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Эган Берналь – победитель гонки Париж-Ницца-2019

Эган Берналь, Наиро Кинтана, Михал Квятковски о Париж-Ницца-2019

 

 

  22-летний колумбийский гонщик Эган Берналь стал самым молодым победителем Париж-Ницца в истории. Жак Анкетиль и Эдди Меркс выиграли эту французскую многодневную велогонку в первый раз в возрасте 23 лет, Альберто Контадору и Мигелю Индурайну было 24. Также Берналь стал пятым за семь лет гонщиком команды Sky, поднявшимся на первую ступень подиума после Брэдли Уиггинса (2012), Ричи Порта (2013 и 2015),  Геранта Томаса (2016) и Серхио Энао (2017).

 

  Эган Берналь надел жёлтую майку лидера после 7 этапа, а на финальном этапе вместе с командой Sky защитил её. Ближайший соперник Эгана Берналя – его соотечественник из команды Movistar Наиро Кинтана попытался перехватить майку, атаковав за 47 км, и какое-то время был виртуальным лидером. Но команда Sky не дала отрыву набрать преимущество, и Эган Берналь, финишировавший в группе через 26 секунд после победителя этапа Йона Исагирре (Astana), опередил Наиро Кинтану в общем зачёте на 39 секунд. На третью ступень подиума поднялся товарищ Берналя по команде Sky Михал Квятковски.

 

 

Эган Берналь – победитель гонки Париж-Ницца-2019

 

Эган Берналь – победитель гонки Париж-Ницца-2019

 

Эган Берналь – победитель гонки Париж-Ницца-2019

 

Эган Берналь – победитель гонки Париж-Ницца-2019

 

Photo © ASO/Alex BROADWAY

 

  Эган Берналь: «Поверить не могу, что выиграл Париж-Ниццу. Это невероятно. Я очень счастлив. Трудно ли было сохранять спокойствие? И да, и нет. Когда начались атаки, я не мог отвечать на них. Но я полагался на свою сильную команду, которая могла контролировать отрывы. Мне было несложно оставаться спокойным, потому что я верил в команду. Никто из ребят не жалел сил, работая в голове. Сегодня был последний день, они тянули очень мощно. Кинтана был очень силён, но со мной были Квятковски, Соса, Тео…

 

  Когда Кинтана атаковал, я подумал, что, возможно, мне надо за ним поехать, что я смогу с ним удержаться. Но потом бы я оказался один. Поэтому я предпочёл подождать немного, не терять головы. Николя Порталь, наш спортивный директор, знает всё об этой гонке, каждую деталь: какие тут ветра и дороги. Я лидировал с 45-секундным преимуществом, этого было достаточно для победы.

 

  Моей следующей гонкой, наверное, будет Вуэльта Каталонии, потом начну готовиться к Джиро д’Италия. Я впервые поеду Гран-тур в качестве лидера, я рад этому. Предпочитаю не думать, могу ли выиграть или нет. Мне 22 года, я молод, мне многому надо учиться, нельзя терять связь с реальностью».

 

 

  Наиро Кинтана: «Мы хотели выехать вперёд с товарищами по команде и атаковать на одном из подъёмов, используя наше численное преимущество в группе, а затем создать ситуацию, где я остался бы с Берналем один на один. В отрыве находились трое моих товарищей по команде, из них Марк Солер был сильнейшим. Он продавливал впереди, а затем в конце я боролся до самого конца. Мы не выиграли гонку, но сделали на финальном этапе всё, что смогли. Да, этой атакой мы всего лишь ненамного улучшили результат, но сегодняшний день всё равно принёс мне много плюсов. Во-первых, чувствую себя отлично перед предстоящими гонками, во-вторых, мы всё делали правильно, я продолжаю испытывать огромную радость от участия в гонке, что самое важное».

 

  Михал Квятковски: «Это была яркая неделя. Мы достигли целей, которые ставили перед собой на старте – выиграли общий зачёт. Первые дни при боковых ветрах проходили очень напряжённо, но мы справились с ситуацией. Сегодня нам надо было контролировать атаки Кинтаны. Мы не паниковали. Что касается меня, я очень старался выиграть эту гонку, но не хватило сил на подъёме Коль-дю-Тюрини. И не потому, что такой подъём выходит за рамки моих возможностей, а больше из-за того, что я должен достичь пика формы к Льеж-Бастонь-Льеж, которая является моей следующей большой целью. И мне удалось сохранить место на подиуме. Мы могли бы стать первым и вторым, но и такой результат вполне неплох».

 

 

Результаты гонки Париж-Ницца-2019

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Теги к статье: Эган Берналь Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тиррено-Адриатико-2019?

Комментарии

  • Бакеша
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    Бакеша-Фото
    Цитата: AAA
    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?
    Цитата: AAA
    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?
    Ну, канешна, в прошлом году весь подиум во всех ГТ занимали северо-корейские велогонщики
  • rude_rider
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    rude_rider-Фото
    это типа что было? плохо скрытая зависть или фобия? да вы батернька ясновидец как грамотно спрогнозировали
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Перелом ключицы заставил Андре ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорее поправиться, вот где дух и пример для многих
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ronde van Drenthe-2019. Женска ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удачное приобретение у рийса, погода такая дождливая. Рубятся как мужики, дистанция и фотофиниш тому пример
  • M-07
    Париж-Ницца-2019. Этап 7 (19)
    M-07-Фото
    Да, были, увы, ненавижу эту фигню с авторскими правами, Евроспорт вообще обнаглел с этим, но конечно, не только Евроспорт. Обзор гонок от них на ютубе - это издевательство.
  • GTX
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    GTX-Фото
    Интересная ситуация накануне разделки. 25 секунд на 10 км, хватит или нет Йейтсу?
  • AAA
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    AAA-Фото

    не не и ни одного подиума в прошлом году на гранд турах не было.
    Вообще команда на февраль март, да?

  • Sezar
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    Sezar-Фото

    Вообще-то неплохо на каждом Туре устроить этапчик по типу ЛБЛ.

  • kwwk
    Париж-Ницца-2019. Этап 8 (8)
    kwwk-Фото
    Аргумент один - не терять колесо Фрума!!!
  • ktilp-12
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 5 (18)
    ktilp-12-Фото

     Молодец Якоп!!! Создается отличный тандем с Алексеем, для работы на классиках. Удачи.

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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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