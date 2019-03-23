Виктор Кампенартс – победитель 7 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Первая победа Виктора Кампенартса на этапе гонки Мирового тура

27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 7-й этап Тиррено-Адриатико-2019. Чемпион Европы в разделке, Виктор Кампенартс преодолел 10,05 км дистанцию индивидуальной гонки на время за 11 минут 23 секунды со средней скоростью 52,972 км/ч. Своего ближайшего соперника, Альберто Беттиоля (EF Education First) Кампенартс опередил на 3 секунды.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Виктор Кампенартс: «Моя первая победа на разделке в гонке Мирового тура принесла потрясающие ощущения. В прошлом году я был близко к победе, а этот сезона начал, поставив перед собой цель выиграть на гонке Мирового тура. Конечно, это фантастика, что мне удалось достичь цели на первой же разделке сезона и в гонке, где соперниками были, например, такие специалисты разделки на короткие дистанции как Кюнг и ван Эмден. Более того, я сумел опередить Тома Дюмулина и Роана Денниса. Конечно, я очень доволен. В командной гонке на время я понял, в какой форме нахожусь, но, конечно, мне хотелось подтвердить это во время индивидуальной гонки, и у меня это получилось!

Сегодня было довольно ветрено, до промежуточной отсечки ветер был попутным. Поэтому я решил сэкономить силы на первых километрах, где ехал с мощностью ниже своего среднего уровня. Это объясняет, почему я не был первым на промежуточной отсечке.

Я решил выдать всё, что осталось в ногах, на последней части дистанции. Эта стратегия оказалась верной. Во время финального километра я чувствовал, что немного превысил свой лимит возможностей, но всё получилось.

После того, как финишировал, мне пришлось ждать больше двух часов на месте победителя. В итоге такие сильные ребята как Дюмулин и Роглич не смогли побить моё время. Всё, что я сейчас делаю, делаю с прицелом на часовой рекорд, и моя победа сегодня – очень хороший знак!»