Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Тура ОАЭ-2019

Сэм Беннетт и Фернандо Гавирия о 7-м этапе Тура ОАЭ-2019

28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на финальном 7-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов. В общем спринте он обошёл на финишной черте Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Калеба Юэна (Lotto Soudal). Это вторая победа Сэма Беннетта в этом году.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Сэм Беннетт: «Сегодня наш развозящий поезд сработал идеально. Ребята помогали мне весь день, благодаря чему я сохранил силы, которых не хватило в финале прошлого спринта. Сегодняшняя победа даёт уверенность.

Я попросил ребят посадить меня на колесо Гавирии на выходе из последнего поворота. Последние десять километров мы держались поближе к нему. За три километра до финиша я просто попросил ребят остаться рядом со мной на случай, если будут какие-то неприятности. Хотел, чтобы в этом случае они вернули меня назад. Sky, Quick Step, Bahrain, многие боролись за то, чтобы сесть за Гавирией, но я защитил свою позицию. Было построено слишком много спринтерских поездов. Поэтому вместо того, чтобы выстраивать ещё один, мне было легче действовать таким образом.

Думаю, вы видели, какое облегчение я испытал после финиша. Последние пару месяцев я слишком давил на себя, чтобы начать сезон в хорошей форме, и счастлив, что на обеих гонках, где стартовал в этом сезоне, одерживал победы».

Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сильный ветер осложнил этап, ребятам надо было быть сконцентрированными весь день. Мы нацелились вывезти Сэма на хорошую позицию, чтобы он мог начать спринт на последних 500 метрах. Потом дело было за ним, он сам принимал решение, когда спуртовать. В итоге наш план идеально сработал. Мы безмерно довольны этим результатом».

Фернандо Гавирия: «Сегодня было очень сложно спринтовать из-за сильного встречного ветра. Я попытался как можно дольше держаться в слипстриме, ждал до самых финальных метров. Но когда спуртовал, то сразу понял, что Беннетт быстрее. Жаль, что я не взял вторую победу, но благодарю всех моих товарищей по команде за великолепную работу на сегодняшнем этапе».