Тур Романдии-2019. Превью Категория:

VeloRACE |

Дата:

Сегодня, 08:51 Тур Романдии-2019. Маршрут и претенденты 73-й выпуск Тура Романдии стартует 30 апреля с пролога в городе Нёвшатель, а завершится 5 мая индивидуальной разделков в Женеве. 6-дневная велогонка по франкоговорящей части Швейцарии проверит гонщиков горами, включая королевский этап с набором высоты почти 3500 м. Как всегда, изменчивая весенняя погода может осложнить участникам борьбу. Прогноз погоды, на который ориентируются организаторы, не слишком благоприятный. Если синоптики окажутся правы, то гонщиков ждёт неделя гонки под дождём и при температуре не выше +9°C с вариантами от проливного дождя на прологе и 1-м этапе, до холода с вероятным снегом и +4 на 2-м этапе. И лишь финальный этап с разделкой в Женеве обещает быть солнечным. Первые три гонщика, финишиующие на этапах кроме пролога и разделки, получат 10, 6 и 4 бонусных секунды соответственно. Маршрут Пролог – преимущественно равнинные 3,9 км, с большой долей вероятности пройдёт под проливным дождём и при температуре +9. 1-й этап с прохождением четырёх подъёмов второй категории завершится двумя некатегорийными подъёмами и небольшим равнинным участком у самого финиша. Набор высоты составит 2700 м. В прошлом году на похожем рельефе Омар Фраиле опередил Сонни Кольбрелли. 2-й этап начнётся с прохождения некатегорийных подъёмов, спуском и небольшим равнинным отрезком, после которого за 94 км до финиша начнётся восхождение в подъём 2-й категории. Ещё один подъём 3-й категории будет ждать гонщиков за 30 км до финиша, после прохождения которого дорога до финиша будет идти под спуск, что даёт шанс спринтерам. 3-й этап с общим набором высоты 2193 м представляет собой постоянное чередование подъёмов и спусков. Категорийных подъёмов – четыре, два 2-й и два 3-й категории, но и завершится этап некатегорийным подъёмом, подходящим взрывным гонщикам. 4-й этап – королевский горный, где общий набор высоты составит 3456 м, а основные подъёмы сосредоточены на второй половине дистанции. Два подъёма 2-й категории и три подъёма 1-й категории, один из которых – финишный, могут стать решающими для генеральной классификации. 5-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,85 км без категорийных подъёмов с перепадом высот 150 м полностью равнинными финальными 4 километрами. Претенденты Топ-10 Тура Романдии-2018 1 Primož Roglic (Slo) Team LottoNL - Jumbo 17:09:00 2 Egan Bernal (Col) Team Sky 0:00:08 3 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:00:35 4 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:16 5 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:23 6 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:02:32 7 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 0:02:49 8 Pierre-Roger Latour (Fra) Ag2r La Mondiale 9 Emanuel Buchmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:03:09 10 Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 0:03:12 Примож Роглич, победитель Тура Романдии прошлого года, попытается защитить свой титул. Его товарищ по команде Jumbo-Visma Стевен Крёйсвейк будет помогать ему, а также и сам может побороться за высокие места. Соперниками гонщиков команды Jumbo-Visma и претендентами на высокие места на Туре Романдии-2019 также будут Герант Томас (Sky), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Ян Хирт (Astana), Ильнур Закарин и Симон Шпилак (Katusha-Alpecin), Ремко Эвенпул (Deceuninck-Quick Step), Эмануэль Бухманн (Bora-hansgrohe) и другие. Этапы Тура Романдии-2019: 30.04 Пролог. Neuchâtel - Neuchâtel 3,9 км, ITT 01.05 1 этап Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 168,4 км 02.05 2 этап Le Locle - Morges, 174,4 км 03.05 3 этап Romont - Romont, 160 км 04.05 4 этап Lucens - Torgon, 176 км 05.05 5 этап Genève - Genève, 16,9 км (ITT) Предварительный стартовый состав на Тур Романдии-2019: TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam 1 ROGLIC Primoz (Slo) 2 HOFSTEDE Lennard (Ned) 3 KRUIJSWIJK Steven (Ned) 4 MARTIN Tony (Ger) 5 POWLESS Neilson (USA) 6 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas (Den) 7 VAN EMDEN Jos (Ned) DECEUNINCK - QUICK-STEP (DQT) WorldTeam 11 EVENEPOEL Remco (Bel) 12 CAPECCHI Eros (Ita) 13 KNOX James (GBr) 14 MARTINELLI Davide (Ita) 15 SABATINI Fabio (Ita) 16 SENECHAL Florian (Fra) 17 VIVIANI Elia (Ita) MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam 21 ALBASINI Michael (SUI) 22 BEWLEY Sam (NZl) 23 GRMAY Tsgabu Gebremaryam (Eth) 24 HOWSON Damien (Aus) 25 MEYER Cameron (Aus) 26 SCOTSON Callum (Aus) 27 SMITH Dion (NZl) BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam 31 BUCHMANN Emanuel (Ger) 32 ARCHBOLD Shane (NZl) 33 BASKA Erik (Svk) 34 BENNETT Sam (Irl) 35 BODNAR Maciej (Pol) 36 GROßSCHARTNER Felix (AUT) 37 PFINGSTEN Christoph (Ger) MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam 41 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey (CRc) 42 ANACONA Winner Anrew (Col) 43 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col) 44 CASTRILLO Jaime (Esp) 45 FERNANDEZ ANDUJAR Rubén (Esp) 46 PRADES REVERTE Eduard (Esp) 47 SEPULVEDA Eduardo (Arg) BAHRAIN - MER?IDA (TBM) WorldTeam 51 52 COLBRELLI Sonny (Ita) 53 GAROSIO Andrea (Ita) 54 NOVAK Domen (Slo) 55 PADUN Mark (Ukr) 56 TRATNIK Jan (Slo) 57 WILLIAMS Stephen (GBr) LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam 61 DE GENDT Thomas (Bel) 62 ARMEE Sander (Bel) 63 BLYTHE Adam (GBr) 64 CAMPENAERTS Victor (Bel) 65 HAGEN Carl Fredrik (Nor) 66 VANHOUCKE Harm (Bel) 67 WALLAYS Jelle (Bel) ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam 71 SANCHEZ GIL Luis Leon (Esp) 72 BOHORQUEZ SANCHEZ Hernando (Col) 73 CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col) 74 HIRT Jan (Cze) 75 KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi (Eri) 76 VILLELLA Davide (Ita) 77 GREGAARD WILSLY Jonas (Den) AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam 81 FRANK Mathias (SUI) 82 BAGDONAS Gediminas (Ltu) 83 DENZ Nico (Ger) 84 DILLIER Silvan (SUI) 85 CHEVRIER Clement (Fra) 86 GOUGEARD Alexis (Fra) 87 PETERS Nans (Fra) TEAM SKY (SKY) WorldTeam 91 THOMAS Geraint (GBr) 92 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (Esp) 93 ELISSONDE Kenny (Fra) 94 GANNA Filippo (Ita) 95 ROSA Diego (Ita) 96 SWIFT Ben (GBr) 97 VAN BAARLE Dylan (Ned) TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam 101 BRAMBILLA Gianluca (Ita) 102 BERNARD Julien (Fra) 103 EG Niklas (Den) 104 CLARKE William (Aus) 105 IRIZAR ARANBURU Markel (Esp) 106 MULLEN Ryan (Irl) 107 MOSCHETTI Matteo (Ita) EF EDUCATION FIRST (EF1) WorldTeam 111 CARTHY Hugh (GBr) 112 BROWN Nathan (USA) 113 CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever (Ecu) 114 DOMBROWSKI Joseph Lloyd (USA) 115 KANGERT Tanel (Est) 116 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe (Col) 117 WOODS Michael (Can) UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam 121 FARIA DA COSTA Rui Alberto (Por) 122 BOHLI Tom (SUI) 123 CONSONNI Simone (Ita) 124 MORI Manuele (Ita) 125 PETILLI Simone (Ita) 126 POGACAR Tadej (Slo) 127 RAVASI Edward (Ita) TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam 131 FRÖHLINGER Johannes (Ger) 132 HAGA Chad (USA) 133 KÄMNA Lennard (Ger) 134 ROCHE Nicholas (Irl) 135 STORER Michael (Aus) 136 STORK Florian (Ger) 137 KRAGH ANDERSEN Asbjørn (Den) CCC TEAM (CPT) WorldTeam 141 BARTA William (USA) 142 BEVIN Patrick (NZl) 143 MARECZKO Jakub (Ita) 144 OWSIAN Lukasz (Pol) 145 ROSSKOPF Joey (USA) 146 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp) 147 ZOIDL Riccardo (AUT) GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam 151 GAUDU David (Fra) 152 FRANKINY Kilian (SUI) 153 KÜNG Stefan (SUI) 154 MORABITO Steve (SUI) 155 REICHENBACH Sébastien (SUI) 156 THOMAS Benjamin (Fra) 157 VINCENT Leo (Fra) TEAM DIMENSION DATA (TDD) WorldTeam 161 MEINTJES Louis (RSA) 162 DE BOD Stefan (RSA) 163 MÄDER Gino (SUI) 164 NIZZOLO Giacomo (Ita) 165 THOMSON Jay Robert (RSA) 166 VENTER Jacobus (RSA) 167 WYSS Danilo (SUI) TEAM KATUSHA ALPECIN (TKA) WorldTeam 171 SPILAK Simon (Slo) 172 BOSWELL Ian (USA) 173 DOWSETT Alex (GBr) 174 FABBRO Matteo (Ita) 175 KOCHETKOV Pavel (Rus) 176 STRAKHOV Dmitrii (Rus) 177 ZAKARIN Ilnur (Rus) WANTY - GOBERT CYCLING TEAM (WGG) Professional Team 181 MARTIN Guillaume (Fra) 182 DE CLERCQ Bart (Bel) 183 DEGAND Thomas (Bel) 184 EIKING Odd Christian (Nor) 185 MEURISSE Xandro (Bel) 186 MINNAARD Marco (Ned) 187 PASQUALON Andrea (Ita) Swiss (SUI) National team 191 FLÜCKIGER Mathias (SUI) 192 MULLER Patrick (SUI) 193 PELLAUD Simon (SUI) 194 SCHELLING Patrick (SUI) 195 BADILATTI Matteo (SUI) 196 IMHOF Claudio (SUI) 197 THALMANN Roland (SUI) Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура многодневная гонка превью Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(8)

Просмотров

(1 001)

В тему: Тур Страны Басков-2019. Превью

Вуэльта Каталонии-2019. Маршрут

Париж-Ницца-2019. Маршрут

Тур Романдии. Этап 1. Омар Фраиле одерживает победу в спринте

Майкл Мэттьюс – победитель пролога Тур Романдии-2018

Тур Романдии-2018. Превью

Тур Романдии-2017. Превью

Тур Романдии-2016. Превью

Тур Романдии-2014. Превью

Горные этапы Джиро д’Италия-2013 снова под угрозой

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.