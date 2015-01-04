Алехандро Вальверде – победитель 4 этапа Вуэльты Каталонии-2018

Алехандро Вальверде и Эган Берналь о 4-м этапе Вуэльты Каталонии-2018

Алехандро Вальверде вернул себе майку лидера Вуэльты Каталонии-2018, одержав победу на королевском горном 4-м этапе с финишем в подъём 1-й категории Ла-Молина. Команда Movistar доминировала на финальных километрах. Ускорение Марка Солера на финальном подъёме просеяло группу, затем Наиро Кинтана помог атаковавшему Алехандро Вальверде. На середине подъёма впереди остались лишь Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Эган Берналь (Sky) и Пьер Латур (AG2R). За 4 км с Вальверде и Кинтаной удержался лишь колумбийский гонщик команды Sky, но выиграть этап Берналю не удалось. Эган Берналь финишировал 2-м на этапе и поднялся на вторую строчку общего зачёта, где уступает Алехандро Вальверде 19 секунд.

Второй год подряд Алехандро Вальверде побеждает на вершине Ла-Молина, в этом сезоне это седьмая победа 37-летнего испанского гонщика.

Алехандро Вальверде: «День был очень тяжёлым, главным образом из-за холода. Мне было очень трудно на финальной части подъёма La Creueta и на спуске. Атака команды Mitchelton была хорошей, но мы не стали нервничать по двум причинам. Первая, потому что этап был очень тяжёлым, вторая – довольно трудно атаковавшему в одиночку доехать до финиша. Поэтому Эстебан Чавес потерял силы перед финальным подъёмом.

Наша команда феноменально работала весь день, ребята удерживали скорость под контролем, сохраняли спокойствие. На спуске с La Creueta я поехал за атаковавшим Мохоричем, не столько потому, что хотел преследовать Чавеса, сколько за тем, чтобы удержать контакт с Мохоричем, но он слишком рисковал на поворотах, где я пару раз его упустил. Поэтому я решил перекусить, завершить оставшуюся часть спуска более спокойно, поджидая моих товарищей по команде, потому что не хотел получить травму.

Я так счастлив видеть, как отлично для нас развивалась гонка на финальном подъёме. С помощью наших спортивных директоров и с тем, что мы трое хорошо взаимодействовали, всё прошло идеально. Наша стратегия была проста: Солер или Наиро должны были атаковать, а я – ждать и заставить остальных закрывать их атаки. Так как нас в группе было трое, у нас было большое преимущество, мне просто оставалось сидеть у них на колесе, а потом поехать за победой на этапе. Я не устаю повторять, что Наиро, Марк и все товарищи по команде сегодня выступили на высший балл.

Берналь становится теперь самым опасным соперником в общем зачёте. Он блестящий гонщик уже сейчас, а в будущем станет ещё лучше. До конца гонки мы должны внимательно следить за ним. Я доверяю моим товарищам по команде, мы будем бороться за то, чтобы удержать майку лидера до конца».

Эган Берналь: «Я проехал очень хорошо, сделал большой шаг, потому что это гонка Мирового тура, и я борюсь на ней за генеральную классификацию. Всё идёт лучше, чем я мог ожидать в этом году, я очень доволен своей формой. Я доволен своим выступлением и очень доволен командой, тем, что она показывает, как уверена во мне.

Я в порядке. Вальверде победить было очень трудно, я не смог всё время догонять его и Наиро, сделал то, насколько хватило сил».

Бретт Ланкастер, спортивный директор команды Sky: «Мы суперсчастливы. Разве можем мы просить от него больше? У меня были мурашки по коже, когда я по радио говорил с ним в гонке. Это будущее, которое уже прямо здесь.

Сегодня было видно, что он невероятный и ещё не отшлифованный талант. Ему 21 год и он очень много работает, и при этом он очень скромный парень, что делает его ещё приятнее. Он благодарен всем в команде. Ещё вчера мы знали, в какой он форме.

Для Серхио Энао всегда предоставляется шанс, если он в хорошей форме, но сегодня у подножия подъёма мы сказали, что работаем на Эгана. Серхио отлично отработал, как и все ребята. Завтра будет очень протяжённый горный этап, 219 км, одно это делает этап очень тяжёлым. Movistar будут контролировать гонку, но мы посмотрим, что получится. Единственная возможность – это финальный этап, который может быть очень опасным».