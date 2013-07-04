Альберто Беттиоль – победитель Тура Фландрии-2019

Альберто Беттиоль: «Многие убеждали меня, что я сильный гонщик, но я не верил»

25-летний итальянский гонщик команды EF Education First Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol) впервые в карьере первым пересёк финишную черту, и одержал не просто первую победу, а победу на классике – Монументе велоспорта Туре Фландрии-2019. Атаковав на Кваремонте за 19 км до финиша, итальянский гонщик создал просвет, который в одиночку удержал до финиша, опередив группу, в которой находились фавориты и прошлые победители гонки, на 17 секунд.

Альберто Беттиоль: «Не могу поверить, до сих пор не верится. Это моя первая победа…

Не знаю, как мне удалось. На Кваремонте чувствовал себя хорошо, Андреас (Клир) из технички сказал мне: «Если можешь, просто езжай». Я закрыл глаза и поехал. На вершине взглянул вниз и увидел, что просвет хороший. Мне повторяли: «Давай, жми, продолжай». 14 км после Патерберга казались самыми долгими в моей жизни.

Спортивынй директор повторял, чтобы я продолжал продавливать так мощно, как только могу. Я ни разу не оглянулся.

Я знал, что Себастьян Лангевельд меня защищает. Сеп Ванмарке тоже великолепно отработал. Такой чемпион как он работал на команду весь день, как и все ребята – Матти Брешель, Саша Модоло. Том Скалли, Тэйлор Финни, все.

Себастьян по радио сказал мне, что в группе все устали, что мне надо удерживать скорость. Но финишная линия всё не появлялась.

То, что я редко появлялся впереди в гонках – только моя ошибка. Всё дело в уверенности. Многие из тех, кто следили за мной с детства, старались убедить меня, что я сильный гонщик. Но я им никогда не верил. Я не выиграл ни одной гонки с начала карьеры, так почему бы я должен был выиграть Тур Фландрии, когда я даже не был фаворитом?

Мы, велогонщики, прежде всего, люди. Один год не похож на другой. Когда сталкиваешься с трудностями, надо не падать духом, а стараться что-то изменить. В этом году я присоединился к команде EF, постарался поменять кое-что в моих тренировках. Думаю, это отлично сработало.

Прежде всего, я похудел на три килограмма. И это легче сказать, чем сделать. Во-вторых, я старался быть собой, атаковать в гонках. Конечно, на Милан-Сан-Ремо я упустил шанс финишировать в топ-10. Но я предпочёл атаковать на Поджио, потому что хорошо себя чувствовал. Не многие могут сказать, что атаковали на Поджио.

Сегодня я сидел за Грегом Ван Аверматом, ждал, что он атакует. Но этого не случилось. По радио мой спортивный директор сказал мне, чтобы я не ждал, если нога идёт, потому что в противном случае такие ребята как Кристофф и Саган, которые быстрее меня, уедут со мной. И я атаковал, пока не началась более ровная часть Кваремонта.

На последних десяти километрах крутилась мысль: «Что я делаю. Я побеждаю на Туре Фландрии». До сих пор поверить не могу».