VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Майкл Мэттьюс – победитель пролога Тур Романдии-2018

Майкл Мэттьюс и Том Боли  о прологе Тура Романдии-2018

 

 

  Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал победителем пролога Тура Романдии-2018. 27-летний австралийский гонщик проехал 4,02-км дистанцию пролога за 5 минут 33 секунды со средней скоростью 43,459 км/ч . На промежуточной отсечке 2,5 км он показал одно время с Элиа Вивиани (Quick Step Floors), который в итоге проиграл Мэттьюсу на финише 34 секунды. Вторую часть дистанции Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) и Роан Деннис (BMC) проехали быстрее Мэттьюса на 5 секунд, но на финише уступили Мэттьюсу 1 секунду.

 

Победа в прологе Тура Романдии-2018 стала у Майкла Мэттьюса первой в этом сезоне.

 

 

 

Майкл Мэттьюс – победитель пролога Тур Романдии-2018

 

  Майкл Мэттьюс: «Сезон у меня начался плохо, было сложно из-за перелома плеча, но, наконец, я чувствую, что дела снова пошли в гору. Не знал, насколько хорошо буду чувствовать себя после Льеж-Бастонь-Льеж, но выдал всё, на что был способен, этого оказалось достаточно, чтобы выиграть. Маршрут пролога очень понравился, просто наслаждался разделкой. Рельеф требовал взрывной мощности, правда, я не был уверен, хватит ли мне сил пройти брусчатый подъём. Я просто отдал все силы, нога шла хорошо.

 

  Я был рад результату на Флеш Валлонь, потому что не совсем обычно спринтеру занять на такой классике 5-е место. Но победа на прологе – именно то, что мне было необходимо для возвращения уверенности в себе. Это моя первая победа в сезоне, хочу насладиться моментом. Победа особенная, потому что в последний раз я стартовал на Туре Романдии в 2013. Тогда я проехал пролог, но потом заболел и сошёл с гонки.

 

Постараюсь удержать жёлтую майку лидера, но это может быть за пределами моих способностей. Хотя, конечно, мы будем стараться».

 

  Том Велерс, спортивный директор команды Sunweb: «Это была заслуженная победа после долгого периода неудач в начале сезона. После разведки дистанции и анализа, который провёл наш научный эксперт, мы составили чёткий план, как ехать пролог. У Майкла хорошая техника прохождения поворотов, он мощно прошёл подъём, был решительно настроен бороться за победу».

 

  Том Боли: «Сегодня я сделал всё, что мог. В этом сезоне впервые ехал разделку, поэтому очень нервничал. Но чувствовал, что проехал хорошо. Мне пришлось немного затормозить, когда находился позади мотоцикла, что было для меня самым неудачным моментом в гонке. За пять минут до старта и в начале подъёма был спокоен как никогда. И я идеально распределил силы. На вершине подъёма я устал, но шёл не на пределе, поэтому на финише удалось продавить чуть сильнее.

 

  Когда финишировал Роан Деннис, а я всё ещё сидел на месте лидера, подумал, что шансы на победу очень велики, но в итоге я остался вторым. Очень разочарован, потому что когда финишируешь 3-м, то просто радуешься, что попал на подиум. Но если ты четвёртый, то испытываешь то же самое, что и будучи вторым. Немного жаль, что не взял победу, потому что она была так близка, но, конечно, я доволен, что хорошо проехал пролог.  Думаю, этот результат важен для моей уверенности в себе».

 

 Спортивный директор команды LottoNL-Jumbo Сьерк-Ян де Хаас: «Несмотря на то, что всегда хочется побеждать, третье место – тоже хороший результат. На нём мы можем строить дальнейшую гонку. У Приможа уже сейчас есть несколько секунд преимущества над фаворитами. Это отлично, учитывая предстоящие этапы. Не думаю, что завтрашний этап для генеральщиков. Конечно, мы должны обезопасить Стевена Крёйсвейка и Роглича, обеспечить им нахождение на первых позициях в пелотоне в ключевые моменты гонки. Но главная цель – пройти этап без стресса. Думаю, за победу будет бороться в спринте большая группа».

 

 

Результаты пролога Тура Романдии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Sunweb Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 апреля

Alejandro Valverde (Movistar Team)

Bryan Coquard (Vital Concept)

Daniel Martinez (EF Education First-Drapac)

Stijn Vandenbergh (AG2R)

Andrei Krasilnikau (Holowesko - Citadel p/b Araphaoe Resources)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (134)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)