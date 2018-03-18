Адам Йейтс сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 после падения

Адам Йейтс сошёл с Вуэльты Каталонии-2018, упав за 1 км до финиша на 3-м этапе

В то время как 25-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Саймон Йейтс финишировал на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2018 вторым, его брат-близнец Адам упал на финальном километре, и не сможет продолжать гонку.

Дэйв МакПартланд, спортивный директор команды: «Адам упал за километр до финиша. Мы попробовали посадить его на велосипед, чтобы он доехал до финишной черты, но он не смог. Он ударился спиной о бордюр, попробовал встать, но был вынужден снова сесть. У него была сильная боль в районе таза. Его отправили в больницу на проверку.

Саймон потрясающе финишировал вторым, но мы упустили победу на этапе, хотя это не является здесь нашим приоритетом. Наша цель – общий зачёт, и в какой-то момент гонки казалось, что Саймон привезёт группе Вальверде время. К сожалению, не вышло, группа нагнала у самого финиша. По крайней мере, Саймон взял на финише шесть секунд, за которые пришлось побороться, но, возможно, они станут ключевыми в конце недели. Мы идём на хорошей позиции, у нас есть возможности сделать гонку трудной».