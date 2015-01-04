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Часовой рекорд Виктора Кампенартса: составляющие успеха

 Настрой, велосипед, оборудование Виктора Кампенартса  на пути к часовому рекорду 55,089 км

 

 

  27-летинй Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) стал первым с 1972 года после Эдди Меркса бельгийским гонщиком, установившим часовой рекорд. Так же, как и Виктор Кампенартс, Эдди Меркс поставил рекорд в Мексике, но на открытом велодроме в Мехико, проехав 49,431 км. Этот рекорд продержался 12 лет.

 

  Эдди Меркс поздравил своего соотечественника: «Проехать больше 55 км – невероятное достижение. Должен поздравить. Снимаю шляпу перед Виктором, потому что знаю, что он чувствовал в этот час».

 

 

 

 

 

   Виктор Кампенартс поставил новый часовой рекорд, проехав за 60 минут 55,089 км, признавшись после, что финальные пять минут ехал на «чистой воле», нарушая траекторию, проехав массу бесполезных метров: «Уже через 10 или 15 минут у меня появилось ощущение, что я смогу побить рекорд».

 

  Во время подготовки к часовому рекорду Виктор Кампенартс вёл дневник.

 

  За шесть дней до рекорда:

 

  «Всю прошлую неделю тестировали. В первую очередь – выбор  передачи. В любом случае каденс на треке выше по сравнению с шоссе. Но необходимо  чувствовать себя комфортно, чтобы сохранять правильную траекторию, а также контролировать пульс и дыхание. Мои варианты -  59х14, 60х14, 61х14, а также 63х15. Но с 59х14 и с 63х15 мне придётся удерживать частоту вращения 104. А так как я шоссейный велогонщик, то это для меня слишком высокий каденс. Поэтому остаются или 61, или 62х14, чтобы выходило 100-102 вращения в минуту. Кажется, что особой разницы нет, но она есть. Брэдли Уиггинс удерживал 104, самый высокий каденс в современных попытках установления часового рекорда, но он тренировался на треке.

 

  Мы также изучали, как лучше поддерживать связь и сообщать о времени прохождения круга. Во время получасового теста в Гренхене в конце сентября я ехал с такими же наушниками, как в шоссейной гонке, но только потому, что мы тогда проверяли физическую готовность. Во время попытки часового рекорда наушники запрещены. Я много часов тренировался на треке, и мы всесторонне изучали, где находится идеальное место для Кевина, который будет показывать мне табло. Более того, мы придумали несколько сигналов, чтобы я понял, укладываюсь ли я во времени или нет.  Я отлично изучил трек в Агуакальентес, проехав на нём тысячи кругов".   

 

За день до установления рекорда:

 

   "Последние дни перед попыткой установления часового рекорда заполнить не трудно. Ещё три недели назад я уже знал, как они пройдут, именно это даёт мне спокойствие и уверенность. Тяжёлые тренировочные сессии завершены. Теперь важно продолжать немного стимулировать мышцы. В вопросе питания – пора загружаться углеводами, поглощать их как можно больше. Жиры, клетчатка, протеины почти полностью исключаются, но даже для усилий на 60 минут мышцам необходима полная загрузка. Это так же важно, как для гонщиков-классиков на Париж-Рубэ. На протяжении дня мне необходимо 10-12 г углеводов на килограмм веса тела, чтобы запастись энергией.

 

  Момент истины всё ближе. Тело полностью готово. Психологически я довольно спокоен, потому что идеально подготовился. Моё расписание заполнено по минутам. Тело адаптировалось к особому биоритму: встать в 5 утра и заснуть в 8 вечера теперь довольно легко».

 

  Помимо физической и психологической готовности важную роль в успехе сыграл точный выбор оборудования от велосипеда до велотуфель.

 

 

 

  Геометрия велосипеда Ridley Arena , на котором Виктор Кампенартс установил часовой рекорд, в точности повторяет геометрию модели разделочного велосипеда Ridley Dean Fast. Ходовая часть и дисковые колёса от Campagnolo. Перед тем, как установить часовой рекорд, Виктор Кампенартс пробовал передачи 63×15 и 59×14.

 

  Карбоновая насадка идеально повторяла форму локтей и рук Виктора Кампенартса. Одобрение от UCI на этот аэродинамический руль, ширина которого 33 см в отличие от обычных 38-44, было получено ещё в январе прошлого года. Ridley объяснили, что использовать ширина в 33 см связана с тем, что  ручки руля Виктор Кампенартс собирался лишь в первые 15 секунд для набора скорости. Этот руль был успешно опробован бельгийским гонщиком на чемпионате мира в Инсбруке, где завоевал бронзовую медаль в разделке.

 

Не только велосипед – каждая часть велоформы подбиралась тщательным образом, чтобы улучшить обтекаемость. 

 

  Кампенартс использовал шлем HJC Adwatt, сделанный на основе 3D-модели его головы. Но гонщик предпочёл обойтись без визора: «Это самый быстрый их всех шлемов, которые я тестировал. И он сделан точно под меня. Аэродинамика у меня лучше без визора, без него еду быстрее. Кроме того, без забрала шлема охлаждение идёт лучше».

 

  Комбинезон с короткими рукавами был изготовлен компанией Vermac. Виктор Кампенартс отказался от перчаток и длинных рукавов из соображений комфорта и для большего охлаждения тела: «Разница в аэродинамике комбинезонов с длинными и короткими рукавами минимальна. И мне предпочтительнее, чтобы я быстрее охлаждался, учитывая, что температура воздуха около 30 градусов. Мы с компанией Vermac приложили много сил, чтобы создать самый быстрый из возможных комбинезов.

 

  Преимущество перчаток в плане аэродинамики также минимально. Но без них охлаждение идёт лучше, потому что вены на запястьях расположены близко к поверхности, поэтому тепло хорошо выводится».

 

  Так как использование бахил запрещено правилами, компания Gaerne, сделавшая велотуфли и носки для Виктора Кампенартса, создала резиновую вставку, закрывшую застёжку велотуфель: «Новые велотуфли Gaerne быстрее, чем бахилы. Они комфортнее, я надевал их во время этапа на Тиррено-Адриатико-2019, где взял победу, а в будущем продолжу использовать их в шоссейных велогонках».

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Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts часовой рекорд

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:51 | Регистрация: 27.05.2017

    Интересен выбор передачи, задняя минимум 14, КПД звездочки многое решает, видимо. Ждём показатели мощности.

    P.S. кто следующий? Мартин Дюмолин или Деннис?

    1. close2you

      Вчера, 23:38 | Регистрация: 22.07.2017

      деннис возможно, мартин поздно... Димуле это не нужно, он генералы берет, до таких рекордов ему дел я думаю нет... человек сконцентрированнн на ГТ ...

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: uran
    P.S. кто следующий? Мартин Дюмолин или Деннис?

    ИМХО №1 считаю таким Тома Дюмолана, а ещё других кандидатов хоть отбавляй: Финни и Кюнг, Даусет и Томас, даже Роан Дэннис может решиться

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Tour de Romandie


ОПРОС

Кого можно назвать "главный неудачником" сезона брусчатых классик-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    VeloVelo-Фото
    Намибии?)
  • VeloVelo
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    VeloVelo-Фото

    7 Enrico Gasparotto (Ita) Team Dimension Data 12 sec
    Красавчик!



    81 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 08:35

  • EL-Fenomeno
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: uran
    P.S. кто следующий? Мартин Дюмолин или Деннис?

    ИМХО №1 считаю таким Тома Дюмолана, а ещё других кандидатов хоть отбавляй: Финни и Кюнг, Даусет и Томас, даже Роан Дэннис может решиться

  • EL-Fenomeno
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    так и есть, сам ВК об этом говорил накануне: "The 60 х 14 or 61 х 14 being 100 to 102 revolutions (оборотов) per minute"

  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мэтьюса, блин, притёрли к бортику, что тот аж сбился с ритма, жаль. Даже подиума австралиец не зацепил. Претензии к Велленсу и Алафлиппу считаю уместынми, хоть и безрезультатными

    Ван дер Пул "растёт не по днях, а по часах")) Ардены - наше всё! Тем более родный, голландский АГР...посмотрим

  • close2you
    Часовой рекорд Виктора Кампена ... (3)
    close2you-Фото
    деннис возможно, мартин поздно... Димуле это не нужно, он генералы берет, до таких рекордов ему дел я думаю нет... человек сконцентрированнн на ГТ ...
  • Shega
    Петер Саган: «Не хватило сил д ... (22)
    Shega-Фото
    Звучит так весомо... Это Вам сам Петер сказал? Или из команды кто-то поделился?
    Форма пока не та... болел... восстанавливался долго... Да мало ли.. Живой человек ведь. Не конец сезона. Посмотрим. Ну и поболеем за него)
  • Gottliche_Recht
    Тур Турции-2019. Этап 2 (4)
    Gottliche_Recht-Фото

    С таким количеством побед у Сэма на гонке, Тур Турции уже можно переименовывать в Тур Беннетта

  • vitali
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (11)
    vitali-Фото

    По крайней мере Алафилипп готов к Арденнам, а то после падения на Туре басков закрадывались сомнения.

  • старт-шоссе 82
    Виктор Кампенартс установил ча ... (22)
    старт-шоссе 82-Фото

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовой_рекорд_езды Не хватает только больше информации о треках ( ДЛИННА И ПОКРЫТИЕ ) и велосипедах ( ФИРМА, ВЕС И РАСЧЕТЫ)

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