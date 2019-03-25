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Максимилиан Шахманн – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Максимилиан Шахманн побеждает из сольного отрыва, Эган Берналь пешком пересекает финиш на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) второй год подряд одерживает победу из отрыва на этапе Вуэльты Каталонии. В прошлом году он стал победителем 6-го этапа, на этот раз Максимилиан Шахманн, отобравшийся в отрыв дня, атаковал в одиночку за 10 км до финиша, на спуске,  и взял победу на 5-м этапе Вуэльты Каталонии-2019 с 13- секундным преимуществом.

 

Максимилиан Шахманн – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Максимилиан Шахманн: «Я в хорошей форме, мне хотелось одержать ещё одну победу на этапе Вуэльты Каталонии. После второго и четвёртого мест я хотел попробовать снова, потому что впереди осталось не так много этапов. Я присоединился к отрыву, а за 20 км до финиша подумал, что у нас есть шанс удержаться до конца этапа. Весь день был встречный ветер, что было не в нашу пользу, но я чувствовал себя великолепно. На спуске я атаковал. Вообще-то, так, на спуске, я уезжал впервые. Мне было видно, что преимущество то растёт, то падает, а не просто тает. А то, что дорога шла по городу, сыграло в мою пользу. Но о победе я начал думать за 2 или 3 км до финиша.

 

  Мне было очень тяжело, но я говорил себе, что должен продавливать до самого конца, в противном случае пожалею. Я сказал себе, что надо держаться до тех пор, пока ноги совсем не станут пустыми, пока не смогу больше прокрутить педали, будто это последняя гонка моей жизни».

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana) сохранил на своих плечах майку лидера.

 

  Эган Берналь (Sky) пересёк финиш пешком через 2 минуты 20 секунд после победителя из-за поломки велосипеда Pinarello DOGMA F10. Колумбийский гонщик сохранил за собой место в тройке лучших генеральной классификации, так как механические проблемы произошли на финальных сотнях метров, в пределах 3-км зоны нейтрализации.

 

Максимилиан Шахманн – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

Максимилиан Шахманн – победитель 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Эган Берналь Maximilian Schachmann Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (24)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Вы правы.Извините я опечатался ,хотел написать ТАД а дал АТФ.короче слух ходит что работают в этом направлении , но именно не ТАД а тоже что то связанное с цистеином. В общем узнаю расскажу .
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (24)
    RVL-Фото
    заломал задний переклюк. закрученный торчал в спицах колеса
  • RVL
    E3-BinckBank Classic-2019. Рез ... (3)
    RVL-Фото

    Авермат знаково задвинул...и гонка заверте...

    да и вообще дружно догоняли. никто не халтурил...финальные атаки Квиков ловили четко.

    но против свежего Штыбара сложно было что то сделать

  • Rokka
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (4)
    Rokka-Фото
    Интересно при чем здесь подготовка велосипеда когда говорят про удар по дюреллеру? Вчера на Каталонии Берналь пешком шёл после того как разлетелось колесо, видать тоже механики виноваты?
  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (24)
    VeloVelo-Фото
    А для чего делаете? )
  • uran
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (24)
    uran-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: litxaa
    Здравствуйте, а про сальбутамол тоже в правила написано, что его нельзя нюхать как Фрум?))) (Сразу прошу мой пост считать как юмор, не могу не сострить, но делаю это НЕ для развязывания холиваров и Не для оскорбления чувств других людей)
    Нет ,написано что фруму можно! Но дело не в сальбутамоле ,его применяет 90 % пелотона , а в количестве при котором одних гонщиков останавливают а других нет , проблема в двойных стандартах. Ну и Фрум вроде на кенакорте , а его только со следующего года запретят. Так что 5 тур будет старатся взять)))))) Там что то ( поговаривают) с цистеином связано,вроде предшественник АТФ но маскируют под Ацетилцистеин Флюмуцил в общем у нас как ацц продаётся. Но не знаю на сколько правда ещё.
    Не, цистеин никак не предшественник атф. Но у него и так много других важных биохимических и физиологических функций.
  • sqrudgmcduck
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото

    Бред какой то. Постоянные проблемы с велосипедом у Пети. В том году рулевую крутил. В этом переключатель типо забарахлил. Ему велосипед к гонке механики Квиков готовят что ли? Лучше пусть объяснят почему он не едет сам, и куда пропадают оссы и дрюкеры.

  • Meridale
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (4)
    Meridale-Фото

    Даа... Спеш имеет прямое отношение к оборудованию, которое он не производит.

  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 5 (24)
    litxaa-Фото
    Думается Берналю в ближайшее время если что то и грозит, то это никак не непопадание в кадр фото и видео операторов и специально их провоцировать на это не надо)
  • motte
    Проблемы с велосипедом у Петер ... (4)
    motte-Фото

    Вот вот, оказывается в чем дело, только добрался до сайта, а результаты видел ранее, Ох...И, кстати, на рубе прошлого года чуть подобное не случилось....спеши, вы что там такие валидольные стали?

    Теперь, волчья стая, или wolfpack, как они  кличат себя, я о квиках, так это от адмирала канариса что ли? Это его было слово о стратегии ведения охоты подводниками Германии в Атлантике...И вдруг здесь, Ох квики квикиgood

     

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