Адам Йейтс, Эган Берналь, Дэн Мартин, Наиро Кинтана, Мигель Лопес о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2019 с финишем на вершине Вальтер-2000

Через год после падения у подножия подъёма Вальтер 2000 на Вуэльте Каталонии-2018 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс одержал победу на вершине этого подъёма на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019.

Первым из группы лидеров за 5 км до финиша на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019 атаковал 22-летний колумбийский гонщик команды Sky Эган Берналь, за которым сразу же поехал его соотечественник, 29-летний гонщик команды Movistar Наиро Кинтана. Йейтс догнал их за 4 км до финиша. За 2 км до финиша тройку лидеров добрал Мигель Лопес (Astana), а затем и Дэн Мартин (UAE Team Emirates). В итоге пятёрка лидеров разыграла финишный спринт, где Адам Йейтс опередил Эгана Берналя и Дэна Мартина.

Томас Де Гендт (Lotto Soudal), финишировавший через 2 минуты 21 секунду после победителя, удержал на плечах майку лидера Вуэльты Каталонии-2019 с преимуществом в 27 секунд над Адамом Йейтсом. Тройку лучших в общем зачёте после 3 этапа замыкает Эган Берналь, уступающий три секунды Адаму Йейтсу.

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Адам Йейтс: «Прошлая неделя показала, что я в хорошей форме. Сегодня я очень хотел победить. Берналь и Кинтана ехали очень мощно. Когда они атаковали, я немного задержался, так как просто хотел распределить свои силы, добирать их медленно, постепенно. Потом началась игра. Кинтана не хотел работать, в итоге этап завершили спринтом, который начали за 200 м до финиша. Я смог отфинишировать.

Завтра ещё один тяжёлый этап, шанс взять ещё одну победу на этапе. Но посмотрим. Гонка завершится только в Барселоне. Команда отработала отлично, защищала меня».

Эган Берналь: «Самое важное – попытаться, сделать всё, что в твоих силах, посмотреть, куда это приведёт. Сегодня мы выиграли немного времени у Вальверде. В первой группе собрались очень сильные гонщики, такие, как Наиро, Йейтс, Дэн Мартин. Конечно, будет трудно, но мы постараемся. Завтра ещё один важный этап, будем снова атаковать».

Дэн Мартин: «На финальном подъёме скорость была слишком высокой, так что работа моих товарищей по команде была важна как никогда. Они удержали меня на отличной позиции. Ощущения хорошие. Я старался идти своей скоростью, что позволило мне вернуться в первую группу на последнем километре. Когда я их догнал, то попытался разыграть в спринте свою карту, сделал так, чтобы удержаться впереди на двух последних изгибах дороги, а главное, на последнем повороте за 200 м до финиша. К сожалению, этот поворот оказался чуть уже, чем я ожидал. Мне пришлось проехать по внутренней стороне, поэтому я сбавил скорость, и это сыграло на руку Йейтсу. Его нога была свежей. Но третье место – это отлично, хотя я бы предпочёл выиграть. Завтра буду снова пробовать».

Наиро Кинтана: «Сегодня нога снова шла хорошо. Я постарался удержаться с топовыми горняками, смог финишировать в лидирующей группе. Этот результат даёт уверенность. Я всё ещё набираю форму. Сегодняшний этап скажется завтра на всех, мы с товарищами по команде попробуем завтра что-то предпринять. Алехандро предупредил нас во время этого этапа, что он поедет своей скоростью, и что мы должны бороться за результат, так как он не мог удержаться в финале в группе лидеров».

Мигель Лопес: «Не могу сказать, что я здесь в стопроцентной форме. Я всё ещё подхожу к пику формы. Поэтому сегодня мне немного не хватило в начале подъёма, но потом я вернулся в первую группу, догнал лидеров. Если честно, я немного замёрз на последнем подъёме, на вершине было всего +3 градуса. Но мне удалось проехать этот этап на хорошем уровне, финишировать с фаворитами. Завтра нас ждёт ещё один трудный день, посмотрим».