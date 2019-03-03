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Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Тура ОАЭ-2019

Сэм Беннетт и Фернандо Гавирия о 7-м этапе Тура ОАЭ-2019

 

 

  28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт одержал победу на финальном 7-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов. В общем спринте он обошёл на финишной черте Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и Калеба Юэна (Lotto Soudal). Это вторая победа Сэма Беннетта в этом году.

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 Сэм Беннетт: «Сегодня наш развозящий поезд сработал идеально. Ребята помогали мне весь день, благодаря чему я сохранил силы, которых не хватило в финале прошлого спринта. Сегодняшняя победа даёт уверенность.

 

  Я попросил ребят посадить меня на колесо Гавирии на выходе из последнего поворота. Последние десять километров мы держались поближе к нему. За три километра до финиша я просто попросил ребят остаться рядом со мной на случай, если будут какие-то неприятности. Хотел, чтобы в этом случае они вернули меня назад. Sky, Quick Step, Bahrain, многие боролись за то, чтобы сесть за Гавирией, но я защитил свою позицию. Было построено слишком много спринтерских поездов. Поэтому вместо того, чтобы выстраивать ещё один, мне было легче действовать таким образом.

 

  Думаю, вы видели, какое облегчение я испытал после финиша. Последние пару месяцев я слишком давил на себя, чтобы начать сезон в хорошей форме, и счастлив, что на обеих гонках, где стартовал в этом сезоне, одерживал победы».

 

 

  Энрико Пойтшке, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сильный ветер осложнил этап, ребятам надо было быть сконцентрированными весь день. Мы нацелились вывезти Сэма на хорошую позицию, чтобы он мог начать спринт на последних 500 метрах. Потом дело было за ним, он сам принимал решение, когда спуртовать. В итоге наш план идеально сработал. Мы безмерно довольны этим результатом».

 

 

  Фернандо Гавирия: «Сегодня было очень сложно спринтовать из-за сильного встречного ветра. Я попытался как можно дольше держаться в слипстриме, ждал до самых финальных метров. Но когда спуртовал, то сразу понял, что Беннетт быстрее. Жаль, что я не взял вторую победу, но благодарю всех моих товарищей по команде за великолепную работу на сегодняшнем этапе».

 

 

Результаты 7 этапа Тура ОАЭ-2019

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • Alya
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Alya-Фото

    Дизайнер, отсыпь чего курил?
    Девушка целует лягушку и она становится принцем.
    Как поцелуй лягушки из двух девушек превратит тебя в принца? Тем более что лягуха с короной, то есть принц-принцесса уже он-она.
    Исторяи на самом деле такая. В фб гуляет ролик о том как содаются эти фото. Красивый ролик. Дизайнер под впечатлением, думает куда бы вокнуть понравившееся. Подвернулся заказ на брендбук велогонки. Сунул туда, для заказчиков придумал историю.




    И это.

    Тот же дизайнер для той же гонки.

    Посмотрите на фоточку. Если вам это кажется смешным  - ты идиот.
    https://images0.persgroep.net/rcs/YEpVUpqu8aoKVt4z3weDx1jlzbQ/diocontent/101035
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    b2&quality=0.8

    покажите весь визуал уже, а то выглядит так, словно юсиай прикопалась к лягушкам.

  • Адриен
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Адриен-Фото

    UCI следовало бы заниматься ОЧЕВИДНЫМИ проблемами велоспорта, а не равенством мужчин и женщин в администрации UCI, равенством на подиумных церемониях и рекламными делами. Налицо СИМУЛЯЦИЯ бурной деятельности с нулевым выхлопом для РАЗВИТИЯ и популяризации велоспорта как такового ...

  • Rokka
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Rokka-Фото
    Увы, мы с вами живём во времена расцвета либерастии, политкорректности, равенства с редискаами вроде феминисток, чёрных и прочих. Не подумайте что я расист или сексист, но эта ахинея про равенство уже по горло стоит, особенно в европе/сша
  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд очень неординарно с ди-джеем, на велотреке,в режиме дискотеки и кстати вперемешку Очень интересно ,не мог оторватся ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    RVL-Фото

    нормально у них там все в Бельгии!

    в ЮСИ что то не так...

  • Сейтмеметов сейтхалил
    UCI вновь недоволен баннером ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Зря UCI занимается этими глупостями , наверное сегодня многие смотревшие Омлуп видели презентацию команд ,( и женских и мужских) Так я к чему , чем больше будет неординарного подхода, тем больше будет зрителей, соответственно в конечном итоге UCI выиграет и все велодвижение.
  • RVL
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    RVL-Фото
    факт. правда Леша и на финише не забожил )
  • Starch27
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Starch27-Фото

    Цитата: RVL
    видимо да. Грег закрыл Веленса за где-то минуту до атаки Штыбара..на чем ему было закрывать Зденека? но он попытался (во второй раз)..Где были остальные? если вы смотрели-ответьте?

    Просто Грег виноват, что не упахался и не привёз Лёшу к победе :)

  • veloster
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    veloster-Фото

    Валгрена совсем не было видно.

    Трентин все-таки не тянет мюры. Да и во второй группе даже далеко не первым финишировал.

  • Бакеша
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ре ... (12)
    Бакеша-Фото
    Рад за Алексея . Достойно боролся. Может быть завтра удастся поднятся еще выше.

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