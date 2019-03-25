Максимилиан Шахманн – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Максимилиан Шахманн побеждает из сольного отрыва, Эган Берналь пешком пересекает финиш на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) второй год подряд одерживает победу из отрыва на этапе Вуэльты Каталонии. В прошлом году он стал победителем 6-го этапа, на этот раз Максимилиан Шахманн, отобравшийся в отрыв дня, атаковал в одиночку за 10 км до финиша, на спуске, и взял победу на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019 с 13- секундным преимуществом.

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Максимилиан Шахманн: «Я в хорошей форме, мне хотелось одержать ещё одну победу на этапе Вуэльты Каталонии. После второго и четвёртого мест я хотел попробовать снова, потому что впереди осталось не так много этапов. Я присоединился к отрыву, а за 20 км до финиша подумал, что у нас есть шанс удержаться до конца этапа. Весь день был встречный ветер, что было не в нашу пользу, но я чувствовал себя великолепно. На спуске я атаковал. Вообще-то, так, на спуске, я уезжал впервые. Мне было видно, что преимущество то растёт, то падает, а не просто тает. А то, что дорога шла по городу, сыграло в мою пользу. Но о победе я начал думать за 2 или 3 км до финиша.

Мне было очень тяжело, но я говорил себе, что должен продавливать до самого конца, в противном случае пожалею. Я сказал себе, что надо держаться до тех пор, пока ноги совсем не станут пустыми, пока не смогу больше прокрутить педали, будто это последняя гонка моей жизни».

Мигель Анхель Лопес (Astana) сохранил на своих плечах майку лидера.

Эган Берналь (Sky) пересёк финиш пешком через 2 минуты 20 секунд после победителя из-за поломки велосипеда Pinarello DOGMA F10. Колумбийский гонщик сохранил за собой место в тройке лучших генеральной классификации, так как механические проблемы произошли на финальных сотнях метров, в пределах 3-км зоны нейтрализации.