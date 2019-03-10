Mitchelton - Scott - победитель командной гонки на время 1 этапа Тиррено-Адриатико-2019

Команда Mitchelton - Scott побеждает на 1-м этапе гонки Тиррено-Адриатико-2019

Гонщики австралийской команды Mitchelton - Scott одержали победу на открывающей Тиррено-Адриатико-2019 командной гонке на время. Стартовав последними, дистанцию в 21,5 км гонщики Mitchelton - Scott проехали за 22 минуты 25 секунд со средней скоростью 57.546 км/ч. На отсечке 10,7 км команда Mitchelton – Scott показала второй результат, но на финише гонщики австралийской команды опередили ближайших соперников, команду Jumbo – Visma на 7 секунд и на 22 секунды команду Sunweb.

Первую майку лидера генеральной классификации надел 27-летний австралийский гонщик Майкл Хэпберн. Белую майку лучшего молодого гонщика надел 23-летний бельгийский гонщик команды Jumbo – Visma Лауренс Де Плюс.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Майкл Хэпберн: «Мы не обсуждали, кто должен первым пересекать финишную черту. Мы просто ехали за победой. После Алекса Эдмондсона была моя очередь проводить смену, так я первым пересёк финиш, но это не планировалось. На Тиррено-Адриатико-2019 мы стартовали сильным составом, сегодняшний этап подходил нам как нельзя лучше. Адам Йейтс в хорошей форме, мы готовы его поддерживать.

Тиррено-Адриатико – одна из моих любимых гонок, но я заслужил майку лидера не больше, чем остальные гонщики команды. Я просто рад за всю команду».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Лауренс Де Плюс: «Мы ужасно разочарованы. После победы в командной гонке на Туре ОАЭ-2019 приехали сюда с большими ожиданиями. Мы хотели выиграть и здесь. Расстраивает, когда проигрываешь всего 7 секунд. Мы несколько раз ошиблись на последней части дистанции, и я в том числе. Возможно, поэтому проиграли. Но мы всё равно идём на хорошей позиции в общем зачёте, команды Sky и Deceuninck-Quick Step довольно далеко позади. Борьба ещё не окончена».