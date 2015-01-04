Тур Фландрии-2019. Превью

Тур Фландрии-2019. Маршрут и претенденты

7 апреля пройдёт 103-й выпуск легендарной гонки, классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии. С 2017 года гонка стартует в Антверпене и финиширует в Ауденарде. В этом году маршрут Тура Фландрии составит 270 км, что на 5 км больше, чем в прошлом году, а количество подъёмов – «хеллингенов» - будет на один меньше – 17 в общей сложности.

Но главные «хеллингены» и финальная часть маршрута не изменились. Возвращённый в 2017 году легендарный Мюр-Капельмююр, который в прежние годы на Туре Фландрии преодолевали предпоследним, всё также будет присутствовать в гонке, в этом году за 99 км до финиша. Мюр-Капельмюр - 475 м со средним градиентом 9,3%, максимальным 19,8%.

Первое прохождение связки Ауде-Кваремонта и Патербега начнётся за 56 км до финиша. Напомним, что Ауде-Кваремонт – подъём протяжённостью 2200 м со средним градиентом 4% и максимальным 11,6%. Патерберг – это всего 360 м, но со средним градиентом 12,9%, а максимальным 20,3%.

600 м подъёма Коппенберг, на которых часто гонщики вынуждены идти пешком, подъёма со средним градиентом 11,6%, максимальным 22%, 12- го по счёту, будут преодолеваться за 46 км до финиша после связки Ауде Кваремонта и Патерберга. Финальное прохождение Ауде-Кваремонта начнётся за 17 км до финиша, Патерберга – за 14 км до финиша.

Помимо 17 «хеллингенов», крутых подъёмов, часть из которых вымощена брусчаткой, в гонке будет пять секторов брусчатки, первый из которых начнётся через 87 км после старта. Финальный сектор – Мариаборрестраат, за 42 км до финиша.

Под номером 1 на старт Тура Фландрии-2019 выйдет победитель прошлого года, 34-летний нидерландский гонщик Ники Терпстра (Direct Energie). Но повторить успех ему будет сложно. В этом году его лучшим результатом на весенних фламандских классиках стало 15-е место на Е3 BinckBank.

К числу основных претендентов, которые не первый год финишируют высоко или на подиуме классики в этом году попадают и два талантливых молодых гонщика – победитель классики Дварс дор Фландерен-2019 Матье ван дер Пул (Corendon – Circus) и призёр Страде Бьянке и Е3 BinckBank Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

В числе основных претендентов на победу и подиум Тура Фландрии-2019 призёр Тура Фландрии 2017 года Грег Ван Авермат (CCC), победитель Тура Фландрии-2016 Петер Саган (Bora-hansgrohe), победитель Тура Фландрии-2015 и победитель Гент-Вевельгем-2019 Александр Кристофф (UAE Team Emirates), гонщики команды Deceuninck-Quick Step Зденек Штыбар, ставший победителем недавней Е3 BinckBank, Ив Лампарт, Боб Юнгельс; Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс (Sunweb), Маттео Трентин (Mitchelton-Scott); Джанни Москон, Люк Роу, Дилан ван Барле (Sky); Михаэль Вальгрен (Dimension Data), Мадс Педерсен, Яспер Стейвен Себастьян Лангевельд (EF Education First), Магнус Корт (Astana) и многие другие.

А вот форма и выход на старт таких сильных претендентов как победитель Тура Фландрии-2017 Филипп Жильбер (Deceuninck-Quick Step), призёр Тура Фландрии2014 и 2016 года Сеп Ванмарк (EF Education First) и Оливера Насена (AG2R La Mondiale) находится под вопросом из-за болезни и травм.