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Дубль Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

Максимилиан Шахманн, Диего Улисси, Энрико Баттальин о 3-м этапе Тура Страны Басков-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) сделал дубль на Туре Страны Басков-2019, добавив к победе в разделке на 1-м этапе победу в спринте на 3-м этапе. Команде Bora-hansgrohe удалось избежать завала, случившегося за 6 км до финиша.

 

  Этап завершался коротким подъёмом 1,4 км со средним градиентом 4,2%. Максимилиан Шахманн атаковал на финальных 500 метрах и обошёл на финише двух итальянских гонщиков – Диего Улисси из команды UAE Team Emirates и Энрико Баттальина из команды Katusha-Alpecin. Максимилиан Шахманн также продолжил лидировать в общем зачёте.

 

Дубль Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Дубль Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Дубль Максимилиана Шахманна на Туре Страны Басков-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Хочу поблагодарить всю команду. Ребята, как всегда, отлично меня поддерживали. В финале произошёл завал, надеюсь, что все гонщики, которые в него попали, в порядке.

 

  На финише Грегор (Мюльбергер) и Джей (Маккарти) оставались рядом и вывезли меня на хорошую позицию. У меня отлично шла нога, что позволило мне взять победу и защитить майку лидера. Вчера на собрании команды мы обсуждали, что я могу улучшить в своих действиях во время гонки, и сегодня я применил это на деле. Всё сработало. Чувствую себя хорошо, счастлив, что смог завершить работу всей команды победой. Впереди три тяжлых этапа, надеюсь, у меня останутся силы после сегодняшнего».

 

  Андре Шульц, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня мы старались защитить майку, что нам удалось. Ребята идеально подготовили спринт для Макса, а также смогли присмотреть за нашими генеральщиками Патриком и Эму. Все остальные контролировали гонку, не давали отрыву уехать больше, чем на четыре минуты. Во время гонки другие команды тоже выходили в голову пелотона, поэтом нам не пришлось работать всё время. К счастью, мы избежали завала. Наша подготовка сегодня отлично сработала, в спринте Эму и Джей великолепно отработали. Конечно, мы счастливы и постараемся завтра защитить майку лидера».

 

  Диего Улисси: «Финал получился сложным, но команда работала слаженно, мы смогли удержаться на хорошей позиции. Я доволен своим спринтом, но Шахманн просто был лучше. Я рад, что у меня появился снова хороший рывок. Это отличный знак перед следующими этапами и Арденнскими классиками».

 

  Энрико Баттальин: «Финал был нервным! Мне повезло избежать большого завала за 6 км до финиша. После этого команда мне очень помогла, я смог выйти на хорошую позицию в спринте. Шахманн сегодня был сильнейшим, но и для меня, и для команды результат на этом этапе даёт уверенность».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2019

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximillian Schachmann Тур Страны Басков Itzulia Basque Country гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Liege-Bastogne-Liege

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Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Страны Басков-2019?

Комментарии

  • VeloVelo
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Вас только ставки интересуют? А как же люди?
  • M-07
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (9)
    M-07-Фото
    Основная проблема - это то, что огромной толпой много едут, именно с этим надо что-то делать. Может, сокращать количество гонщиков от каждой команды до 4-5 на гонках, уменьшать протяжённость этапов многодневок, может, добавлять дни отдыха, чтобы снизить интенсивность гонок.

    Можно от радио отказаться, тогда гонки станут менее контролируемыми.

    Я вообще хотел бы видеть гораздо больше разделок и хоть иногда близкие по протяжённости к групповым гонкам и хотя бы парочку классик-разделок, но на это рассчитывать не приходится.
  • uran
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (7)
    uran-Фото
    Цитата: BaTman
    А есть информация что с Кастовьехо ? Действительно, выглядел очень плохо после падения.
    Лицом так приложится, оглушило сильно. Надеюсь ничего серьезного и быстро вернётся в строй.
  • BaTman
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (7)
    BaTman-Фото
    А есть информация что с Кастовьехо ? Действительно, выглядел очень плохо после падения.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Капздец , здоровья ребятам ,но нужна реформа велоспорта, их слишком много от каждой команды , из за этих нахлестов команд и происходят эти падения , как показывает практика в любительских гонках,уменьшение гонщиков от команд без уменьшения общего количества атлетов в гонке ,снижает количество завалов, и степень тяжести травм. На многих гонках уже ездит по 40команд!!!! И По 5 гонцов . Какой смысл ездить по 7-8 гонщиков???? Имея такую травматичность????? Зачем нужны эти командные построения ??? Высокие скорости на последней 10 километров? Тактика поездов просто нивелирует одиночные отъезды , а так же в гонках которые поделили на первую и вторую категорию??? Там противоречия заложены уже у истоков этой идеи. Команды подписывают меньше гонщиков ,так как они не обязаны выставлятся на гонках второй категории тура???? Так же в итоге продолжения и углубления новой есть риск исчезновения многих команд второго дивизиона. Так как орги вместо приглашения по своему усмотрению 3 команд на джиру ,тур, вуэльту смогут приглашать только одну. А орги однодневок вместо 5 только 3. Но вот если бы оставили в пелотоне 200 гонцов . а от команд ,на многодневки тур, вуэльта, джиро,выставляли по 6 гонцов. На недельные по 5 а на однодневки 4 гонщика. Все команды про тура обязаны ездить все гонки,а не на выбор. Тогда сразу появятся трудоустроенные гонщики и персонал в про туре, у команд второго дивизиона будет большая визуализация

    Кстати на знаменитых гран фондах, где стартуют по 12-15 000 человек вообще нет этих расшибаний ,потому чтотнет этих поездов и скоростей бешеных
  • Адриен
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (9)
    Адриен-Фото

    Что-то надо делать с безопасностью. Как-то решать. Все же первенство должно выявляться по объективным результатам, а не по ошибке какого-то одного спортсмена , которая фатально влияет на результаты других. Наверное, надо ввести практику НАКАЗАНИЯ "зачинщиков" подобных ситуаций. Ведь на кону не только радикальное перекраивание таблицы результатов, а к тому же ЗДОРОВЬЕ и работоспособность спортсменов. Может - как в Ф-1 - перед каждой гонкой назначать комиссаров и им поручать РАССЛЕДОВАНИЕ каждого подобного инцидента? Для этого привлекать известных бывших велогонщиков... Может это как-то поспособствует тому, что гонщики на трассе будут вести себя более осмотрительно и вдумчиво ?.. Ведь посмотрите - ЯВНЫЕ фавориты - и оказались фактически ВЫБИТЫ из борьбы. Несправедливо.

  • vitali
    Завал на 3-м этапе Тура Страны ... (7)
    vitali-Фото

    И вроде всё на ровном месте, даже не понятно из-за чего случилось. Посмотрим, кто не выйдет завтра на старт

  • raspik
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (9)
    raspik-Фото
    БОРАдяга)
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2019. Этап 3 (9)
    Николай Н.-Фото

    Сама гонка шла скучновата, а потом завал. Жаль, что в завал попал Алафелипо, финиш был бы гораздо интересней.

  • tds
    Scheldeprijs-2019 (4)
    tds-Фото

    Просто Киттель имеет хороший контракт от немецких спонсоров. Лифейвар держал его в ежевых пкуовицах, да команда была ,,огонь", а в Катюше одни абондоны остались. Какие, что Полит тоже комаду присматривает.

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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