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Тур Фландрии-2019. Превью

Тур Фландрии-2019. Маршрут и претенденты

 

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

 

  7 апреля пройдёт 103-й выпуск легендарной гонки, классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии. С 2017 года гонка стартует в Антверпене и финиширует в Ауденарде. В этом году маршрут Тура Фландрии составит 270 км, что на 5 км больше, чем в прошлом году, а количество подъёмов – «хеллингенов» - будет на один меньше – 17 в общей сложности.

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

 

 

  Но главные «хеллингены» и финальная часть маршрута не изменились. Возвращённый в 2017 году легендарный Мюр-Капельмююр, который в прежние годы на Туре Фландрии преодолевали предпоследним, всё также будет присутствовать в гонке, в этом году за 99 км до финиша. Мюр-Капельмюр -  475 м со средним градиентом 9,3%, максимальным 19,8%.

 

 Первое прохождение связки Ауде-Кваремонта и Патербега начнётся за 56 км до финиша. Напомним, что Ауде-Кваремонт – подъём протяжённостью 2200 м со средним градиентом 4% и максимальным 11,6%. Патерберг – это всего 360 м, но со средним градиентом 12,9%, а максимальным 20,3%.

 

  600 м подъёма Коппенберг, на которых часто гонщики вынуждены идти пешком, подъёма со средним градиентом 11,6%, максимальным 22%,  12- го по счёту, будут преодолеваться за 46 км до финиша после связки Ауде Кваремонта и Патерберга. Финальное прохождение Ауде-Кваремонта начнётся за 17 км до финиша, Патерберга – за 14 км до финиша.

 

  Помимо 17 «хеллингенов», крутых подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой, в гонке будет пять секторов брусчатки, первый из которых начнётся через 87 км после старта. Финальный сектор – Мариаборрестраат, за 42 км до финиша.

 

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

  Под номером 1 на старт Тура Фландрии-2019 выйдет победитель прошлого года, 34-летний нидерландский гонщик Ники Терпстра (Direct Energie). Но повторить успех ему будет сложно. В этом году его лучшим результатом на весенних фламандских классиках стало 15-е место на Е3 BinckBank.

 

  К числу основных претендентов, которые не первый год финишируют высоко или на подиуме классики в этом году попадают и два талантливых молодых гонщика – победитель классики Дварс дор Фландерен-2019 Матье ван дер Пул (Corendon – Circus) и призёр Страде Бьянке и Е3 BinckBank Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

 

   В числе основных претендентов на победу и подиум Тура Фландрии-2019 призёр Тура Фландрии 2017 года Грег Ван Авермат (CCC), победитель Тура Фландрии-2016 Петер Саган (Bora-hansgrohe), победитель Тура Фландрии-2015 и победитель Гент-Вевельгем-2019 Александр Кристофф (UAE Team Emirates), гонщики команды Deceuninck-Quick Step Зденек Штыбар, ставший победителем недавней Е3 BinckBank, Ив Лампарт, Боб Юнгельс; Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott); Джанни Москон, Люк Роу, Дилан ван Барле (Sky); Михаэль Вальгрен (Dimension Data), Мадс Педерсен, Яспер Стейвен Себастьян Лангевельд (EF Education First), Магнус Корт (Astana) и многие другие.

 

  А вот форма и выход на старт таких сильных претендентов как победитель Тура Фландрии-2017 Филипп Жильбер  (Deceuninck-Quick Step), призёр  Тура Фландрии2014 и 2016 года Сеп Ванмарк (EF Education First) и Оливера Насена (AG2R La Mondiale) находится под вопросом из-за болезни и травм.

 

 

Предварительный стартовый состав Тура Фландрии-2019:

Тур Фландрии-2019. Превью

 

Тур Фландрии-2019. Превью

 

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde van Vlaanderen Tour des Flandres Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 4.01.2015

    Так 270 или 267 км. ?? Оф.релиз (превью) на сайте дает именно 267 км.

    Для тех кто ещё не знает, Евроспорт 1 показывает гонку в самом полном объеме

     

    Жду что то конкретно-жесткое от ГВА. Время пришло!!

    Претендентов как всегда очень много, но на бумаге одно, а на асфальте и особенно на брусчатке во время нервозной гонки порой выходит совсем другое (другие расклады).

    P.S.

    Очень серьезный тренировочный режим (для/у) Петера Сагана

     

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Giro di Sicilia

7 апреля 2019

Tour des Flandres

8 - 13 апреля 2019

Itzulia Basque Country

10 апреля 2019

Scheldeprijs

14 апреля 2019

Paris-Roubaix


ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2019. Превью (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Так 270 или 267 км. ?? Оф.релиз (превью) на сайте дает именно 267 км.

    Для тех кто ещё не знает, Евроспорт 1 показывает гонку в самом полном объеме

     

    Жду что то конкретно-жесткое от ГВА. Время пришло!!

    Претендентов как всегда очень много, но на бумаге одно, а на асфальте и особенно на брусчатке во время нервозной гонки порой выходит совсем другое (другие расклады).

    P.S.

    Очень серьезный тренировочный режим (для/у) Петера Сагана

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Старт на Туре Фландрии-2019 по ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Anna P.
    Ванмарке поразил.
    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»
    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.
     
    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:
    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.
    да уж ++++ , и здоровья ребятам ,очень их всех уважаю. Хотя и переживаю ,что бы не перефанатели
  • Earl57
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    Earl57-Фото
    Парень же не ноунейм однако. Многократный чемпион мира по велокроссу, чемпион Европы. На ютубе тьма тьмущая записей гонок по велокроссу, свободно можно послушать как произносят его фамилию голландские и бельгийские комментаторы.
    Не говоря уже о том, что он сын знаменитого отца и внук еще более знаменитого деда. Так что с произношением этой фамилии определились уже давно.
  • Anna P.
    Старт на Туре Фландрии-2019 по ... (2)
    Anna P.-Фото

    Ванмарке поразил.

    »Ходить мне и не надо. Надо только ездить...»

    Это какой-то суперфанатизм в наилучшем смысле.

     

    Напоминает старинную поговорку в оригинале по-латыни:

    «Плавать по морю необходимо, жить не так уж необходимо». ИМХО, конечно.

  • Николай Н.
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Шилов пытается финишировать, но не хватает опыта. А сегодня ему ещё и помешали.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро ди Сицилия-2019. Этап 2 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Минали как был никем так и останется. Кстати Газпрому ,хотя бы здесь отметиться ,все таки гонка в Италии. Гонцы Джулиани полетели .
  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул – победитель ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Одиозный шеф КВИКОВской команды Патрик Лефевр, который недавно заявил, что "ASO & UCI держат команды за яйца" "ASO and the UCI are holding teams by the balls" отметил, что ван дер Пул более талантлив и больше склонен к большим победам в будущем чем Ван Арт.

    (из интервью Vive le Velo)

  • velodoctor
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    velodoctor-Фото

    Есть ощущение что гонка не дотягивает до WT, кто-то прпоускает а некотоыре едут с оглядкой. Момент когда постбергера везли, я думал он уже не вернется в отрыв и это читсто формальность перед возвращением в группу, забавно получилось. Нибали за такое сняли с Вуэльты,  а тут можно всё. Если бы это делали перед стартом или на первых км когда отрыв уехал и его оптускают. 

    Не представляю такое на Фландрии или Рубэ за 70км, шумиха сразу будет. 

  • Серафим
    Dwars door Vlaanderen - A trav ... (14)
    Серафим-Фото
    Не голландец, конечно, жил какое-то время на границе с Голландией и Бельгией (Аахен). Я бы тоже так произнес фамилию - Пул, судя по написанию. Хотя давно это было и я не фил-олух.
  • Серафим
    Матье ван дер Пул – победитель ... (2)
    Серафим-Фото

      Его пример наглядно показывает, что выигрывать можно и в составе скромной команды. И не обязательно при этом хлопать дверью и убегать в сильную команду, мотивируя это срочной необходимостью личного роста.

      А то, что команда собиралась практически под тебя и надеялась на тебя - ну что же, проблемы команды.

      Пардон, чего-то меня занесло.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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