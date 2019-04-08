Максимилиан Шахманн – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн побеждает в разделке на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora – hansgrohe Максимилиан Шахманн одержал победу на 1-м этапе Тура Страны Басков-2019. Сложный рельеф 11,2 км индивидуальной гонки на время заставили помучиться с выбором спортивных директоров и гонщиков, так как после 6 км равнины предстояло преодолеть 2,3 км подъём со средним градиентом 9,7% и максимальным 21%, а значит, возникал вопрос – менять или нет разделочный велосипед на шоссейный.

Погода ещё больше усложнила задачу, большинство гонщиков проехало дистанцию под дождём. Но победителю с погодой повезло. Когда он стартовал, дождь закончился, и дорога начала подсыхать.

Максимилиан Шахманн предпочёл не тратить время на замену велосипеда и прошёл подъём на разделочном велосипеде со средней скоростью 14,923 км/ч. Шахманн показал лучший результат как на отсечке 6,5 км, так и на вершине подъёма. Ближайшего соперника, чемпиона Колумбии в разделке, 22-летнего гонщика команды EF Education First Даниэля Мартинеса Шахманн опередил на финише на 9 секунд. Всю дистанцию Максимилиан Шахманн преодолел со средней скоростью 39.495 км/ч.

Тройку лучших замкнул 28-летний польский гонщик команды Sky Михал Квятковски. И Мартинес, и Квятковски предпочли поменять велосипед в начале подъёма.

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Максимилиан Шахманн: «Это моя третья победа в сезоне, и она особенная - много раз в индивидуальных гонках я был высоко, но никогда не побеждал. Разделка была очень трудной. Не знаю, как у меня получилось выиграть, особенно при таких сильных соперниках калибра Алафилиппа и Квятковски. Мы приехали на эту гонку сильным составом, у нас есть несколько вариантов тактики. Конечно, мы стартовали с большими амбициями».

Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Мы несколько раз проводили разведку дистанции. Решили, что если дорога будет мокрой, то подготовимся к смене велосипедов. Но когда поехал Макс, дорога стала относительно сухой, мы посчитали, что он хорошо проедет и на разделочном велосипеде. И он смог одержать яркую победу. Наши генеральщики, например, Патрик Конрад, тоже хорошо выступили. Конрад занял 6-е место, Эмануэль Бухманн тоже хорошо проехал, учитывая, что он чистый горняк. Теперь поедем гонку день за днём».

Габриэль Раш, спортивный директор команды Sky: «Перед стартом этапа мы были уверены, что замена разделочного велосипеда на шоссейный – это верная тактика. Квято и Джи (Герант Томас) хорошо проехали разделку, идут на высокой позиции. Впереди три этапа с финишем в подъём. Хотя они выглядят спринтерскими, но не под чистых спринтеров. Каждый день может менять ситуацию в гонке. Например, завтра будет секция гравийной дороги. На каждом их трёх этапов у Квято есть шанс на победу. Для Джи будет важно не потерять время, а возможно, и выиграть перед горными этапами, которые пройдут в выходные».