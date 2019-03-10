Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

Перелом ключицы у Ригоберто Урана, перелом шейного позвонка Варрана Баргия после падения на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

Сильный ветер продолжил испытывать участников гонки Париж-Ницца-2019 и во время второго этапа. Эшелоны образовывались на протяжении всего дня, группы соединялись и распадались снова. К сожалению, не обошлось без падений и травм. Серьёзнее всего пострадали 27-летний французский гонщик команды Arkéa Samsic Варран Баргий и 32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Ригоберто Уран.

Photo © ASO/Alex BROADWAY

Photo © Team Arkéa Samsic

Варран Баргий упал через 59 км после старта. Как сообщает врач команды Arkéa Samsic Жан-Жак Менуэт (Jean-Jacques Menuet), гонщик получил двойной перелом второго шейного позвонка: «На первый взгляд перелом не осложнённый, но мы не хотим рисковать, поэтому Варран останется под наблюдением врачей. Помимо перелома других травм не выявлено. Мы ещё не знаем, когда Варран сможет вернуться на велосипед. Перелом серьёзный, но, учитывая область травмы, могло быть хуже. Пока мы осторожно оцениваем ситуацию».

Ригоберто Уран упал на последних 40 км этапа. Врач гонки Париж-Ницца Джон Гринуолл сообщил, что у Ригоберто Урана перелом левой ключицы и ссадины. К счастью, обошлось без травмы головы. Колумбийскому гонщику потребуется операция, которую ему проведут в Монако 13 марта.

Ригоберто Уран: «Падение было тяжёлым. Сегодня был сильный ветер. Я задел гонщика, а другой гонщик задел моё колесо. Конечно, я разочарован, потому что нога шла. Но это велоспорт».

Также после падения сошёл и 31-летний испанский гонщик команды Astana Горка Исагирре. Как сообщает команда, он был доставлен в больницу. К счастью, обошлось без переломов. У Горки Исагирре ушиб левого локтя и бедра.

С гонки сошли Максим Буэ (Arkéa Samsic), получивший травму колена, Луис Мейнтьес и Марк Кэвендиш (Dimension Data).

Луис Мейнтьес: «Я проезжал круговую развязку и, думаю, недооценил её. Было довольно больно, свёз немного кожи, но кажется, что ничего не сломал, хотя мы поедем в больницу на проверку».

Рольф Альдаг, спортивный директор команды Dimension data: «Луис упал на развязке через 73 км после старта. Он вернулся в гонку, поехал, но потерял слишком много времени и не вписывался в лимит. После финиша помощь ему оказал врач команды, а потом он поедет в больницу.

Марк Кэвендиш также был вынужден сойти после двух трудных дней гонки. Это всего третье соревнование после его возвращения. Он продолжает работать над тем, чтобы вернуться в свою лучшую форму после болезни».