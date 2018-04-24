Майкл Мэттьюс – победитель пролога Тур Романдии-2018

Майкл Мэттьюс и Том Боли о прологе Тура Романдии-2018

Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) стал победителем пролога Тура Романдии-2018. 27-летний австралийский гонщик проехал 4,02-км дистанцию пролога за 5 минут 33 секунды со средней скоростью 43,459 км/ч . На промежуточной отсечке 2,5 км он показал одно время с Элиа Вивиани (Quick Step Floors), который в итоге проиграл Мэттьюсу на финише 34 секунды. Вторую часть дистанции Примож Роглич (LottoNL-Jumbo) и Роан Деннис (BMC) проехали быстрее Мэттьюса на 5 секунд, но на финише уступили Мэттьюсу 1 секунду.

Победа в прологе Тура Романдии-2018 стала у Майкла Мэттьюса первой в этом сезоне.

Майкл Мэттьюс: «Сезон у меня начался плохо, было сложно из-за перелома плеча, но, наконец, я чувствую, что дела снова пошли в гору. Не знал, насколько хорошо буду чувствовать себя после Льеж-Бастонь-Льеж, но выдал всё, на что был способен, этого оказалось достаточно, чтобы выиграть. Маршрут пролога очень понравился, просто наслаждался разделкой. Рельеф требовал взрывной мощности, правда, я не был уверен, хватит ли мне сил пройти брусчатый подъём. Я просто отдал все силы, нога шла хорошо.

Я был рад результату на Флеш Валлонь, потому что не совсем обычно спринтеру занять на такой классике 5-е место. Но победа на прологе – именно то, что мне было необходимо для возвращения уверенности в себе. Это моя первая победа в сезоне, хочу насладиться моментом. Победа особенная, потому что в последний раз я стартовал на Туре Романдии в 2013. Тогда я проехал пролог, но потом заболел и сошёл с гонки.

Постараюсь удержать жёлтую майку лидера, но это может быть за пределами моих способностей. Хотя, конечно, мы будем стараться».

Том Велерс, спортивный директор команды Sunweb: «Это была заслуженная победа после долгого периода неудач в начале сезона. После разведки дистанции и анализа, который провёл наш научный эксперт, мы составили чёткий план, как ехать пролог. У Майкла хорошая техника прохождения поворотов, он мощно прошёл подъём, был решительно настроен бороться за победу».

Том Боли: «Сегодня я сделал всё, что мог. В этом сезоне впервые ехал разделку, поэтому очень нервничал. Но чувствовал, что проехал хорошо. Мне пришлось немного затормозить, когда находился позади мотоцикла, что было для меня самым неудачным моментом в гонке. За пять минут до старта и в начале подъёма был спокоен как никогда. И я идеально распределил силы. На вершине подъёма я устал, но шёл не на пределе, поэтому на финише удалось продавить чуть сильнее.

Когда финишировал Роан Деннис, а я всё ещё сидел на месте лидера, подумал, что шансы на победу очень велики, но в итоге я остался вторым. Очень разочарован, потому что когда финишируешь 3-м, то просто радуешься, что попал на подиум. Но если ты четвёртый, то испытываешь то же самое, что и будучи вторым. Немного жаль, что не взял победу, потому что она была так близка, но, конечно, я доволен, что хорошо проехал пролог. Думаю, этот результат важен для моей уверенности в себе».

Спортивный директор команды LottoNL-Jumbo Сьерк-Ян де Хаас: «Несмотря на то, что всегда хочется побеждать, третье место – тоже хороший результат. На нём мы можем строить дальнейшую гонку. У Приможа уже сейчас есть несколько секунд преимущества над фаворитами. Это отлично, учитывая предстоящие этапы. Не думаю, что завтрашний этап для генеральщиков. Конечно, мы должны обезопасить Стевена Крёйсвейка и Роглича, обеспечить им нахождение на первых позициях в пелотоне в ключевые моменты гонки. Но главная цель – пройти этап без стресса. Думаю, за победу будет бороться в спринте большая группа».