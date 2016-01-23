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Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2019

Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн о Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

 

  Два гонщика команды Bora-hansgrohe - 26-летний Давиде Формоло и 25-летний Максимилиан Шахманн стали призёрами классики – Монумента Льеж-Бастонь-Льеж-2019, поднявшись на вторую и третью ступень подиума соответственно.

 

  Давиде Формоло не сумел удержаться за атаковавшим Якобом Фульсангом (Astana) на Рош-о-Фокон, но итальянскому гонщику всё же удалось в одиночку сохранить просвет и финишировать вторым, а его товарищ по команде Максимилиан Шахманн выиграл спринт за третье место из просеявшейся группы.

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

Давиде Формоло и Максимилиан Шахманн – призёры Льеж-Бастонь-Льеж-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Давиде Формоло: «Раньше я уже был близко на этой классике. Два года назад силы кончились на последних 300 метрах. В этот раз, если бы мне удалось сделать на два оборота педалей больше, я мог бы уехать с Якобом. Все ждали его действий, но его ноги были сильнее.

 

  Первые три часа гонки были самыми длинными в моей жизни. Было очень холодно. У нас сильная команда. Главное для нас – постоянно проверять, какая стратегия сработает лучше, потому что иногда при разных вариантах нелегко выбрать правильный. Но мы отлично справились. Планировали, что я должен атаковать на подъёме, а Макс – ждать спринта. Так что мы почти идеально всё выполнили.

 

  Думаю, результат на этом Монументе говорит сам за себя и отражает силу нашей команды. Патрик Конрад атаковал за 40 км, чтобы мы с Максом могли сберечь ноги. Потом на последнем подъёме каждый выжидал, когда гонка начнётся по-настоящему. Якоб атаковал, я быстро выпрыгнул за ним и догнал его. Мне удалось удержаться у него на колесе до вершины, но сегодня он был сильнейшим».

 

  Максимилиан Шахманн: «Ужасная погода была, этот день стал одним из самых тяжёлых в моей карьере, но  с очень хорошим финишем. В какой-то момент я подумал, что мы проиграли гонку, потому что выпали из-за бокового ветра. Но нам удалось вернуться в группу. Я смог сберечь силы, знал, что команда помогает. Все в нашей команде сегодня отработали блестяще.

 

  Мы умно провели гонку, в финале у нас осталось пять ребят. Давиде показал свой класс на последнем подъёме, в то время как я остался в преследующей его группе, поберёг ноги для спринта. Считаю, что второе и третье место на таком Монументе как Льеж-Бастонь-Льеж – это огромный успех для команды Bora – hansgrohe».

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora  - hansgrohe: «Снимаю шляпу перед всеми ребятами. Гонку они провели блестяще. Горжусь всей командой. Каждый из них следовал плану, наша стратегия отлично сработала. После Редута в группе всё ещё оставались пять наших гонщиков. Мы решили, что любой из них, у кого будут силы, получит свободу атаковать на подъёме.

 

  Атака Патрика Конрада отлично помогла, потому что Давиде и Макс сэкономили силы для финального подъёма. С самого старта мы решили ждать финальной горки, а дальше вопрос был в том, у кого идёт нога.

 

  Великолепно, что Давиде сумел удержаться на колесе Фульсанга, а Макс тоже ехал на хорошей позиции в преследовавшей группе. Для нас большой успех – второе место Давиде и очень умно разыгранный Максом финал, в котором он принёс нам второе место на подиуме. В общем, я очень горжусь командой».

 

 

Результаты Льеж-Бастонь-Льеж-2019

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Теги к статье: Давиде Формоло Максимилиан Шахманн Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Rokka

    Сегодня, 05:09 | Регистрация: 23.01.2016

    Радует что Бора и без Сагана хорошо разыгрывает свои карты. Лишь бы потом не показали ему на дверь за неимением результатов

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Комментарии

  • Сорокопут
    Якоб Фульсанг выигрывает Льеж- ... (4)
    Сорокопут-Фото
    Молодец Якоб, так и дальше к Победам! Погодные условия веселые были. Фульс чуть не разбился, Исагире на повороте мог со всего хода влететь в дерево. Это только то, что было по TV. А еще серьезная травма Гесинга - здоровья ему.
  • Rokka
    Давиде Формоло и Максимилиан Ш ... (1)
    Rokka-Фото
    Радует что Бора и без Сагана хорошо разыгрывает свои карты. Лишь бы потом не показали ему на дверь за неимением результатов
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тоже хотел спросить, что с ним случилось? Ведь ещё за пару км. до финиша догонял вместе с МОВИСТАРовцем группу фаворитов, а в итоговом протоколе DNF

  • AzaKonta
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    AzaKonta-Фото
    Что с формой Луценко? Никто и не заметил, не доехал все арденны
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин ,тяжёлая травма,столько работы предстоит, скорейшего восстановления и здоровья
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец,очень рад за него ,и третье ,и второе, и победа наконец то))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro dell'Appennino-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Рава третий ,тягается с такими горцами,молодеу
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    О Алена восьмая ,Молодец!!!! Так держать ,глядишь к европейским играм нога подойдет!!!
  • EL-Fenomeno
    Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Резуль ... (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Через объективные и субъективные обстоятельства успел посмотреть только последние 22км. гонки, но кажись ничего (главного) не пропустил. Якоб знал что делает и я думаю он чётко осознавал, что нужно сбрасывать абсолютно всех оппонентов-соперников так сказать "навсегда", чтобы не повторилось как на Амстеле или ФВ. ЛБЛ всегда проходила и смотрелась "на ура", не стал исключением и этот выпуск!

     

    БОРА в этом сезоне колективными усилиями удачно компенисирует всё то, что не выходит (не вышло) у Сагана, а Шахман то вообще молорик этой весной. Может стать весьма удачной заменой (для Петера) т.е. альтернативой капитана команды на однодневки будущих сезонов.

  • Zhanzhak
    Травма Роберта Гесинка во врем ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У кого то праздник, а у кого то больничные будни! Выздоровления! Всегда больно за них и смотреть , как грузят покалечавшихся в карету скорой помощи! Очень жаль! Хорошо что, без трагичных последствий! ! 

    И слава богу, что тот дрифт для Якоба не стал роковым! 

    Я отвлеклась на секунду на сотку в тот момен, когда СК пронзительно вскрикнул я аж вся похолодела, повтор конечно вызвал мини инфаркт! Ух! Потом уже не отвлекалась ни на секунду! Молилась и кулаки держала! 

     

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