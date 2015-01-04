Часовой рекорд Виктора Кампенартса: составляющие успеха

Настрой, велосипед, оборудование Виктора Кампенартса на пути к часовому рекорду 55,089 км

27-летинй Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) стал первым с 1972 года после Эдди Меркса бельгийским гонщиком, установившим часовой рекорд. Так же, как и Виктор Кампенартс, Эдди Меркс поставил рекорд в Мексике, но на открытом велодроме в Мехико, проехав 49,431 км. Этот рекорд продержался 12 лет.

Эдди Меркс поздравил своего соотечественника: «Проехать больше 55 км – невероятное достижение. Должен поздравить. Снимаю шляпу перед Виктором, потому что знаю, что он чувствовал в этот час».

Виктор Кампенартс поставил новый часовой рекорд, проехав за 60 минут 55,089 км, признавшись после, что финальные пять минут ехал на «чистой воле», нарушая траекторию, проехав массу бесполезных метров: «Уже через 10 или 15 минут у меня появилось ощущение, что я смогу побить рекорд».

Во время подготовки к часовому рекорду Виктор Кампенартс вёл дневник.

За шесть дней до рекорда:

«Всю прошлую неделю тестировали. В первую очередь – выбор передачи. В любом случае каденс на треке выше по сравнению с шоссе. Но необходимо чувствовать себя комфортно, чтобы сохранять правильную траекторию, а также контролировать пульс и дыхание. Мои варианты - 59х14, 60х14, 61х14, а также 63х15. Но с 59х14 и с 63х15 мне придётся удерживать частоту вращения 104. А так как я шоссейный велогонщик, то это для меня слишком высокий каденс. Поэтому остаются или 61, или 62х14, чтобы выходило 100-102 вращения в минуту. Кажется, что особой разницы нет, но она есть. Брэдли Уиггинс удерживал 104, самый высокий каденс в современных попытках установления часового рекорда, но он тренировался на треке.

Мы также изучали, как лучше поддерживать связь и сообщать о времени прохождения круга. Во время получасового теста в Гренхене в конце сентября я ехал с такими же наушниками, как в шоссейной гонке, но только потому, что мы тогда проверяли физическую готовность. Во время попытки часового рекорда наушники запрещены. Я много часов тренировался на треке, и мы всесторонне изучали, где находится идеальное место для Кевина, который будет показывать мне табло. Более того, мы придумали несколько сигналов, чтобы я понял, укладываюсь ли я во времени или нет. Я отлично изучил трек в Агуакальентес, проехав на нём тысячи кругов".

За день до установления рекорда:

"Последние дни перед попыткой установления часового рекорда заполнить не трудно. Ещё три недели назад я уже знал, как они пройдут, именно это даёт мне спокойствие и уверенность. Тяжёлые тренировочные сессии завершены. Теперь важно продолжать немного стимулировать мышцы. В вопросе питания – пора загружаться углеводами, поглощать их как можно больше. Жиры, клетчатка, протеины почти полностью исключаются, но даже для усилий на 60 минут мышцам необходима полная загрузка. Это так же важно, как для гонщиков-классиков на Париж-Рубэ. На протяжении дня мне необходимо 10-12 г углеводов на килограмм веса тела, чтобы запастись энергией.

Момент истины всё ближе. Тело полностью готово. Психологически я довольно спокоен, потому что идеально подготовился. Моё расписание заполнено по минутам. Тело адаптировалось к особому биоритму: встать в 5 утра и заснуть в 8 вечера теперь довольно легко».

Помимо физической и психологической готовности важную роль в успехе сыграл точный выбор оборудования от велосипеда до велотуфель.

Геометрия велосипеда Ridley Arena , на котором Виктор Кампенартс установил часовой рекорд, в точности повторяет геометрию модели разделочного велосипеда Ridley Dean Fast. Ходовая часть и дисковые колёса от Campagnolo. Перед тем, как установить часовой рекорд, Виктор Кампенартс пробовал передачи 63×15 и 59×14.

Карбоновая насадка идеально повторяла форму локтей и рук Виктора Кампенартса. Одобрение от UCI на этот аэродинамический руль, ширина которого 33 см в отличие от обычных 38-44, было получено ещё в январе прошлого года. Ridley объяснили, что использовать ширина в 33 см связана с тем, что ручки руля Виктор Кампенартс собирался лишь в первые 15 секунд для набора скорости. Этот руль был успешно опробован бельгийским гонщиком на чемпионате мира в Инсбруке, где завоевал бронзовую медаль в разделке.

Не только велосипед – каждая часть велоформы подбиралась тщательным образом, чтобы улучшить обтекаемость.

Кампенартс использовал шлем HJC Adwatt, сделанный на основе 3D-модели его головы. Но гонщик предпочёл обойтись без визора: «Это самый быстрый их всех шлемов, которые я тестировал. И он сделан точно под меня. Аэродинамика у меня лучше без визора, без него еду быстрее. Кроме того, без забрала шлема охлаждение идёт лучше».

Комбинезон с короткими рукавами был изготовлен компанией Vermac. Виктор Кампенартс отказался от перчаток и длинных рукавов из соображений комфорта и для большего охлаждения тела: «Разница в аэродинамике комбинезонов с длинными и короткими рукавами минимальна. И мне предпочтительнее, чтобы я быстрее охлаждался, учитывая, что температура воздуха около 30 градусов. Мы с компанией Vermac приложили много сил, чтобы создать самый быстрый из возможных комбинезов.

Преимущество перчаток в плане аэродинамики также минимально. Но без них охлаждение идёт лучше, потому что вены на запястьях расположены близко к поверхности, поэтому тепло хорошо выводится».

Так как использование бахил запрещено правилами, компания Gaerne, сделавшая велотуфли и носки для Виктора Кампенартса, создала резиновую вставку, закрывшую застёжку велотуфель: «Новые велотуфли Gaerne быстрее, чем бахилы. Они комфортнее, я надевал их во время этапа на Тиррено-Адриатико-2019, где взял победу, а в будущем продолжу использовать их в шоссейных велогонках».