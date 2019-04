Тур Фландрии-2019. Превью

Одиозный шеф КВИКОВской команды Патрик Лефевр, который недавно заявил, что "ASO & UCI держат команды за яйца" "ASO and the UCI are holding teams by the balls" отметил, что ван дер Пул более талантлив и больше склонен к большим победам в будущем чем Ван Арт.

(из интервью Vive le Velo)