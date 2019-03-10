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Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

Перелом ключицы у Ригоберто Урана, перелом шейного позвонка Варрана Баргия после падения на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

 

 

  Сильный ветер продолжил испытывать участников гонки Париж-Ницца-2019 и во время второго этапа. Эшелоны образовывались на протяжении всего дня, группы соединялись и распадались снова. К сожалению, не обошлось без падений и травм. Серьёзнее всего пострадали 27-летний французский гонщик команды  Arkéa Samsic Варран Баргий и 32-летний колумбийский гонщик команды EF Education First Ригоберто Уран.

 

Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

 Photo © ASO/Alex BROADWAY

Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

Photo © Team Arkéa Samsic

 

  Варран Баргий упал через 59 км после старта. Как сообщает врач команды Arkéa Samsic Жан-Жак Менуэт (Jean-Jacques Menuet), гонщик получил двойной перелом второго шейного позвонка: «На первый взгляд перелом не осложнённый, но мы не хотим рисковать, поэтому Варран останется под наблюдением врачей. Помимо перелома других травм не выявлено. Мы ещё не знаем, когда Варран сможет вернуться на велосипед. Перелом серьёзный, но, учитывая область травмы, могло быть хуже. Пока мы осторожно оцениваем ситуацию».

 

  Ригоберто Уран упал на последних 40 км этапа. Врач гонки Париж-Ницца Джон Гринуолл сообщил, что у Ригоберто Урана перелом левой ключицы и ссадины. К счастью, обошлось без травмы головы. Колумбийскому гонщику потребуется операция, которую ему проведут в Монако 13 марта.

 

Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

 

Сходы и травмы гонщиков на 2-м этапе Париж-Ницца-2019

 

 

  Ригоберто Уран: «Падение было тяжёлым. Сегодня был сильный ветер. Я задел гонщика, а другой гонщик задел моё колесо. Конечно, я разочарован, потому что нога шла. Но это велоспорт».

 

  Также после падения сошёл и 31-летний испанский гонщик команды Astana Горка Исагирре. Как сообщает команда, он был доставлен в больницу. К счастью, обошлось без переломов. У Горки Исагирре ушиб левого локтя и бедра.

 

С гонки сошли Максим Буэ (Arkéa Samsic), получивший травму колена, Луис Мейнтьес и Марк Кэвендиш (Dimension Data).

 

  Луис Мейнтьес: «Я проезжал круговую развязку и, думаю, недооценил её. Было довольно больно, свёз немного кожи, но кажется, что ничего не сломал, хотя мы поедем в больницу на проверку».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор команды Dimension data: «Луис упал на развязке через 73 км после старта. Он вернулся в гонку, поехал, но потерял слишком много времени и не вписывался в лимит. После финиша помощь ему оказал врач команды, а потом он поедет в больницу.

Марк Кэвендиш также был вынужден сойти после двух трудных дней гонки. Это всего третье соревнование после его возвращения. Он продолжает работать над тем, чтобы вернуться в свою лучшую форму после болезни».

 

 

 

 

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Теги к статье: Ригоберто Уран Варран Баргий Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • Sezar
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    Sezar-Фото

    Мда, тотальный вело видимо не для Саймона.

  • close2you
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    close2you-Фото
    Смешно!!! Один ильнур в первой группе !!! Гжн все ??? Не команда, а сброд... ильнур мужик !
  • Tamri
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    Tamri-Фото

    Уран нападался.. не везёт ему

     

  • motte
    Тиррено-Адриатико-2019. Маршру ... (9)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Здравствуй Петя.

    Поговаривают, желудочная инфекция у пети,  так и может на старт не выйти-:(

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    Николай Н.-Фото

    Как-будто первых два этапа должны быть спокойные и для спринтеров, а получилось довольно интересно. Закарин наверно уже набрался опыта и не делает тех ошибок, как раньше. Он обычно на первых этапах ловил по минуте и более, а сейчас старается держаться впереди.

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    velodoctor-Фото
    Да, разметало знатно. Но у лотто джамбо все ок на обоих фронтах. Отличная команда собралась у них на все типы гонок.
  • дрокер
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    дрокер-Фото
    Сильный ветер- боковина, эшелоны
  • kwwk
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    kwwk-Фото

    Половина потенциальный генеральщиков улетело с генерала напрочь, теперь горные этапы будут явно зрелищные, но коврижек на всех не хватит.

  • hodorik
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    hodorik-Фото

    Ни чего себе сходы , не смотрел , что случилось ?

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2019. Этап 2 (12)
    Astanaforever-Фото
    Эти эшелоны просто отпад.Разметало всех..Маленький Берналь тащил пелетон.Хаха..А здоровяки типа Киттеля отлетели в раз.Буду болет за Лулу. Должен выдать на среднегорье.

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