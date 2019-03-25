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Адам Йейтс, Эган Берналь, Наиро Кинтана о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Адам Йейтс, Эган Берналь, Наиро Кинтана о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

 

  На финальном подъёме 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2019 Адаму Йейтсу (Mitchelton-Scott) не удалось перехватить майку лидера. Мигель Лопес (Astana), несколько раз атаковавший на финальном подъёме этапа, уехал от соперников в борьбе за общий зачёт за 6,7 км до финиша, в итоге одержав победу на этапе и возглавив генеральную классификацию. Адам Йейтс и Эган Берналь (Sky) остались на втором и третьем месте в генеральной классификации соответственно, а Наиро Кинтана (Movistar) сумел подняться на 4-ю строчку общего зачёта.

 

 

 

   Адам Йейтс: «Ещё один хороший день. Сегодня уехал большой отрыв, в котором на случай ранних атак у нас были Импи и Тсгабу. В конце этапа команда Sky задала высокий темп. Ребята команды защищали меня от ветра, а затем идеально вывезли меня к финальному кругу. Я чувствовал себя довольно хорошо, но, как и вчера, началась игра. Лопес сумел атаковать и забрать несколько секунд. Саймон помог в финале, если бы не он, то разрыв мог бы стать больше, потому что никто из нашей группы не работал слаженно.

 

Как  я уже говорил, до Барселоны гонка не закончена. Посмотрим, что случится в следующие несколько дней».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Адам проехал очень хорошо, вёл гонку расчётливо, не реагировал слишком остро. Думаю, сегодня Лопес чувствовал себя лучше остальных. Мы не планировали отправлять в отрыв наших гонщиков, но то, что они там оказались, придало уверенности. Саймон, чья форма становится всё лучше, так как он продолжает подготовку Джиро д’Италия-2019,  помог Адаму на финальном подъёме. Сегодня был последний день, когда можно было создать большие разрывы, но в гонке ещё остаются возможности. Последний этап всегда очень сложный, в прошлом на нём менялась генеральная классификация. Команда Movistar едет гонку очень агрессивно, так что постараемся извлечь из этого пользу».

 

  Эган Берналь: «Мы с ребятами очень старались осложнить соперникам этап. Вся команда работала великолепно. В финале на первой части подъёма мы задали очень высокий темп. Я атаковал, но считал, что ответственность за контроль над гонкой лежит на гонщике, который расположен в общем зачёте выше, на Йейтсе. Я старался следить за атаками, которых было много, но в финале надо оставаться спокойным. Когда Лопес атаковал, у Йейтса было много сил, но он не стал закрывать просвет. Я просто поехал за ним, потому что в финале именно на нём лежала ответственность».

 

  Наиро Кинтана: «Подъём проехали очень быстро. Передохнуть было негде. Мы старались контролировать атаки, и я финишировал с гонщиками, идущими высоко в общем зачёте. Лопес мощно ускорился, воспользовавшись мгновением, когда мы смотрели друг на друга. Он отлично всё разыграл. Общий зачёт? Сложно сказать, удастся ли нам что-то ещё сделать. Горные этапы закончились, посмотрим. Возможно, в субботу будут боковые ветра».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2019

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Теги к статье: Адам Йейтс Эган Берналь Наиро Кинтана Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (3)
    Бакеша-Фото
    Ланда так вкатывается)
  • VeloVelo
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    VeloVelo-Фото

    Лопес сегодня супермен. Астана, браво!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну она сейчас так называется, я по старинке назвал ошибся. Раньше Трентино была. И последняя на Бургосе была ,опять ошибся.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (27)
    Zhanzhak-Фото
    ))))) да я и не утверждаю, что Вы спорите. ) Просто, Ольга под ником Earl57 отличный ньюсмэйкер, и лично у меня нет ни малейшего основания ставить под сомнение ее посты, которые в добавок так толково и грамотно здесь подаются. Вдобавок, она (как впрочем и я) поклонница таланта Винченсо.
    А так конечно, возраст своё берёт, но мне честно говоря, хочется, что бы Нибали взял ещё один ГТ. Хотя и бойкая молодежь на пятки наступает, правда, как и заметила Ольга им ещё до уровня Нибали надо дорости. ; )
  • Адриен
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Адриен-Фото
    Да пусть хоть через раз оглядывается - лишь бы вот так выигрывал.
  • Astanaforever
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: gaaga777
    напомните, когда Лопес последний раз брал этап? до сегодня
    Если я не ошибаюсь в прошлом году? На Трентино? Или я не прав. Хотя в этом году Вторые места были не менее значимые.
    А вроде на туре Д'Альп последняя победа на этапе?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: gaaga777
    напомните, когда Лопес последний раз брал этап? до сегодня
    Если я не ошибаюсь в прошлом году? На Трентино? Или я не прав. Хотя в этом году Вторые места были не менее значимые.
  • kimi
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (3)
    kimi-Фото

    приятно видеть ланду победителем этапа

  • AAA
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    AAA-Фото
    Ну да , когда фаршированный Скай выносит пелотон, смотреть скучно...
  • 3NSN
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 4 (25)
    3NSN-Фото
    Болею за Берналя) но Лопес сегодня красавчик, был сильнейшим и показал отличные атаки

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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