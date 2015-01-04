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Алехандро Вальверде – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Алехандро Вальверде и Эган Берналь о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

 

 

  Алехандро Вальверде вернул себе майку лидера Вуэльты Каталонии-2018, одержав победу на королевском горном 4-м этапе с финишем в подъём 1-й категории Ла-Молина. Команда Movistar доминировала на финальных километрах. Ускорение Марка Солера на финальном подъёме просеяло группу, затем Наиро Кинтана помог атаковавшему Алехандро Вальверде. На середине подъёма впереди остались лишь Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Эган Берналь (Sky) и Пьер Латур (AG2R). За 4 км с Вальверде и Кинтаной удержался лишь колумбийский гонщик команды Sky, но выиграть этап Берналю не удалось. Эган Берналь финишировал 2-м на этапе и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Алехандро Вальверде 19 секунд.

 

Второй год подряд Алехандро Вальверде побеждает на вершине Ла-Молина, в этом сезоне это седьмая победа 37-летнего испанского гонщика.

 

Алехандро Вальверде – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2018

 

Алехандро Вальверде – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2018

 

  Алехандро Вальверде: «День был очень тяжёлым, главным образом из-за холода. Мне было очень трудно на финальной части подъёма La Creueta и на спуске. Атака команды Mitchelton была хорошей, но мы не стали нервничать по двум причинам. Первая, потому что этап был очень тяжёлым, вторая – довольно трудно атаковавшему в одиночку доехать до финиша. Поэтому Эстебан Чавес потерял силы перед финальным подъёмом.

 

  Наша команда феноменально работала весь день, ребята удерживали скорость под контролем, сохраняли спокойствие. На спуске с  La Creueta я поехал за атаковавшим Мохоричем, не столько потому, что хотел преследовать Чавеса, сколько за тем, чтобы удержать контакт с Мохоричем, но он слишком рисковал   на поворотах, где я пару раз его упустил. Поэтому я решил перекусить, завершить оставшуюся часть спуска более спокойно, поджидая моих товарищей по команде,  потому что не хотел получить травму.  

 

  Я так счастлив видеть, как отлично для нас развивалась гонка на финальном подъёме. С помощью наших спортивных директоров и с тем, что мы трое хорошо взаимодействовали, всё прошло идеально. Наша стратегия была проста: Солер или Наиро должны были атаковать, а я – ждать и заставить остальных закрывать их атаки. Так как нас в группе было трое, у нас было большое преимущество, мне просто оставалось сидеть у них на колесе, а потом поехать за победой на этапе. Я не устаю повторять, что Наиро, Марк и все товарищи по команде сегодня выступили на высший балл.

 

  Берналь становится теперь самым опасным соперником в общем зачёте. Он блестящий гонщик уже сейчас, а в будущем станет ещё лучше. До конца гонки мы должны внимательно следить за ним. Я доверяю моим товарищам по команде, мы будем бороться за то, чтобы удержать майку лидера до конца».

 

 

  Эган Берналь: «Я проехал очень хорошо, сделал большой шаг, потому что это гонка Мирового тура, и я борюсь на ней за генеральную классификацию. Всё идёт лучше, чем я мог ожидать в этом году, я очень доволен своей формой. Я доволен своим выступлением и очень доволен командой, тем, что она показывает, как уверена во мне.

  Я в порядке. Вальверде победить было очень трудно, я не смог всё время догонять его и Наиро, сделал то, насколько хватило сил».

 

  Бретт Ланкастер, спортивный директор команды Sky: «Мы суперсчастливы. Разве можем мы просить от него больше? У меня были мурашки по коже, когда я по радио говорил с ним в гонке. Это будущее, которое уже прямо здесь.

 

  Сегодня было видно, что он невероятный и ещё не отшлифованный талант. Ему 21 год и он очень много работает, и при этом он очень скромный парень, что делает его ещё приятнее. Он благодарен всем в команде. Ещё вчера мы знали, в какой он форме.

 

  Для Серхио Энао всегда предоставляется шанс, если он в хорошей форме, но сегодня у подножия подъёма мы сказали, что работаем на Эгана. Серхио отлично отработал, как и все ребята. Завтра будет очень протяжённый горный этап, 219 км, одно это делает этап очень тяжёлым. Movistar будут контролировать гонку, но мы посмотрим, что получится. Единственная возможность – это финальный этап, который может быть очень опасным».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Каталонии-2018

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Эган Берналь Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:34 | Регистрация: 4.01.2015

    как же мощно выглядит команда Мувиков да и сам Вальверде на этой ВК. Почти "в одни ворота": и этапы берут, и в генерале первые, и весь пелотон "в узде" держат.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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E3 Harelbeke

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4 апреля 2018

Scheldeprijs

8 апреля 2018

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Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2018?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Алехандро Вальверде – победите ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    как же мощно выглядит команда Мувиков да и сам Вальверде на этой ВК. Почти "в одни ворота": и этапы берут, и в генерале первые, и весь пелотон "в узде" держат.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    он в программе имеет Джиро и мир кроно ,шоссе.

    На чемпионатах мира в групповой гонке Фрум стартовал 6 раз - в 2008-2009 и 2011-2014 годах. И все 6 раз не доехал до финиша. Ни разу не финишировал. А начиная с 2015 года и вовсе перестал ездить групповую, только разделки и ТТТ.
     
    это сегодня на коппи бартали обсуждали что он когда то и разделку на чемпионате мира доехать не мог а теперь многие верят что он сильнейший раздельщик, и весил он что то около 90 , а теперь вы его видели наверное в близи когда он на ноге своей бешенной, на Туре в гору едит когда то можно рассмотреть отчетдиво все или когда дельфинато они работают за месяц уже в той зоне находятся , это очень неприятное зрелище , Я думаю что после всего увиденного в последнее время в велоспорте уже можно неудивлятся ничему ,
  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    он в программе имеет Джиро и мир кроно ,шоссе.

    На чемпионатах мира в групповой гонке Фрум стартовал 6 раз - в 2008-2009 и 2011-2014 годах. И все 6 раз не доехал до финиша. Ни разу не финишировал. А начиная с 2015 года и вовсе перестал ездить групповую, только разделки и ТТТ.

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Хоть какая то логика , я тоже так думаю. И ещё по не официальным источникам Скай Италия ( а такое есть !!!) получает права на параллельную съёмку джиро или совместную не знаю как точно, и на следующии пять лет и все гонки РЧС . то ли вместо РАИ толи совместно. Веньи Фрум и Скай команда решили что он по любому будет ехать Джиро ( ну такие объективы у команды ) как бы в команде кроме ХХ фокс все остальные деньги зарабатываются в Италии . рынок очень важен. Теперь вылезла позитивность . вроде Скай деньги в АСО заносил но туда влазить хочет ТФ 1 , Евроспорт и велон. И вроде как Амаури идёт у них на поводу, поэтому сделали этот ход конем , что он не будет допущен, но он и так не стартовал бы. Хорошая мина при плохой игре . он в программе имеет Джиро и мир кроно ,шоссе. А там что правда или нет будем ждать дальше
    Цитата: Earl57
    Цитата: Paco1986
    Что касается Фрума,замнут сто процентов,двойные стандарты уже во всех видах спорта,и велоспорт исключение увы не стал.

    Одно интересно - зачем французам заминать британца Фрума, когда есть свои французские претенденты на Желтую майку? Власть то поменялась, британская "крыша" в UCI ушла. И завтра не будет как вчера.
     
  • Kunavi
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Kunavi-Фото

    Идеально было бы, если бы Нибали взял Тур и Вуэльту для красоты - будет у него по 2 х 3 грандтура. И без допинга как в Фрум в том году.

  • Kunavi
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Kunavi-Фото
    А как насчет репутации после 7 (!) допинговых побед Армстронга? Уже поправили? )
  • Velolive-Team
    Неделя Коппи и Бартали-2018. Э ... (2)
    Velolive-Team-Фото
    в составе команд 7 участников
  • AzaKonta
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 4 (9)
    AzaKonta-Фото
    Ничего такого походу. Я не профессиональный спортсмен. Поэтому удивляюсь
  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс-2018 ... (16)
    Earl57-Фото

    Цитата: Paco1986
    Что касается Фрума,замнут сто процентов,двойные стандарты уже во всех видах спорта,и велоспорт исключение увы не стал.

    Одно интересно - зачем французам заминать британца Фрума, когда есть свои французские претенденты на Желтую майку? Власть то поменялась, британская "крыша" в UCI ушла. И завтра не будет как вчера.

     

  • sixpack
    Тур Лангкави-2018. Этап 5 (4)
    sixpack-Фото

    Судя по всему, Артёму тупо на нашлось места в команде на этот год. Ну он и стал за Тулу гонять за неимением лучшего, потом в Азию подался. 

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1 Импи Д. (RSA) (MTS) 833
2 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 586
4 Нибали В. (Ita) (TBM) 570
5 Юэн К. (Aus) (MTS) 549
6 Солер М. (Esp) (MOV) 545
7 Вальверде А. (Esp) (MOV) 515
8 Исагирре Г. (Esp) (TBM) 500
9 Йейтс А. (GBr) (MTS) 470
10 Демар А. (Fra) (GFC) 465

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