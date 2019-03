Париж-Ницца-2019. Этап 6 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:25 Peynier - Brignoles, 176.5 км 1 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 4:12:35 2 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:00:00 3 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 4 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 5 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 6 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 7 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 8 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 9 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 10 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 11 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 12 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 13 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 14 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 15 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 16 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 17 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 18 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 19 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 20 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 21 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 22 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 23 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 24 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 25 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 26 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 27 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 28 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 29 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 30 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 31 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 32 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 33 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 34 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 35 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 36 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 37 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 38 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 39 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 40 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 41 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 42 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:00:20 43 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:00:22 44 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:00:35 45 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 46 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:00:42 47 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 48 Marc Soler (Esp) Movistar Team 49 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 50 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:00:52 51 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:01:03 52 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 0:01:11 53 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 54 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:01:15 55 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 0:02:28 56 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:02:34 57 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:03:08 58 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 59 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:03:28 60 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:05:41 61 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 62 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 63 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 64 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 65 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 66 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 67 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 68 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 69 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - Quick Step 70 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 71 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 72 Amaro Antunes (Por) CCC Team 73 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 74 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 75 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 76 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 77 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 78 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 79 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 80 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 81 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 82 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 83 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 84 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 85 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 86 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 87 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 88 Jesper Hansen (Den) Cofidis Solutions Crédits 89 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 90 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team 91 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 92 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 93 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 94 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 95 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 96 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 97 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 98 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 99 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 100 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 101 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 102 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 103 Simon Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 0:07:57 104 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 105 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 106 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 107 Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels 108 Kristijan Koren (Slo) Bahrain Merida 109 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 110 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 111 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 112 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 113 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 114 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 115 Tom Scully (Nzl) EF Education First 116 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 117 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 118 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:10:36 119 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 120 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:10:38 121 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 122 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 123 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 124 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 125 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 126 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 127 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 128 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 129 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 130 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 131 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 132 William Barta (Usa) CCC Team 133 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 134 Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team 135 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 136 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 137 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 138 Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic 139 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 140 Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic 141 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 142 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe DNF Rafael Valls Ferri (Esp) Movistar Team DNF Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates DNF Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step DNF Lawson Craddock (Usa) EF Education First DNF Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb DNF Lars Ytting Bak (Den) Team Dimension Data DNF Francisco José Ventoso Alberdi (Esp) CCC Team Генеральная классификация после 6 этапа: 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 21:35:36 2 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Team Sky 0:00:18 3 Luis León Sanchez (Esp) Astana Pro Team 0:00:22 4 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:00 5 Bob Jungels (Lux) Deceuninck - Quick Step 6 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:04 7 Felix Großschartner (Aut) Bora - Hansgrohe 0:01:08 8 Jack Haig (Aus) Mitchelton - Scott 0:01:17 9 Rudy Molard (Fra) Groupama - FDJ 0:01:21 10 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:24 11 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:01:38 12 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:39 13 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 0:01:42 14 Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha Alpecin 0:01:54 15 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 0:01:55 16 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:02:01 17 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:09 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:02:18 19 Valentin Madouas (Fra) Groupama - FDJ 0:02:26 20 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 0:02:58 21 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton - Scott 0:03:18 22 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:06:22 23 Mikaël Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:06:59 24 Patrick Konrad (Aut) Bora - Hansgrohe 0:08:35 25 Tejay Van Garderen (Usa) EF Education First 0:08:49 26 Ivan Garcia Cortina (Esp) Bahrain Merida 0:11:52 27 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Astana Pro Team 0:12:30 28 Winner Andrew Anacona (Col) Movistar Team 0:12:36 29 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:13:02 30 Edward Theuns (Bel) Trek - Segafredo 0:13:26 31 Daniel Felipe Martinez Poveda (Col) EF Education First 0:13:46 32 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora - Hansgrohe 0:13:49 33 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:13:53 34 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:14:50 35 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team Sky 0:16:02 36 Giulio Ciccone (Ita) Trek - Segafredo 0:16:05 37 Nils Politt (Ger) Team Katusha Alpecin 0:16:22 38 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Mitchelton - Scott 0:16:32 39 Scott Davies (Gbr) Team Dimension Data 0:17:08 40 Julien El Farès (Fra) Delko Marseille Provence 0:17:16 41 Pawel Poljanski (Pol) Bora - Hansgrohe 0:17:38 42 Sergio Luis Henao Montoya (Col) UAE Team Emirates 0:18:01 43 Jarlinson Pantano Gomez (Col) Trek - Segafredo 0:18:02 44 Amaro Antunes (Por) CCC Team 0:18:17 45 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:19:36 46 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:19:53 47 Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Dimension Data 0:20:22 48 Julien Bernard (Fra) Trek - Segafredo 0:20:36 49 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:21:01 50 Alex Kirsch (Lux) Trek - Segafredo 0:21:16 51 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo - Visma 0:21:33 52 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:21:36 53 Marc Soler (Esp) Movistar Team 0:22:15 54 Mathias Frank (Sui) AG2R La Mondiale 55 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:22:35 56 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 0:22:58 57 Sam Bennett (Irl) Bora - Hansgrohe 0:23:16 58 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 0:23:18 59 Arnaud Démare (Fra) Groupama - FDJ 0:23:23 60 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 0:23:27 61 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:23:29 62 John Degenkolb (Ger) Trek - Segafredo 0:23:32 63 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:23:38 64 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 0:23:44 65 Christophe Laporte (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:23:50 66 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:24:05 67 Jesper Hansen (Den) Cofidis Solutions Crédits 0:24:13 68 Laurens Ten Dam (Ned) CCC Team 0:24:59 69 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:25:03 70 Simon Špilak (Slo) Team Katusha Alpecin 0:25:21 71 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:25:50 72 Olivier Le Gac (Fra) Groupama - FDJ 0:26:06 73 Simon Yates (Gbr) Mitchelton - Scott 0:26:17 74 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama - FDJ 0:26:50 75 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence 0:27:31 76 Florian Sénéchal (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:28:22 77 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama - FDJ 0:28:33 78 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Team Sky 0:28:39 79 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:28:44 80 Pierre-Luc Périchon (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:28:45 81 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:28:49 82 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:29:06 83 Patrick Müller (Sui) Vital Concept - B&B Hotels 0:29:30 84 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:29:35 85 Marco Haller (Aut) Team Katusha Alpecin 0:30:01 86 Elie Gesbert (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:30:14 87 André Greipel (Ger) Team Arkéa - Samsic 0:30:21 88 Koen De Kort (Ned) Trek - Segafredo 0:30:36 89 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton - Scott 0:30:38 90 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 0:30:43 91 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo - Visma 0:31:09 92 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 93 Victor De La Parte (Esp) CCC Team 0:31:16 94 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo - Visma 0:31:18 95 Reto Hollenstein (Sui) Team Katusha Alpecin 0:31:31 96 Hector Carretero (Esp) Movistar Team 0:31:45 97 Nicolas Edet (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:32:02 98 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:32:20 99 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:32:40 100 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:32:42 101 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 0:32:44 102 Jürgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:33:20 103 Laurent Pichon (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:33:48 104 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:34:02 105 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:34:03 106 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence 0:34:04 107 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama - FDJ 0:34:17 108 Kévin Réza (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:34:32 109 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo - Visma 0:34:37 110 Kristijan Koren (Slo) Bahrain Merida 0:35:07 111 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 0:35:31 112 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:35:37 113 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton - Scott 0:35:46 114 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo - Visma 0:36:25 115 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:36:39 116 Christoph Pfingsten (Ger) Bora - Hansgrohe 0:37:35 117 Bernhard Eisel (Aut) Team Dimension Data 0:37:39 118 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis Solutions Crédits 0:37:46 119 Benoît Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:37:47 120 Mikel Nieve Iturralde (Esp) Mitchelton - Scott 0:38:15 121 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:38:16 122 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck - Quick Step 0:38:24 123 Tom Scully (Nzl) EF Education First 0:38:34 124 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:39:31 125 Amaël Moinard (Fra) Team Arkéa - Samsic 0:39:53 126 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis Solutions Crédits 0:39:54 127 Jens Debusschere (Bel) Team Katusha Alpecin 0:40:26 128 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence 0:40:27 129 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept - B&B Hotels 0:43:23 130 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck - Quick Step 0:43:29 131 Michael Schwarzmann (Ger) Bora - Hansgrohe 0:43:55 132 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept - B&B Hotels 0:45:10 133 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence 0:45:45 134 Bram Welten (Ned) Team Arkéa - Samsic 0:48:11 135 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence 0:48:58 136 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 0:49:16 137 William Barta (Usa) CCC Team 0:49:42 138 Daniel McLay (Gbr) EF Education First 0:50:09 139 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 0:50:41 140 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:52:07 141 Eduard-Michael Grosu (Rou) Delko Marseille Provence 0:52:28 142 Julien Vermote (Bel) Team Dimension Data 0:57:50 Париж-Ницца-2019. Маршрут Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2019 Результаты 2 этапа Париж-Ницца-2019 Результаты 3 этапа Париж-Ницца-2019 Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2019 Результаты 5 этапа Париж-Ницца-2019 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка Сэм Беннетт Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(7)

Просмотров

(600)

В тему: Париж-Ницца-2019. Этап 5

Париж-Ницца-2019. Этап 4

Париж-Ницца-2019. Этап 3

Париж-Ницца-2019. Этап 2

Париж-Ницца-2019. Этап 1

Clasica de Almeria-2019

GP de Fourmies/ La Voix du Nord-2018

Париж-Ницца-2018. Этап 1. Результаты

Париж-Ницца-2010. Этап 6

Тур Средиземноморья-2010. Этап 2

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.