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Mitchelton - Scott - победитель командной гонки на время 1 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Команда Mitchelton - Scott побеждает на 1-м этапе гонки Тиррено-Адриатико-2019

 

 

  Гонщики австралийской команды Mitchelton - Scott одержали победу на открывающей Тиррено-Адриатико-2019 командной гонке на время. Стартовав последними, дистанцию в 21,5 км гонщики Mitchelton - Scott проехали за 22 минуты 25 секунд со средней скоростью 57.546 км/ч. На отсечке 10,7 км команда Mitchelton – Scott показала второй результат, но на финише гонщики австралийской команды опередили ближайших соперников, команду Jumbo – Visma на 7 секунд и на 22 секунды команду Sunweb.

 

  Первую майку лидера генеральной классификации надел 27-летний австралийский гонщик Майкл Хэпберн. Белую майку лучшего молодого гонщика надел 23-летний бельгийский гонщик команды Jumbo – Visma Лауренс Де Плюс.

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Майкл Хэпберн: «Мы не обсуждали, кто должен первым пересекать финишную черту. Мы просто ехали за победой. После Алекса Эдмондсона была моя очередь проводить смену, так я первым пересёк финиш, но это не планировалось. На Тиррено-Адриатико-2019 мы стартовали сильным составом, сегодняшний этап подходил нам как нельзя лучше. Адам Йейтс в хорошей форме, мы готовы его поддерживать.

 

  Тиррено-Адриатико – одна из моих любимых гонок, но я заслужил майку лидера не больше, чем остальные гонщики команды. Я просто рад за всю команду».

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Лауренс Де Плюс: «Мы ужасно разочарованы. После победы в командной гонке на Туре ОАЭ-2019 приехали сюда с большими ожиданиями. Мы хотели выиграть и здесь. Расстраивает, когда проигрываешь всего 7 секунд. Мы несколько раз ошиблись на последней части дистанции, и я в том числе. Возможно, поэтому проиграли. Но мы всё равно идём на хорошей позиции в общем зачёте, команды Sky и Deceuninck-Quick Step довольно далеко позади. Борьба ещё не окончена».

 

 

Результаты 1 этапа Тиррено-Адриатико-2019

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Теги к статье: Mitchelton - Scott Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура многодневная велогонка командная гонка на время TTT командная разделка

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Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • rude_rider
    Париж-Ницца. Этап 4. Магнус Ко ... (1)
    rude_rider-Фото

    думаю ставка была на Иона все таки..

    а теперь чисто по ситуации..

    не думаю что луЛу зацепит подиум..а вот еще один этапчик был бы к стати

  • Val e Ron
    Организаторы классики E3 Binck ... (20)
    Val e Ron-Фото

    Дизайнеру зачёт !

    Теперь лягушка лежит на спине и ожидает от принца Harelbeke совсем не поцелуя. Потому как "шибко сильно заколдована" )))

     

    И да, соглашусь с товарищем Сейтметовым, что "плакаты достигли своей цели, реклама и обсуждение обеспечены".

     

     

  • M-07
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    M-07-Фото

    Не понимаю, вот почему после подобных ситуаций и не только, когда гонщики теряют время из-за падений не по своей вине, им не компенсируют время никогда? Это разве нормально? Почему гонщикам никак не компенсируют такие потери?

  • VeloVelo
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Дело не в обязанности следить за проходящими соревнованииями. И не в том,
    что для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно!


    Дело в том, что элементарно надо посмотреть влево,
    затем посмотреть вправо, а уж после этого переходить
    дорогу. Ну это же азбука!
    Азбука безопасности на дороге для себя и других.

  • Адриен
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Адриен-Фото
    Знаете, не все люди - любители и болельщики велоспорта. Не все ОБЯЗАНЫ следить за проходящими соревнованиями. И для многих личные дела и проблемы ПРЕВЫШЕ, и это естественно.Так что совершено правы те комментаторы, которые указывают на очевидные недоработки в плане безопасности именно ОРГАНИЗАТОРОВ гонки. И именно они должны нести ответственность за произошедшее, материальную - в том числе. Кстати, ОБЯЗАТЕЛЬНО и перед пешеходом.
  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Прокуратура Гренобля разбирается, свидетелей допрашивает. Но не торопится. Денег на опытных адвокатов у Нибали достаточно.

    Прюдом и Лапартьен признали, что вины Нибали в этом инциденте нет. Он не рисковал, не нарушал никаких правил и находился там, где должен был быть.

    Жандарм рассказал, что просил подкрепление, но не получил его. Прислали только одного человека и они вдвоем не могли ничего сделать.

    Хугерланд все-таки отсудил денежную компенсацию.

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2019. Этап 1 (6)
    motte-Фото

    Цитата: gaaga777
    бора падала?

    Завалилась из за одного покемона, перебегавшего трассу....

    Посмотрите видео, жуть и ужас....майка, гатто...на такой скорости...

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

    Понятно..Никто не будет заморачиваться..

    А с Хугерландом?Это когда на Туре они с Флечей в колючке кувыркались?

    И каков результат

  • Earl57
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: AndreyEst
    Доброго времени суток!
    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.
    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

    Нибали вон пытается создать прецедент. Написал заяву в полицию Гренобля. Говорит, что орги ТДФ не предприняли достаточных мер для обеспечения безопасности гонщиков и должны нести за это ответственность. Орги Тура настаивают, что это был форс-мажор. Разбирательство будет идти еще долго. Джонни Хугерланд три года судился.

  • AndreyEst
    Инцидент с пешеходом и командо ... (17)
    AndreyEst-Фото

    Доброго времени суток!

    Много лет читаю комментарии,сегодня решил спросить более продвинутых знатоков вело.

    Предусмотрены ли какие-то санкции к организаторам гонки в подобных ситуациях или это форс-мажор?

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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