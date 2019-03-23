VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Виктор Кампенартс – победитель 7 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Первая победа Виктора Кампенартса на этапе гонки Мирового тура

 

 

  27-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 7-й этап Тиррено-Адриатико-2019. Чемпион Европы в разделке, Виктор Кампенартс преодолел 10,05 км дистанцию индивидуальной гонки на время за 11 минут 23 секунды со средней скоростью 52,972 км/ч. Своего ближайшего соперника, Альберто Беттиоля (EF Education First) Кампенартс опередил на 3 секунды.

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Виктор Кампенартс: «Моя первая победа на разделке в гонке Мирового тура принесла потрясающие ощущения. В прошлом году я был близко к победе, а этот сезона начал, поставив перед собой цель выиграть на гонке Мирового тура. Конечно, это фантастика, что мне удалось достичь цели на первой же разделке сезона и в гонке, где соперниками были, например, такие специалисты разделки на короткие дистанции как Кюнг и ван Эмден. Более того, я сумел опередить Тома Дюмулина и Роана Денниса. Конечно, я очень доволен. В командной гонке на время я понял, в какой форме нахожусь, но, конечно, мне хотелось подтвердить это во время индивидуальной гонки, и у меня это получилось!

 

  Сегодня было довольно ветрено, до промежуточной отсечки ветер был попутным. Поэтому я решил сэкономить силы на первых километрах, где ехал с мощностью ниже своего среднего уровня.  Это объясняет, почему я не был первым на промежуточной отсечке.

 

  Я решил выдать всё, что осталось в ногах, на последней части дистанции. Эта стратегия оказалась верной. Во время финального километра я чувствовал, что немного превысил свой лимит возможностей, но всё получилось.

 

  После того, как финишировал, мне пришлось ждать больше двух часов на месте победителя. В итоге такие сильные ребята как Дюмулин и Роглич не смогли побить моё время. Всё, что я сейчас делаю, делаю с  прицелом на часовой рекорд, и моя победа сегодня – очень хороший знак!»

 

Результаты 7 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Виктор Кампенартс Victor Campenaerts Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка ITT разделка индивидуальная гонка на время

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Какая гонка понравилась больше: Париж-Ницца-2019 или Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    M-07-Фото
    А я считаю, что надо давать больше возможностей для проявления именно индивидуального хода, больше разделок, очень длинных разделок вообще нет, хотелось бы хоть редко видеть разделки, близкие по протяжённости к групповым гонкам, ГТ для универсалов, а не только для умеющих ездить тяжёлые горы, и хотя бы пару классических разделок сделали, а то совсем обделяют сильных раздельщиков.
  • ....
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    ....-Фото
    Цитата: Адриен
    В том-то и дело, что в последнее время многодневки, в том числе и ГТ, выигрывают те, кто хорошо ездит разделки и нормально - горы. А на мой взгляд должно быть НАОБОРОТ.
    Лично мне кажется что всё должно быть сбалансированным, иначе мы будем смотреть как гонки выигрывают одни и те же люди.
  • ....
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    ....-Фото
    Вообще мне очень нравится SKY, но я не могу это не написать-INEOS–I Need Extra Outlawed Substances, в переводе Мне нужны дополнительные запрещённые вещества.(P.S. взято с комментариев сайта Cyclingnews)
  • Адриен
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    Адриен-Фото
    В том-то и дело, что в последнее время многодневки, в том числе и ГТ, выигрывают те, кто хорошо ездит разделки и нормально - горы. А на мой взгляд должно быть НАОБОРОТ.
  • neso...
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    neso...-Фото
    Лепо когда идиллия :)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    За Астану переживать ненадо? А то сегодняшний сюрприз ,хоть бы не аукнулся им
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 7 (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: flugegeheimen
    Примгож молодчина!! ??
    Да
  • Александра
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Александра-Фото

    Химической, говорите...

  • veltus85
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    veltus85-Фото
    очень смешно. у меня даже вата из уха выпала
  • Pixinguinha
    Команда Sky с мая 2019 года ст ... (13)
    Pixinguinha-Фото

    Молодцу все к лицу!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 марта

Benat Intxausti (Euskadi Basque Country - Murias)

Cristian Camilo Munoz Lancheros (UAE Team Emirates)

Oliver Behringer (Team Novo Nordisk)

21 марта

Tim Declercq (Deceuninck - Quick Step)

Artem Nych (Gazprom - RusVelo)

Enzo Wouters (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (80)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)