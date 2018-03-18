VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Максимилиан Шахманн – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Максимилиан Шахманн о победе на 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

 

 

  24-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую профессиональную победу, выиграв 6-й этап Вуэльты Каталонии-2018. Этап, который был сокращён из-за снега, завершился победой отрыва, в котором уехали Максимилиан Шахманн и Диего Рубио (Burgos BH), единственные, кто поверил в свои шансы.

 

  Они атаковали сразу после старта, и под проливным дождём набрали четыре минуты преимущества, которые на финальных 30 км сократились до двух. За 10 км до финиша у беглецов оставалось меньше минуты, но они удержали преимущество до финиша. За 1 км у Шахманна и Рубио в запасе оставалось более 15 секунд, они разыграли этап между собой, где немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл своего попутчика за 200 м до финиша и взял свою первую победу в профессионалах, а команда Quick Step Floors увеличила список побед этого сезона до 19.

 

Алехандро Вальверде (Movistar) сохранил на плечах майку лидера.

 

Максимилиан Шахманн – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018

 

Максимилиан Шахманн – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Photo credit: © © Quick-Step Floors Cycling Team - © Kei Tsuji / Getty Images

 

  Максимилиан Шахманн: «По профилю этап выглядел подходящим для спринтеров, но в итоге оказался тяжёлым. Он был короче, чем планировалось, а погода его осложнила. Несмотря на то, что в отрыве мы с Рубио были только вдвоём, мы очень много работали, отдали все силы. Когда пелотон начал преследовать, наш разрыв стал таять, за 20 км до финиша осталось около 2 минут, но мы продолжали выполнять свою работу, тянули мощно.

 

  Не поверите, как я счастлив! Я давно чувствую себя отлично, но сегодня смог одержать свою первую победу. Навсегда запомню этот день. Вчера я несколько раз пытался уехать в отрыв, но не сработало. Сегодня всё сложилось по-другому, вышло отлично. Две круговых развязки в финале сыграли нам на пользу, мы выбрали лучшую траекторию, не потеряв время. Потом, после последнего поворота я находился на лучшей позиции, открыл спринт за 150 м до финиша.

 

  Эта победа – результат командного духа, который придаёт уверенность, что мы можем завоевать много побед. Большое спасибо моей команде за то, что поверили в меня, дали мне возможность расти как гонщику.

 

  Посвящаю победу Петру Вакочу, моему товарищу по команде, который сейчас не может выступать из-за травмы. В прошлом году то же самое было со мной, но я доказал, что возможно вернуться в гонки, став ещё сильнее. Если я смог, сможет и он».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Quick-Step Floors Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

18 - 25 марта 2018

Le Tour de Langkawi

19 - 25 марта 2018

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 25 марта 2018

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2018

Gent-Wevelgem

28 марта 2018

Dwars door Vlaanderen

1 апреля 2018

Ronde van Vlaanderen

2 - 7 апреля 2018

Vuelta Ciclista al Pais Vasco

4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

Paris-Roubaix


ОПРОС

Как завершится Гент-Вевельгем-2018?

Комментарии

  • Shega
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Shega-Фото
    Поддерживаю двумя руками) Запомнила комментарии Р. Хамидулина ещё по чемпионату мира. Честное слово, отдыхала и душой, и ушами: четко, в меру эмоционально и - для таких, как я - очень много полезной информации для понимания гонки и велоспорта в целом. Очень жаль, что он бывает не так часто, как хотелось бы.
  • Gottliche_Recht
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    Gottliche_Recht-Фото

    Пора бы уже Оливеру Нассену выигрывать гонки

  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот как себя поведут биги аля Грега и/или Петера (и иже с ними) зная, что через неделю ТОПовая Фландрия? Будут беречься или пойдут на все деньги?? У ГВА уже есть подиум Е3, так что он точно не будет форсировать (тем более, что в 2017 уже выграл ГВ). поСтавлю на тех кто был близко к успеху на Е3, но проиграл(и): Жильбер, Мэтьюз, Москон.
    Если будет СПРИНТерский финиш, тогда Маттео Трентин (опередит всех на 1 сек)

    :)

  • Earl57
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (2)
    Earl57-Фото

    Интересно, что ехали по маршруту 6 человек, судя по фотографии.

     

    Но пишут только про Нибали, Пелиццоти и Де Марки. Имена трех других нигде не упоминаются. Дискриминация, однако. Хотя бы из элементарной вежливости могли назвать их фамилии.

    Одного я опознала на других фото как бывшего гонщика Леопард-Трек, завершившего карьеру в конце 2013 года. Сейчас он член оргкомитета ЧМ-2018 и явно был проводником по трассе.

    Еще один, судя по ветровке и шлему гонщик Бахрейн-Мериды.

    Третьего вообще плохо видно на всех фотографиях и даже форму не получается разглядеть.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Винченцо Нибали провёл разведк ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Даа ребятам надо приехать на трассу чемпионата Украины в Буковеле. Если они проведут чемп там с этой же дистанцией то Инсбрук им покажется детским лепетом.

    Но трасса тяжёлая ,хотя как по мне спуск больше проблем и корректив внесет, может и дождь будет , в сентябре там бывают дни очень холодные
  • velodoctor
    Гент - Вевельгем-2018. Превью (3)
    velodoctor-Фото

    Давай Слава, твоя гонка clapping 

  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (31)
    Earl57-Фото

    Фрум решил поехать Тур Альп. Поскольку эта гонка заканчивается за две недели до Джиро, то можно будет посмотреть в какой он форме в действительности.

  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Earl57-Фото

    Ару все-таки сошел. И стоило так себя истязать, когда уже с первого этапа было видно, что с ним что-то неладно. 

  • Pinkerton
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Pinkerton-Фото
    Написанному — не верить! :)
  • Pinkerton
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 6 (9)
    Pinkerton-Фото
    В таком случае приношу свои извинения за дезинформацию. А вам спасибо за то, что поправили.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 марта

Wilco Kelderman (Team Sunweb)

Logan Owen (EF Education First-Drapac)

26 марта

Luca Raggio (Wilier Triestina - Selle Italia)

Julen Irizar Laskurain (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2018 (152)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)