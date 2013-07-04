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Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

Роан Деннис – чемпион мира, Том Дюмулин и Виктор Кампенартс - призёры в индивидуальной гонке на время-2018

 

 

 Действующий чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира 2018 года. Дистанцию из Раттенберга до Инсбрука протяженностью 52,1 км 28-летний австралийский гонщик преодолел за 1 час 3 минуты 2  целых и 57 сотых секунды со средней скоростью 49,585 км/час.

 

Роан Деннис лидировал на всех промежуточных отсечках по дистанции гонки и по ходу дистанции опередил, стартовавшего перед ним испанца Джонатана Кастровьехо, финишировавшего в итоге 6-м, и белоруса Василия Кириенко, ставшего в итоге 9-м.

 

Действующий чемпион мира, 27-летний голландский велогонщик Том Дюмулин не смог защитить свой титул, в третий раз в своей карьере став серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время. В итоге он проиграл Роану Деннису 1 минуту 21 секунду.

 

Бронзовым призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время стал действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), который уступил Тому Дюмулину 53 сотых секунды.

 

Роан Деннис стал вторым после Майкла Роджерса австралийцем, который надел радужную майку чемпиона мира в разделке. Лучшим результатом Денниса в разделке на чемпионате мира до этого было 5-е место, занятое им в 2014 году.

 

Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

 

Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Роан Деннис: «Ощущения потрясающие. Из технички меня подбадривал Брэд МакГи, он придал мне уверенности на вершине подъёма, когда сказал, что я опережаю Дюмулина на минуту. Это помогло мне не нервничать.

 

  Зная мощность, с которой мы проехали командную гонку и проиграли 19 секунд, на подъёме я поехал с более высокой мощностью, чем в командной гонке. Я знал, что в командной разделке Том ехал первым колесом, очень мощно продавливая. Поэтому я чётко представлял,  какую мощность нужно держать мне, но я продолжал удерживать высокую скорость до финиша.

 

  Но всё же решил не делать победный салют, пересекая финиш, потому что  решил, что нельзя быть уверенным в победе, пока Том не финиширует.

 

  Хочу поблагодарить многих людей, прежде всего, мою жену, которая сейчас радуется дома, а также команду, тренера. Я не ожидал, что выиграю с таким большим преимуществом. Думал, что битва продолжится до последнего километра.

 

  Сбылась моя мечта стать чемпионом мира. Мечта, к которой я шёл с тех пор, как стал юниором. Я никогда не побеждал на чемпионате мира ни в одной из возрастных групп. Последние четыре года всегда были гонщики, ехавшие разделку лучше меня. Но сборная Австралии продолжала ставить меня в состав, поддерживала каждый сезон. Я благодарю их за это.

 

  Теперь буду наслаждаться годом в радужной майке. В следующем сезоне я получу свободу, чтобы готовиться к Гран-турам, но в 2020 моей главной целью будет разделка на Олимпийских играх в Токио».

 

Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

 

Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Том Дюмулин: «Я приехал на старт с одной целью – снова стать чемпионом мира, однако с первого километра понял, что у меня не получится. Сегодня я не был на своём лучшем уровне, мне надо радоваться второму месту.

 

 Роан Деннис проехал потрясающе. Вот и всё, что могу сказать. Борьба как физическая так и психологическая, длилась целый час. Сейчас я разбит физически. На равнинной части старался ограничить потери, надеялся, что, возможно, на подъёме снова найду ногу. Но с первой отсечки и до финиша ехал всё хуже. Хорошо, что не знал разрывов на отсечках, иначе  не смог бы финишировать вторым.

 

 Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Три года назад я плохо проехал разделку в Ричмонде в 2015, а после проехал одну из лучших групповых гонок. И я не фаворит на групповую гонку. Надеюсь, конечно, что у меня получится удивить, но сегодня не сработало.  К воскресенью буду в  порядке».

 

Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Виктор Кампенартс: «Я знаю, что Том Дюмулин и Роан Деннис на ступень выше, чем я. Поэтому в этой гонке я боролся за третье место. У меня почти нет сожалений, что упустил второе место. Быть на подиуме для меня уже победа. Я очень счастлив. Начал верить в свои силы, когда заехал в тройку сильнейших на открывавшей Джиро д’Италия разделке".

 

 

Результаты чемпионата мира-2018. Индивидуальная гонка. Мужчины (ITT)

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships ITT разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 4.07.2013

    Деннис это космос какой-то. Порвал разделку.
    Ну а Том, конечно, потратился на ГТ. 

    Конечно, Димуля на сегодня сильнейший раздельщик, без вариантов.
    Но, его усушка под горы дала о себе знать. Кожа да кости.  
    Надеялся, видимо, на фарт и силу. Не сработало.
    Да и не могло сработать, мне кажется. 
    Нельзя весь сезон одалживать у организму )
    Платить всё равно придется. 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Видимо, Даниил не готов. А Луц проехал хорошую тренировку. За 3 дня сумеет восстановится уж точно.
  • Адриен
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Адриен-Фото

    Две лиги, 1я - Деннис , 2я - все остальные.

  • Адриен
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Адриен-Фото
    Все же надо было его поберечь... Чемпион Казахстана в разделке - Д.Фоминых, справедливее было бы его выставить и сегодня и в команде, а Луценко нацелить именно на групповую гонку...
  • VeloVelo
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да нет никакого гендерного равенства. Это всё ради бабла придумано.
    Бабло... бабло... бабло... Куда мир катится... 

  • Адриен
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    Адриен-Фото
    Держу пари, что через некоторое время такое вполне может случится. Все к этому идет... И не только в велоспорте. Уже предлагается ввести смешанные составы в игровые виды спорта, вообще прекратить градацию на женский и мужской спорт. Устраивать ОБЩИЕ соревнования, например, в легкой атлетике, плавании - просто применяя различные утяжелители. Наверное такая же судьба ждет и велоспорт...
  • VeloVelo
    Роан Деннис – чемпион мира-201 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Деннис это космос какой-то. Порвал разделку.
    Ну а Том, конечно, потратился на ГТ. 

    Конечно, Димуля на сегодня сильнейший раздельщик, без вариантов.
    Но, его усушка под горы дала о себе знать. Кожа да кости.  
    Надеялся, видимо, на фарт и силу. Не сработало.
    Да и не могло сработать, мне кажется. 
    Нельзя весь сезон одалживать у организму )
    Платить всё равно придется. 

  • EL-Fenomeno
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Том как то иссяк и извините за выражение "сдох" на второй половине гонки. Очень жаль было на Дюмолена смотреть после финиша. Проиграть больше минуты РД в своей любимой ITT да ещё в ранге действующего чемпа это удар для Тома сильно-психолический (едва с серебрянной медалькой отскочил). А Кампенартс после золота ЧЕ теперь и с бронзой ЧМ.

    Разрывы просто пропасть! Откуда тот чел (страна), последений в списке финишировавшых, что проиграл 28 минут австралийцу?

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну наверное Забелинской бывшая сборная карантин поставила, я думаю в призах могла быть , маршрут её был.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (24)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: VeloVelo
    Луценко очень Хорошо. Молодец! Похоже, Леша в форме.
    Как бы в групповой не преподнес сюрприза фаворитам!
    Буду надеяться ,кстати это на том же мире было в Голландии где выиграл Воробьев разделку а Луценко группу. Действительно как можно опустится и как можно уйти дальше.
    Та при чем тут опустится? Показал результат когда-то и один раз, так что теперь звездой стал. Сколько из победителей разделов по юниорам и андерам достигли вершин среди взрослых. Тот же Соса проиграл Тур Д'авенир, а почему проиграл, да потому что гонялся среди больших уже и ему эта гонка по сколько по стольку, Берналь мог ехать Тур Д'авенир, но поехал ТДФ. По возрасту и Масс подходил, но взял второе место на Вуэльте. Я к чему ввиду, на югиорах ты можешь быть звездой в виду того, что твои одногодки уже в профиках. И вообще молодёжные гонки это не показатель, Трентин БиоДжиро брал, и стал он генеральшиком, а Бак тот же Тур Д'Авенир брал, а всю жизнь развозящим был для Кэва.
    Ну если так ,то киттель тоже крутой раздельщик был а стал финишером. Я вообще то не результаты имлл ввиду а крепость духа и характер.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Смешанная эстафета в командной ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    так давайте для гендерного равенства допустим женщин к мужскому туру, Рубе и Санремо?

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