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Альберто Беттиоль – победитель Тура Фландрии-2019

Альберто Беттиоль: «Многие убеждали меня, что я сильный гонщик, но я не верил»

 

 

  25-летний итальянский гонщик команды EF Education First Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol) впервые в карьере первым пересёк финишную черту, и одержал не просто первую победу, а победу на классике – Монументе велоспорта Туре Фландрии-2019. Атаковав на Кваремонте за 19 км до финиша, итальянский гонщик создал просвет, который в одиночку удержал до финиша, опередив группу, в которой находились фавориты и прошлые победители гонки, на 17 секунд.

 

Альберто Беттиоль – победитель Тура Фландрии-2019

 

 

Альберто Беттиоль – победитель Тура Фландрии-2019

 

  Альберто Беттиоль: «Не могу поверить, до сих пор не верится. Это моя первая победа…

 

  Не знаю, как  мне удалось. На Кваремонте чувствовал себя хорошо, Андреас (Клир) из технички сказал мне: «Если можешь, просто езжай». Я закрыл глаза и поехал. На вершине взглянул вниз и увидел, что просвет хороший. Мне повторяли: «Давай, жми, продолжай». 14 км после Патерберга казались самыми долгими в моей жизни.

 

  Спортивынй директор повторял, чтобы я продолжал продавливать так мощно, как только могу. Я ни разу не оглянулся.

Я знал, что Себастьян Лангевельд меня защищает. Сеп Ванмарке тоже великолепно отработал. Такой чемпион как он работал на команду весь день, как и все ребята – Матти Брешель, Саша Модоло. Том Скалли, Тэйлор Финни, все.

 

  Себастьян по радио сказал мне, что в группе все устали, что мне надо удерживать скорость. Но финишная линия всё не появлялась.

 

  То, что я редко появлялся впереди в гонках – только моя ошибка. Всё дело в уверенности. Многие из тех, кто следили за мной с детства, старались убедить меня, что я сильный гонщик. Но я им никогда не верил. Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?

 

  Мы, велогонщики, прежде всего, люди. Один год не похож на другой. Когда сталкиваешься с трудностями, надо не падать духом, а стараться что-то изменить. В этом году я присоединился к команде EF, постарался поменять кое-что в моих тренировках. Думаю, это отлично сработало.

 

  Прежде всего, я похудел на три килограмма. И это легче сказать, чем сделать. Во-вторых, я старался быть собой, атаковать в гонках. Конечно, на Милан-Сан-Ремо я упустил шанс финишировать в топ-10. Но я предпочёл атаковать на Поджио, потому что хорошо себя чувствовал. Не многие могут сказать, что атаковали на Поджио.

 

  Сегодня я сидел за Грегом Ван Аверматом, ждал, что он атакует. Но этого не случилось. По радио мой спортивный директор сказал мне, чтобы я не ждал, если нога идёт, потому что в противном случае такие ребята как Кристофф и Саган, которые быстрее меня, уедут со мной. И я атаковал, пока не началась более ровная часть Кваремонта.

 

На последних десяти километрах крутилась мысль: «Что я делаю. Я побеждаю на Туре Фландрии». До сих пор поверить не могу».

 

Результаты Тура Фландрии-2019

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Теги к статье: Альберто Беттиоль Alberto Bettiol Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:10 | Регистрация: 27.05.2017

    EF отработали великолепно. Тренер вовремя подсказал и ребята позади разваливали атаки и погоню.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Удивила команда EF.
    Надеюсь, всё было чисто.

    Беттиоль Браво!

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Комментарии

  • VeloVelo
    Альберто Беттиоль – победитель ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Удивила команда EF.
    Надеюсь, всё было чисто.

    Беттиоль Браво!

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    VeloVelo-Фото

    Поставил на Кристофа. Почти угадал )

  • uran
    Альберто Беттиоль – победитель ... (2)
    uran-Фото
    EF отработали великолепно. Тренер вовремя подсказал и ребята позади разваливали атаки и погоню.
  • EL-Fenomeno
    Тур Страны Басков-2019. Превью (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если Испания значит короткие, но крутые горки/стенки, так что работа для горняков найдётся почти на каждом этапе.

    Рискну поставить на Ланду, ну а братья Изагирре (так уж и быть) дополнят итоговый подиум в Ейбаре)

    Еврик покажет весь ТСБ на своем первом канале good

     

  • sqrudgmcduck
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    sqrudgmcduck-Фото
    Да нет, форма точно не та, что могла бы позволить уехать от группы. Он это явно чувствует. Да и следят за ним с повышенным вниманием. Как дали уехать итальянцу ему бы не дали. На прошлом Рубэ просто никто не поверил что он серьёзно поехал и дотянет. Теперь так не прокатит.
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    EL-Fenomeno-Фото

    Италия кайфует! ita И это где, на монументалке, бельгийской классике! У девушек, и у парней триумфаторы Де Ронде италянцы!!

    Беттиоль вообще красава (ещё когда занял обидное 4-е место на Е3) не побоялся (бигов, подъемов и брусчатки) в одиночку уехал, качественно отпахал и заслужил своей работой эту победу.

    Среди фаворитов никто не рискнул по настоящему (ИМХО - вот их главная неудача), никто не поверил в самого себя, а только караулили друг друга. В итоге призовой подиум очень неожиданный, но Алекс Кристофф и тут умудрился отхватить кусочек награды/славы и "бронзовую медальку".

     

    Хоть Фландрия 2019 смотрелась честно говоря скучновато, но для меня в этой гонке два героя дня: молодой ван дер Пул и ветеран Алекс Вальверде. Ну а А.Беттиоль просто аки джокер) Не зря у него № велосипеда две "7"

  • uran
    Ники Терпстра сошёл с Тура Фла ... (3)
    uran-Фото
    Не его весенняя компания. Жаль что так все получилось.
  • uran
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    uran-Фото
    На рубэ должно быть ещё интереснее.
  • veltus85
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    veltus85-Фото

    Скучноватая гонка из-за пассивности фаворитов. Понравились Ван дер Пул и Бетиоль.

  • satanton
    Тур Фландрии-2019. Результаты (33)
    satanton-Фото

    Такое ощущение, что беда Сагана не в физической форме, а в мозгах, 2 года назад это началось, когда он смекнул (или ему показалось), что пелотон охотится за ним.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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