Адам Йейтс – победитель 4 этапа Вуэльты Валенсии-2019

Shalam s Urala

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) не сильно понимаю (в цифрах-схемах) что имел в виду Олег под реформами велоспорта. но - не только ему очевидно, что велоспорт устроен чрезвычайно косо. - только при таком устройстве всякие унсуе могут норм так ловить в мутной водичке на трёх капитанов и прочие "традиции".. без всякого "а ну иди сюда, дарагой" хотя, в принципе, задача то поразительно проста - лишь как-то обилетить всю эту шантрапу с обочин )) Ремко, конечно, интересный кадр. но.. дурацкое ощущение, что он просто такой свежачок из футбола, молод, нарзаном.. тьфу.. тыщщами км не измучен, играй гормонь и всё такое.. ну т.е. в краткосрочном плане он в явном плюсе. но в долгосрочном - на него вдруг накатит вселенская усталость и.. "никто не узнает где могилка моя" в этом смысле - на Берналя поставил бы. при всех его стрёмных ломбардиях. на прошлой калифорнии - вообще чудилось, что вот он зреет - новый Конта.. но, мало-ли чего покажется )

vitali

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 4 (3) А Власов в эту горку достойно зашёл, молодец

Earl57

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) Цитата: Sezar куча молодых достойных претендентов один интересней другого им в этом будет мешать:). Берналь и Ремко будут начинать творить историю. Ремко-вообще возможно самый крутой гонщик всех времен и народов:). Это происходит в наше время у нас на глазах!

Были уже такие, которых объявляли самыми крутыми гонщиками, которые должны были творить историю и рвать всех на грантурах. Тот же Анди Шлек, который начал профессиональную карьеру в 18 лет. А итоге за всю карьеру 11 побед и "кабинетная" желтая майка, которая перешла к нему от дисквалифицированного Контадора. А его ровесники, о гениальности которых никто тогда не говорил, сейчас в лидерах мирового пелотона. Хотя начинали карьеру тихо и скромно. Так что Боннен знает что говорит, называя шумиху вокруг Ремко нездоровой. Суперталант Берналь на минувшей Ломбардии не смог выдержать темп старого и больного Нибали, отстал. Но фанаты предпочитают не замечать таких вещей...

Николай Н.

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 4 (3) Хорошая горка, Вальвердо немного не хватило, а так он выглядит вполне нормально. Старик ещё селён. Астану можно поздравить с победой в генерале.

Astanaforever

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 4 (3) Хорошее приобрнтение в в лице Йона Изагирре Астаной. Мне кажется он здесь раскроется по настоящему как генеральщик.

Sezar

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) Цитата: Адриен =И я не хотел бы здесь глобальных и неоправданных изменений=

А что говорит Тиньков - "Этот бедный спорт...". В ТОЧКУ ! Но без "глобальных изменений" он таковым и останется! Вы приводите в качестве примера реформы ФИДЕ. Так ведь падение интереса к шахматам связано не столько с ними, а с глобальной ОЦИФРОВКОЙ современного общества, когда компьютер есть в каждой семье, и "игры разума" перестали быть чем-то элитарным и уникальным, шахматы просто стали мало интересны - вспомните, как раньше в них сражались во дворах, на бульварах и в парках... А сейчас ?.. А вот реформы, к примеру, в североамериканском хоккее с шайбой - после суперсерии 1972г. - принесли в организационном, материальном и качественном плане РЕАЛЬНЫЕ результаты. Как говорил Фил Эспозито, в 1972 некоторые игроки канадской сборной подрабатывали экспедиторами и бульдозеристами. А каковы сейчас суммы контрактов ведущих игроков НХЛ ? Но ведь это СЛЕДСТВИЕ именно разумных ГЛОБАЛЬНЫХ изменений... Конечно, реформы ради самих реформ, химерические перестройки приносят только вред, здоровый консерватизм необходим. Но он не должен быть оправданием ЗАСТОЯ, который, по моему мнению, на нынешний момент, медленно, но верно уничтожает шоссейный велоспорт... Что-то я не очень понял логику. Быть дворовым или парковым чемпионом-это круто,а сетевым-нет? Падение интереса к шахматам было связано с тем , что появилось несколько организаций с разными "чемпионами". Вот организует Тиньков свою велосипедную лигу и еще кто-нибудь.. и кого считать лучшим? Где понятная иерархия? Кто тут будет велосипедной элитой? Я такое точно смотреть не стану.. и не только я. Возможно гонщики и поправят при таком раскладе свое финположение (а вот интересно Крамник и Карлсен состоятельнее дореформенного Гарри? (Думаю нет). Это серьезный вопрос как сделать гонщиков богаче, но кмк у Олега нет правильного ответа на этот вопрос. А ЗАСТОЯ я никакого не вижу, впереди интереснейший год, старая гвардия будет пытаться бить рекорды, куча молодых достойных претендентов один интересней другого им в этом будет мешать:). Берналь и Ремко будут начинать творить историю. Ремко-вообще возможно самый крутой гонщик всех времен и народов:). Это происходит в наше время у нас на глазах! О каком застое идет речь? Может это у ваших фаворитов застой? Ну так это другое дело..

Адриен

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) =И я не хотел бы здесь глобальных и неоправданных изменений=

А что говорит Тиньков - "Этот бедный спорт...". В ТОЧКУ ! Но без "глобальных изменений" он таковым и останется! Вы приводите в качестве примера реформы ФИДЕ. Так ведь падение интереса к шахматам связано не столько с ними, а с глобальной ОЦИФРОВКОЙ современного общества, когда компьютер есть в каждой семье, и "игры разума" перестали быть чем-то элитарным и уникальным, шахматы просто стали мало интересны - вспомните, как раньше в них сражались во дворах, на бульварах и в парках... А сейчас ?.. А вот реформы, к примеру, в североамериканском хоккее с шайбой - после суперсерии 1972г. - принесли в организационном, материальном и качественном плане РЕАЛЬНЫЕ результаты. Как говорил Фил Эспозито, в 1972 некоторые игроки канадской сборной подрабатывали экспедиторами и бульдозеристами. А каковы сейчас суммы контрактов ведущих игроков НХЛ ? Но ведь это СЛЕДСТВИЕ именно разумных ГЛОБАЛЬНЫХ изменений... Конечно, реформы ради самих реформ, химерические перестройки приносят только вред, здоровый консерватизм необходим. Но он не должен быть оправданием ЗАСТОЯ, который, по моему мнению, на нынешний момент, медленно, но верно уничтожает шоссейный велоспорт...

Cyrill

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) Как мы всё соскучились по Олегу...Но 20 млн будет мало для команды Sky - 50 - да, это близко к теме.

Anna P.

Вуэльта Валенсии-2019. Этап 3 (1) Красивый был вчера этап, и финиш на загляденье. Авермат мощью подавил - было видно, как старались конкуренты - и напрасно. Вальверде приехал четвёртым - наверное, при хорошей ноге будет пробовать брать этап в гору. На мой дилетантский взгляд он едет легко и как бы наслаждаясь процессом - эхе-хе, безжалостное время... Недолго быть в пелотоне... Сижу на больничном и тихо радуюсь возможности смотреть Евроспорт плейер ))))

Sezar

Олег Тиньков не собирается ста ... (12) Цитата: Yuriy 17 У Тинькова нет денег на Sky

В самую точку. Уже нет. И как ни странно, я этому рад. В свое время реформы, инициированные Г. Каспаровым (при всем уважении к нему) привели к изменению схемы розыгрыша чемпионата мира и не только (по шахматам). И с тех пор интерес к ним сильно упал. Потерял в сакральности:). Иногда верность традициям и консерватизм оправданы временем. И я не хотел бы здесь глобальных и неоправданных изменений. А Олегу-удачи и развития его бизнесов. Он-креативный и интересный чувак, хотя лично с ним я бы работать не стал.