёме. Это было сложно, но мне удалось, чему я рад.

После моего падения я через три дня уже вернулся на станок, что пошло мне на пользу. На Вуэльте Каталонии я был в форме, потом продолжил хорошо тренироваться. Не думал, что смогу так быстро вернуться на прежний уровень. Персонал команды и врачи проделали огромную работу, это и их победа тоже».

Дарио Чиони, спортивный директор команды Sky: «Эган показал, насколько талантлив. Мы предполагали, что его выступление станет сюрпризом, и рады, что мы были правы. Мы следили за скоростью на дистанции потому что финальные 3 км были довольно тяжёлыми. Не хотелось, чтобы он начал выкладываться слишком рано, а потом оказался в затруднении. Но Эган отлично себя чувствовал. Многие из тех, кто начал мощно на первой части дистанции, затем выдыхались. Немного жаль, что мы так близко подошли к майке лидера, но не взяли её. Роглич – очень стабильный гонщик, он взял победу на Туре Страны Басков. И у него сильный товарищ по команде – Стевен Крёйсвейк, который и сегодня отлично выступил. Так что завтра будет интересный этап».

Сьерк-Ян де Хан, спортивный директор команды LottoNL-Jumbo: «Я невероятно горжусь Приможем. Вся команда, гонщики и персонал сегодня отлично поработали. Досадно, что проиграли всего 4 секунды, потому что мы боролись за победу. Но мы очень рады, что майка лидера осталась у нас. Примож и Стевен заняли 2-е и 4-е места в разделке, они были среди лучших. Эти результаты не являются совпадением. Мы знали, как Примож и Стевен могут выступать, но на таком трудном подъёме получили этому подтверждение.

Мы продолжим бороться за общий зачёт с Приможем, но факт, что Стевен Крёйсвейк тоже идёт хорошо, добавляет нам вариантов. Если они удержатся вместе до финала, смогут сыграть свою игру».