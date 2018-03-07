Руди Молар – победитель 6 этапа Париж-Ницца-2018

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Руди Молар, Тим Велленс, Жулиан Алафилипп, Луис-Леон Санчес о 6-м этапе Париж-Ницца-2018
28-летний французский велогонщик команды Groupama – FDJ Руди Молар (Rudy Molard) одержал первую в карьере победу на гонке Мирового тура, выиграв 6-й этап Париж-Ницца-2018. Атаковав за 2 км до финиша, Молар создал просвет, удержав его до финиша, и в одиночку пересёк финишную черту. Тим Велленс (Lotto Soudal) и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors) заняли на этапе 2-е и 3-е место соответственно. Луис-Леон Санчес (Astana), финишировавший 4-м, сохранил на плечах жёлтую майку лидера.
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway
Руди Молар: «Я живу в Антибе, знаю эту дистанцию как свои пять пальцев. Как только объявили профили этапов Париж-Ницца-2018, я обрадовался, что в гонке будет такой финал этапа, который мне полностью подходит. У меня сегодня был хороший день, фантастика, что удалось взять победу. Я знал, что на подъёме Коль-дю-Луп атаковать бессмысленно, надо просто следить и держаться за другими. Я знал, что решение придёт в финале, ожидал атак, понимал, что в спринте я проиграю. Мне было очень важно атаковать до спринта. Несколько раз я пытался это сделать, и атака сработала. Просто великолепно. Этот выпуск Париж-Ниццы прекрасно проходит для французов и для моей команды. Великолепная награда за все жертвы, на которые пришлось пойти во время зимних тренировок».
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway
Тим Велленс: «Сегодня у меня отлично шла нога, и товарищи по команде вывезли меня на идеальную позицию у подножия финального подъёма. Я смог отвечать на все атаки. Когда Йейтс выпрыгнул, я переложился к нему с Энао, который сел мне на колесо, но потом он выпал. Жаль, что Йейтс не пошёл на полную, потому что мы могли бы удержаться до финиша. Несмотря на все потраченные силы я спринтовал и занял 2-е место, так что мог выиграть этап. Поэтому немного разочарован. Я взял 7 бонусных секунд, но завтра разрывы будут гораздо больше. Завтра важный день для генеральной классификации и для меня. Посмотрим, как у меня получится выступить на таком финише. Я знаю, на что способен на таких этапах, как сегодня. Но завтра будет совсем другое».
Жулиан Алафилипп: «Хотелось взять победу, но сегодня это оказалось невозможно. Финальный подъём был очень тяжёлым, а последовавший за ним спуск коварным, что сделало финиш нервным. Я чувствовал себя хорошо, закрыл много атак, но когда поехал Молар, у меня не осталось сил, я уже потратился к этому моменту. Третье место – хороший результат, который был бы невозможен без помощи товарищей по команде, которые фантастически сегодня работали. Хочу также послать слова поддержки Вауту Пулсу, который упал на спуске, надеюсь, что он скоро поправится».
Photo ©A.S.O. / Alex Broadway
Луис-Леон Санчес: «Снова благодарю товарищей по команде (пришлось менять велосипед). Было трудно, спуск был скоростным, но я оставался спокоен. Я знал, что надо делать. Мне жаль, что Ваут Пулс упал, все ехали там очень быстро, он был прямо передо мной и не вписался в поворот. Досадно, что он сошёл, потому что он был одним из фаворитов гонки. Надеюсь, он быстро восстановится.
Хотя у меня небольшое преимущество, будет сложно обойти всех моих соперников. У Эстебана Чавеса, например, сильная команда, он очень мотивирован. Но и у меня отличная команда, великолепные товарищи, такие, как Якоб Фульсанг. Мы будем бороться».
Результаты 6 этапа Париж-Ницца-2018
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