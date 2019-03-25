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Адам Йейтс, Эган Берналь, Дэн Мартин, Наиро Кинтана, Мигель Лопес о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Адам Йейтс – победитель 3 этапа Вуэльты Каталонии-2019 с финишем на вершине Вальтер-2000

 

 

  Через год после падения у подножия подъёма Вальтер 2000 на Вуэльте Каталонии-2018 26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс одержал победу на вершине этого подъёма на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019.

 

  Первым из группы лидеров за 5 км до финиша на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019 атаковал 22-летний колумбийский гонщик команды Sky Эган Берналь, за которым сразу же поехал его соотечественник, 29-летний гонщик команды Movistar Наиро Кинтана. Йейтс догнал их за 4 км до финиша. За 2 км до финиша тройку лидеров добрал Мигель Лопес (Astana), а затем и Дэн Мартин (UAE Team Emirates). В итоге пятёрка лидеров разыграла финишный спринт, где Адам Йейтс опередил Эгана Берналя и Дэна Мартина.

 

  Томас Де Гендт (Lotto Soudal), финишировавший через 2  минуты 21 секунду после победителя, удержал на плечах майку лидера Вуэльты Каталонии-2019 с преимуществом в 27 секунд над Адамом Йейтсом. Тройку лучших в общем зачёте после 3 этапа замыкает Эган Берналь, уступающий три секунды Адаму Йейтсу.

 

Адам Йейтс, Эган Берналь, Дэн Мартин, Наиро Кинтана, Мигель Лопес о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Адам Йейтс, Эган Берналь, Дэн Мартин, Наиро Кинтана, Мигель Лопес о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

 

Адам Йейтс, Эган Берналь, Дэн Мартин, Наиро Кинтана, Мигель Лопес о 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2019

Photo (c) A.S.O.

 

  Адам Йейтс: «Прошлая неделя показала, что я в хорошей форме. Сегодня я очень хотел победить. Берналь и Кинтана ехали очень мощно. Когда они атаковали, я немного задержался, так как просто хотел распределить свои силы, добирать их медленно, постепенно. Потом началась игра. Кинтана не хотел работать, в итоге этап завершили спринтом, который начали за 200 м до финиша. Я смог отфинишировать.

Завтра ещё один тяжёлый этап, шанс взять ещё одну победу на этапе. Но посмотрим. Гонка завершится только в Барселоне. Команда отработала отлично, защищала меня».

 

  Эган Берналь: «Самое важное – попытаться, сделать всё, что в твоих силах, посмотреть, куда это приведёт. Сегодня мы выиграли немного времени у Вальверде. В первой группе собрались очень сильные гонщики, такие, как Наиро, Йейтс, Дэн Мартин. Конечно, будет трудно, но мы постараемся. Завтра ещё один важный этап, будем снова атаковать».

 

  Дэн Мартин: «На финальном подъёме скорость была слишком высокой, так что работа моих товарищей по команде была важна как никогда. Они удержали меня на отличной позиции. Ощущения хорошие. Я старался идти своей скоростью, что позволило мне вернуться в первую группу на последнем километре. Когда я их догнал, то попытался разыграть в спринте свою карту, сделал так, чтобы удержаться впереди на двух последних изгибах дороги, а главное, на последнем повороте за 200 м до финиша. К сожалению, этот поворот оказался чуть уже, чем я ожидал. Мне пришлось проехать по внутренней стороне, поэтому я сбавил скорость, и это сыграло на руку Йейтсу. Его нога была свежей. Но третье место – это отлично, хотя я бы предпочёл выиграть. Завтра буду снова пробовать».

 

  Наиро Кинтана: «Сегодня нога снова шла хорошо. Я постарался удержаться с топовыми горняками, смог финишировать в лидирующей группе. Этот результат даёт уверенность. Я всё ещё набираю форму. Сегодняшний этап скажется завтра на всех, мы с товарищами по команде попробуем завтра что-то предпринять. Алехандро предупредил нас во время этого этапа, что он поедет своей скоростью, и что мы должны бороться за результат, так как он не мог удержаться в финале в группе лидеров».

 

  Мигель Лопес: «Не могу сказать, что я здесь в стопроцентной форме. Я всё ещё подхожу к пику формы. Поэтому сегодня мне немного не хватило в начале подъёма, но потом я вернулся в первую группу, догнал лидеров. Если честно, я немного замёрз на последнем подъёме, на вершине было всего +3 градуса. Но мне удалось проехать этот этап на хорошем уровне, финишировать с фаворитами. Завтра нас ждёт ещё один трудный день, посмотрим».

 

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Каталонии-2019

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Теги к статье: Адам Йейтс Эган Берналь Наиро Кинтана Мигель Анхель Лопес Дэн Мартин Adam Yates Egan Bernal Daniel Martin Nairo Quintana Miguel Angel Lopez Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2019?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Через пару лет все победители горных этапов будут колумбийцами. Практически во всех командах генеральщиков, есть представители этой нации.
    Все???

    Цитата: Astanaforever
    Через пару лет все победители горных этапов будут колумбийцами. Практически во всех командах генеральщиков, есть представители этой нации.
    Как сегодня?
  • Zhanzhak
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    Zhanzhak-Фото
    Отлично сказано! Нибали мой кумир! И всегда им останется!
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    Earl57-Фото
    Речь о том, что контракт Нибали не зависит от того, победит он или нет. В Италии генеральщиков его уровня в настоящее время нет и в обозримом будущем не предвидится. Именно поэтому он и привлекателен для спонсоров.
    А Берналю до полусотни побед, 4-х грантуров и 2-х монументов в пальмаресе еще добраться надо. Пока только 10 побед и ни одного грантура.
  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Но сможет ли Нибали еще по конкурировать с Берналем и ко за победу в гранд-туре. Лично мне бы этого очень хотелось бы.
  • Earl57
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    Earl57-Фото
    Генеральщикам "новой волны" еще надо доказывать свой потенциал и свою спортивную долговечность. А у "звездных" гонщиков уже есть имя, которое работает на них, привлекает спонсоров и приносит выгодные рекламные контракты.
    Трек уже сказал, что для Нибали у них всегда будет место и они готовы предложить ему контракт даже после завершения карьеры гонщика. Реклама кофе в Италии, однако.
  • дрокер
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (2)
    дрокер-Фото

    Порадовали, молодцы! Неожиданно

  • AvA
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    AvA-Фото

    Брент Коупленд, генеральный менеджер команды Bahrain-Merida, в интервью Суслингньюзу сказал, что Нибали ведёт переговоры с Треком. Якобы Бахрейн предложила Нибали контракт на год, а сам он хочет на два.

  • levonardo
    Неделя Коппи и Бартали-2019. Э ... (2)
    levonardo-Фото
    Газпром молодцы. Надеюсь Власов поборется, может даже за подиум.
  • litxaa
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте, а Вам не кажется, что большие команды будут скорее искать генеральщиков "новой волны", а не подбирать прежних фаворитов? При всем моем к ним уважении и даже преклонении перед некоторыми из них.
  • AndreyEst
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 3 (20)
    AndreyEst-Фото

    [quote=ktilp-12] Редко столько генеральщиков на 2020г: Кинтана, Ланда, Ару, Нибали будут на трансферном рынке,  интересно , в какой команде каждый из них окажется.  Кинтане надо в течении первой половины года необходимо себя показать.
    Сугубо личное мнение:Кинтане ничего путного не светит.Ланда потух,слишком много было травм невовремя и пустые годы в Sky.Ару как генеральщику нужна сильная команда,а какой сильной команде на генерал  нужен он?Нибали,надеюсь,получит достойный контракт на 2 года и будет заканчивать.

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6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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