Дубль Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн, Диего Улисси, Энрико Баттальин о 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) сделал дубль на Туре Страны Басков-2019, добавив к победе в разделке на 1-м этапе победу в спринте на 3-м этапе. Команде Bora-hansgrohe удалось избежать завала, случившегося за 6 км до финиша.

Этап завершался коротким подъёмом 1,4 км со средним градиентом 4,2%. Максимилиан Шахманн атаковал на финальных 500 метрах и обошёл на финише двух итальянских гонщиков – Диего Улисси из команды UAE Team Emirates и Энрико Баттальина из команды Katusha-Alpecin. Максимилиан Шахманн также продолжил лидировать в общем зачёте.

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Максимилиан Шахманн: «Хочу поблагодарить всю команду. Ребята, как всегда, отлично меня поддерживали. В финале произошёл завал, надеюсь, что все гонщики, которые в него попали, в порядке.

На финише Грегор (Мюльбергер) и Джей (Маккарти) оставались рядом и вывезли меня на хорошую позицию. У меня отлично шла нога, что позволило мне взять победу и защитить майку лидера. Вчера на собрании команды мы обсуждали, что я могу улучшить в своих действиях во время гонки, и сегодня я применил это на деле. Всё сработало. Чувствую себя хорошо, счастлив, что смог завершить работу всей команды победой. Впереди три тяжлых этапа, надеюсь, у меня останутся силы после сегодняшнего».

Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы старались защитить майку, что нам удалось. Ребята идеально подготовили спринт для Макса, а также смогли присмотреть за нашими генеральщиками Патриком и Эму. Все остальные контролировали гонку, не давали отрыву уехать больше, чем на четыре минуты. Во время гонки другие команды тоже выходили в голову пелотона, поэтом нам не пришлось работать всё время. К счастью, мы избежали завала. Наша подготовка сегодня отлично сработала, в спринте Эму и Джей великолепно отработали. Конечно, мы счастливы и постараемся завтра защитить майку лидера».

Диего Улисси: «Финал получился сложным, но команда работала слаженно, мы смогли удержаться на хорошей позиции. Я доволен своим спринтом, но Шахманн просто был лучше. Я рад, что у меня появился снова хороший рывок. Это отличный знак перед следующими этапами и Арденнскими классиками».

Энрико Баттальин: «Финал был нервным! Мне повезло избежать большого завала за 6 км до финиша. После этого команда мне очень помогла, я смог выйти на хорошую позицию в спринте. Шахманн сегодня был сильнейшим, но и для меня, и для команды результат на этом этапе даёт уверенность».