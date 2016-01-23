Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн о Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Два гонщика команды Bora-hansgrohe - 26-летний Давиде Формоло и 25-летний Максимилиан Шахманн стали призёрами классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж-2019, поднявшись на вторую и третью ступень подиума соответственно.

Давиде Формоло не сумел удержаться за атаковавшим Якобом Фульсангом (Astana) на Рош-о-Фокон, но итальянскому гонщику всё же удалось в одиночку сохранить просвет и финишировать вторым, а его товарищ по команде Максимилиан Шахманн выиграл спринт за третье место из просеявшейся группы.

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Давиде Формоло: «Раньше я уже был близко на этой классике. Два года назад силы кончились на последних 300 метрах. В этот раз, если бы мне удалось сделать на два оборота педалей больше, я мог бы уехать с Якобом. Все ждали его действий, но его ноги были сильнее.

Первые три часа гонки были самыми длинными в моей жизни. Было очень холодно. У нас сильная команда. Главное для нас – постоянно проверять, какая стратегия сработает лучше, потому что иногда при разных вариантах нелегко выбрать правильный. Но мы отлично справились. Планировали, что я должен атаковать на подъёме, а Макс – ждать спринта. Так что мы почти идеально всё выполнили.

Думаю, результат на этом Монументе говорит сам за себя и отражает силу нашей команды. Патрик Конрад атаковал за 40 км, чтобы мы с Максом могли сберечь ноги. Потом на последнем подъёме каждый выжидал, когда гонка начнётся по-настоящему. Якоб атаковал, я быстро выпрыгнул за ним и догнал его. Мне удалось удержаться у него на колесе до вершины, но сегодня он был сильнейшим».

Максимилиан Шахманн: «Ужасная погода была, этот день стал одним из самых тяжёлых в моей карьере, но с очень хорошим финишем. В какой-то момент я подумал, что мы проиграли гонку, потому что выпали из-за бокового ветра. Но нам удалось вернуться в группу. Я смог сберечь силы, знал, что команда помогает. Все в нашей команде сегодня отработали блестяще.

Мы умно провели гонку, в финале у нас осталось пять ребят. Давиде показал свой класс на последнем подъёме, в то время как я остался в преследующей его группе, поберёг ноги для спринта. Считаю, что второе и третье место на таком Монументе как Льеж-Бастонь-Льеж – это огромный успех для команды Bora – hansgrohe».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora - hansgrohe: «Снимаю шляпу перед всеми ребятами. Гонку они провели блестяще. Горжусь всей командой. Каждый из них следовал плану, наша стратегия отлично сработала. После Редута в группе всё ещё оставались пять наших гонщиков. Мы решили, что любой из них, у кого будут силы, получит свободу атаковать на подъёме.

Атака Патрика Конрада отлично помогла, потому что Давиде и Макс сэкономили силы для финального подъёма. С самого старта мы решили ждать финальной горки, а дальше вопрос был в том, у кого идёт нога.

Великолепно, что Давиде сумел удержаться на колесе Фульсанга, а Макс тоже ехал на хорошей позиции в преследовавшей группе. Для нас большой успех – второе место Давиде и очень умно разыгранный Максом финал, в котором он принёс нам второе место на подиуме. В общем, я очень горжусь командой».