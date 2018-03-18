Максимилиан Шахманн – победитель 6 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Максимилиан Шахманн о победе на 6-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

24-летний немецкий гонщик команды Quick Step Floors Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую профессиональную победу, выиграв 6-й этап Вуэльты Каталонии-2018. Этап, который был сокращён из-за снега, завершился победой отрыва, в котором уехали Максимилиан Шахманн и Диего Рубио (Burgos BH), единственные, кто поверил в свои шансы.

Они атаковали сразу после старта, и под проливным дождём набрали четыре минуты преимущества, которые на финальных 30 км сократились до двух. За 10 км до финиша у беглецов оставалось меньше минуты, но они удержали преимущество до финиша. За 1 км у Шахманна и Рубио в запасе оставалось более 15 секунд, они разыграли этап между собой, где немецкий гонщик команды Quick Step Floors обошёл своего попутчика за 200 м до финиша и взял свою первую победу в профессионалах, а команда Quick Step Floors увеличила список побед этого сезона до 19.

Алехандро Вальверде (Movistar) сохранил на плечах майку лидера.

Photo credit: © © Quick-Step Floors Cycling Team - © Kei Tsuji / Getty Images

Максимилиан Шахманн: «По профилю этап выглядел подходящим для спринтеров, но в итоге оказался тяжёлым. Он был короче, чем планировалось, а погода его осложнила. Несмотря на то, что в отрыве мы с Рубио были только вдвоём, мы очень много работали, отдали все силы. Когда пелотон начал преследовать, наш разрыв стал таять, за 20 км до финиша осталось около 2 минут, но мы продолжали выполнять свою работу, тянули мощно.

Не поверите, как я счастлив! Я давно чувствую себя отлично, но сегодня смог одержать свою первую победу. Навсегда запомню этот день. Вчера я несколько раз пытался уехать в отрыв, но не сработало. Сегодня всё сложилось по-другому, вышло отлично. Две круговых развязки в финале сыграли нам на пользу, мы выбрали лучшую траекторию, не потеряв время. Потом, после последнего поворота я находился на лучшей позиции, открыл спринт за 150 м до финиша.

Эта победа – результат командного духа, который придаёт уверенность, что мы можем завоевать много побед. Большое спасибо моей команде за то, что поверили в меня, дали мне возможность расти как гонщику.

Посвящаю победу Петру Вакочу, моему товарищу по команде, который сейчас не может выступать из-за травмы. В прошлом году то же самое было со мной, но я доказал, что возможно вернуться в гонки, став ещё сильнее. Если я смог, сможет и он».