Роан Деннис – чемпион мира-2018 в индивидуальной гонке на время

Роан Деннис – чемпион мира, Том Дюмулин и Виктор Кампенартс - призёры в индивидуальной гонке на время-2018

Действующий чемпион Австралии в гонке с раздельным стартом Роан Деннис стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате мира 2018 года. Дистанцию из Раттенберга до Инсбрука протяженностью 52,1 км 28-летний австралийский гонщик преодолел за 1 час 3 минуты 2 целых и 57 сотых секунды со средней скоростью 49,585 км/час.

Роан Деннис лидировал на всех промежуточных отсечках по дистанции гонки и по ходу дистанции опередил, стартовавшего перед ним испанца Джонатана Кастровьехо, финишировавшего в итоге 6-м, и белоруса Василия Кириенко, ставшего в итоге 9-м.

Действующий чемпион мира, 27-летний голландский велогонщик Том Дюмулин не смог защитить свой титул, в третий раз в своей карьере став серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время. В итоге он проиграл Роану Деннису 1 минуту 21 секунду.

Бронзовым призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке на время стал действующий чемпион Европы в гонке с раздельным стартом бельгиец Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), который уступил Тому Дюмулину 53 сотых секунды.

Роан Деннис стал вторым после Майкла Роджерса австралийцем, который надел радужную майку чемпиона мира в разделке. Лучшим результатом Денниса в разделке на чемпионате мира до этого было 5-е место, занятое им в 2014 году.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Роан Деннис: «Ощущения потрясающие. Из технички меня подбадривал Брэд МакГи, он придал мне уверенности на вершине подъёма, когда сказал, что я опережаю Дюмулина на минуту. Это помогло мне не нервничать.

Зная мощность, с которой мы проехали командную гонку и проиграли 19 секунд, на подъёме я поехал с более высокой мощностью, чем в командной гонке. Я знал, что в командной разделке Том ехал первым колесом, очень мощно продавливая. Поэтому я чётко представлял, какую мощность нужно держать мне, но я продолжал удерживать высокую скорость до финиша.

Но всё же решил не делать победный салют, пересекая финиш, потому что решил, что нельзя быть уверенным в победе, пока Том не финиширует.

Хочу поблагодарить многих людей, прежде всего, мою жену, которая сейчас радуется дома, а также команду, тренера. Я не ожидал, что выиграю с таким большим преимуществом. Думал, что битва продолжится до последнего километра.

Сбылась моя мечта стать чемпионом мира. Мечта, к которой я шёл с тех пор, как стал юниором. Я никогда не побеждал на чемпионате мира ни в одной из возрастных групп. Последние четыре года всегда были гонщики, ехавшие разделку лучше меня. Но сборная Австралии продолжала ставить меня в состав, поддерживала каждый сезон. Я благодарю их за это.

Теперь буду наслаждаться годом в радужной майке. В следующем сезоне я получу свободу, чтобы готовиться к Гран-турам, но в 2020 моей главной целью будет разделка на Олимпийских играх в Токио».

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Том Дюмулин: «Я приехал на старт с одной целью – снова стать чемпионом мира, однако с первого километра понял, что у меня не получится. Сегодня я не был на своём лучшем уровне, мне надо радоваться второму месту.

Роан Деннис проехал потрясающе. Вот и всё, что могу сказать. Борьба как физическая так и психологическая, длилась целый час. Сейчас я разбит физически. На равнинной части старался ограничить потери, надеялся, что, возможно, на подъёме снова найду ногу. Но с первой отсечки и до финиша ехал всё хуже. Хорошо, что не знал разрывов на отсечках, иначе не смог бы финишировать вторым.

Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Три года назад я плохо проехал разделку в Ричмонде в 2015, а после проехал одну из лучших групповых гонок. И я не фаворит на групповую гонку. Надеюсь, конечно, что у меня получится удивить, но сегодня не сработало. К воскресенью буду в порядке».

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Виктор Кампенартс: «Я знаю, что Том Дюмулин и Роан Деннис на ступень выше, чем я. Поэтому в этой гонке я боролся за третье место. У меня почти нет сожалений, что упустил второе место. Быть на подиуме для меня уже победа. Я очень счастлив. Начал верить в свои силы, когда заехал в тройку сильнейших на открывавшей Джиро д’Италия разделке".