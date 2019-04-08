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Максимилиан Шахманн – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн побеждает в разделке на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora – hansgrohe Максимилиан Шахманн одержал победу на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019.  Сложный рельеф 11,2 км индивидуальной гонки на время заставили помучиться с выбором спортивных директоров и гонщиков, так как после 6 км равнины предстояло преодолеть 2,3 км подъём  со средним градиентом 9,7% и максимальным 21%, а значит, возникал вопрос – менять или нет разделочный велосипед на шоссейный.

 

  Погода ещё больше усложнила задачу, большинство гонщиков проехало дистанцию под дождём. Но победителю с погодой повезло. Когда он стартовал, дождь закончился, и дорога начала подсыхать.

 

  Максимилиан Шахманн предпочёл не тратить время на замену велосипеда и прошёл подъём на разделочном велосипеде со средней скоростью 14,923 км/ч. Шахманн показал лучший результат как на отсечке 6,5 км, так и на вершине подъёма. Ближайшего соперника, чемпиона Колумбии в разделке, 22-летнего гонщика команды EF Education First Даниэля Мартинеса Шахманн опередил на финише на 9 секунд.  Всю дистанцию Максимилиан Шахманн преодолел со средней скоростью 39.495 км/ч.

 

  Тройку лучших замкнул 28-летний польский гонщик команды Sky Михал Квятковски. И Мартинес, и Квятковски предпочли поменять велосипед в начале подъёма.

 

Максимилиан Шахманн – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2019

 

Максимилиан Шахманн – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2019

 

Максимилиан Шахманн – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Это моя третья победа в сезоне, и она особенная - много раз в индивидуальных гонках я был высоко, но никогда не побеждал. Разделка была очень трудной. Не знаю, как у меня получилось выиграть, особенно при таких сильных соперниках калибра Алафилиппа и Квятковски. Мы приехали на эту гонку сильным составом, у нас есть несколько вариантов тактики. Конечно, мы стартовали с большими амбициями».

 

  Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы несколько раз проводили разведку дистанции. Решили, что если дорога будет мокрой, то подготовимся к смене велосипедов. Но когда поехал Макс, дорога стала относительно сухой, мы посчитали, что он хорошо проедет и на разделочном велосипеде. И он смог одержать яркую победу. Наши генеральщики, например, Патрик Конрад, тоже хорошо выступили. Конрад занял 6-е место, Эмануэль Бухманн тоже хорошо проехал, учитывая, что он чистый горняк. Теперь поедем гонку день за днём».

 

  Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Перед стартом этапа мы были  уверены, что замена разделочного велосипеда на шоссейный – это верная тактика. Квято и Джи (Герант Томас) хорошо проехали разделку, идут на высокой позиции. Впереди три этапа с финишем в подъём. Хотя они выглядят спринтерскими, но не под чистых спринтеров. Каждый день может менять ситуацию в гонке. Например, завтра будет секция гравийной дороги. На каждом их трёх этапов у Квято есть шанс на победу. Для Джи будет важно не потерять время, а возможно, и выиграть перед горными этапами, которые пройдут в выходные».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2019

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Max Schachmann Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка ITT разделка индивидуальная гонка на время

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • jerzyk
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (5)
    jerzyk-Фото

    Что случилось с Марком Падуном?

  • uran
    Алехандро Вальверде: «Очень до ... (1)
    uran-Фото
    Легенда пишется прямо сейчас. Уникальный гонщик. Невозможно переоценить все его достижения в велоспорте.
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (5)
    Адриен-Фото
    Для хороших горняков была бы подходяще разделка минимум с тремя такими подъемами и дистанцией минимум в 20 км . Тогда в верху таблицы уж точно бы отсутствовали и Шахман, и Квятковский, и Алафилипп... А сегодняшняя - вполне подходящий профиль для универсалов...
  • Student
    Грег Ван Авермат: «Надеюсь, на ... (1)
    Student-Фото
    Или интервью такое, или перевод. Намекает на что-то, потом оправдывает себя....
  • litxaa
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (5)
    litxaa-Фото

    Уважаемые , вот как же все таки было выгоднее? Менять или не менять велосипед? Вроде бы велосипед не меняли ради последнего участка  со спуском, но ведь они и там проиграли немножко победителю, хотя и ехали по сухому? А комментатор говорил что не менять выгоднее.

  • Student
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (5)
    Student-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.
    Но не объясняет результат Шахмана.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Разделка в такую горку, это очень круто и редкость. Это для хороших горняков.

  • Hammill
    Адри ван дер Пул: «Никогда не ... (7)
    Hammill-Фото

    на Грайпеля похож

  • Cyrill
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Cyrill-Фото

    "Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?"

    Да...не хило...6 лет в профи и первая - сразу Фландрия good Ну, правда, именно в этом году у него существенный скачок (2-ой на этапе Тиррено-Адриатико, 4-ый на E3 Харелбеке).

  • Серафим
    Альберто Беттиоль – победитель ... (11)
    Серафим-Фото

     Товарищ Беттиоля по команде Лангевельд замечательно отработал в догоняющей группе - вышел вперед и притормозил группу, заблокировав ее перед подъездом к Патербергу. В результате группа  зашла на подъем в натяг, без скоростного подъезда. Здесь все решали секунды.

     

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