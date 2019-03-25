Адам Йейтс, Эган Берналь, Наиро Кинтана о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

На финальном подъёме 4-го этапа Вуэльты Каталонии-2019 Адаму Йейтсу (Mitchelton-Scott) не удалось перехватить майку лидера. Мигель Лопес (Astana), несколько раз атаковавший на финальном подъёме этапа, уехал от соперников в борьбе за общий зачёт за 6,7 км до финиша, в итоге одержав победу на этапе и возглавив генеральную классификацию. Адам Йейтс и Эган Берналь (Sky) остались на втором и третьем месте в генеральной классификации соответственно, а Наиро Кинтана (Movistar) сумел подняться на 4-ю строчку общего зачёта.

Адам Йейтс: «Ещё один хороший день. Сегодня уехал большой отрыв, в котором на случай ранних атак у нас были Импи и Тсгабу. В конце этапа команда Sky задала высокий темп. Ребята команды защищали меня от ветра, а затем идеально вывезли меня к финальному кругу. Я чувствовал себя довольно хорошо, но, как и вчера, началась игра. Лопес сумел атаковать и забрать несколько секунд. Саймон помог в финале, если бы не он, то разрыв мог бы стать больше, потому что никто из нашей группы не работал слаженно.

Как я уже говорил, до Барселоны гонка не закончена. Посмотрим, что случится в следующие несколько дней».

Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Адам проехал очень хорошо, вёл гонку расчётливо, не реагировал слишком остро. Думаю, сегодня Лопес чувствовал себя лучше остальных. Мы не планировали отправлять в отрыв наших гонщиков, но то, что они там оказались, придало уверенности. Саймон, чья форма становится всё лучше, так как он продолжает подготовку Джиро д’Италия-2019, помог Адаму на финальном подъёме. Сегодня был последний день, когда можно было создать большие разрывы, но в гонке ещё остаются возможности. Последний этап всегда очень сложный, в прошлом на нём менялась генеральная классификация. Команда Movistar едет гонку очень агрессивно, так что постараемся извлечь из этого пользу».

Эган Берналь: «Мы с ребятами очень старались осложнить соперникам этап. Вся команда работала великолепно. В финале на первой части подъёма мы задали очень высокий темп. Я атаковал, но считал, что ответственность за контроль над гонкой лежит на гонщике, который расположен в общем зачёте выше, на Йейтсе. Я старался следить за атаками, которых было много, но в финале надо оставаться спокойным. Когда Лопес атаковал, у Йейтса было много сил, но он не стал закрывать просвет. Я просто поехал за ним, потому что в финале именно на нём лежала ответственность».

Наиро Кинтана: «Подъём проехали очень быстро. Передохнуть было негде. Мы старались контролировать атаки, и я финишировал с гонщиками, идущими высоко в общем зачёте. Лопес мощно ускорился, воспользовавшись мгновением, когда мы смотрели друг на друга. Он отлично всё разыграл. Общий зачёт? Сложно сказать, удастся ли нам что-то ещё сделать. Горные этапы закончились, посмотрим. Возможно, в субботу будут боковые ветра».