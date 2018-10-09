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Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Тура Турции-2018

Сэм Беннетт, Альваро Ходег о 2-м этапе Тура Турции-2018

 

 

  Сэм Беннетт одержал победу на 2-м этапе Тура Турции-2018, завершившимся борьбой спринтеров, а также стал лидером общего зачёта. 27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe вышел с колеса Альваро Ходега (Quick Step Floors) за 200 м до финиша и обошёл 22-летнего колумбийского гонщика. Симоне Консонни (UAE-Team Emirates) замкнул тройку лучших на этапе.  Для Сэма Беннетта это пятая победа на этапах Тура Турции в карьере.

 

Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Тура Турции-2018

 

Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Тура Турции-2018

 

Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Тура Турции-2018

 

 

Photo © Brian Hodes / VeloImages

 

  Сэм Беннетт: «Очень рад победе. До старта Тура Турции я провёл хорошую неделю тренировок. Настрой всей команды был великолепным. Мы надеялись хорошо выступить на этой неделе, планируя взять хотя бы одну победу, потому что знали, что выиграть будет нелегко. В этом году в гонке очень сильный контингент спринтеров. Мне очень жаль, что Фернандо Гавирия вчера упал, потому что мы предвкушали борьбу с ним. Всегда хочется проверять себя в борьбе с сильнейшими.

 

  Хочу поблагодарить команду, ребята фантастически отработали. На самом деле я даже не знал, поймали ли мы весь отрыв или нет, потому что за 10 км до финиша гонка стала опасной, пришлось сконцентрироваться на том, что делаю.  Многие команды пытались порвать наши ряды, было много толчков. Поэтому мы просто сделали всё, чтобы избежать завалов.

 

  На финише я просто увидел, что два гонщика Quick Step Floors поехали довольно рано. Я подождал, сел на колесо Альваро Ходега за 300 м до финиша. Когда я начал спринт, мне хватило сил обойти его и удержаться, хотя пришлось ехать довольно долго – 200 м.

 

  В идеале мне бы хотелось одержать ещё одну победу. Со мной сильная команда. Начало сезона было у меня отличным, но в середине всё прошло не так, как мне хотелось, так что хотелось бы мощно завершить сезон».

 

  Альваро Ходег: «Команда целый день работала отлично. Они контролировали отрывы. В конце я сел за Максом Ричезе, думал, что точно выбрал момент для спринта, но Беннетт был сильнее. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет ещё одна возможность. Завтра перед финишем будет подъём, посмотрим, что получится. В нашей команде есть сильные горняки. Фернандо Гавирия уже дома, жаль, что его нет в гонке. Я же сегодня просто сделал максимум возможного».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Турции-2018

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Тур Турции гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (7)
    Катерина-Фото

    Вальверде в интервью сказал, что "рад был хорошо провести время и устроить шоу, что наслаждался гонкой и доволен подиумом."
    И редчайший случай - ни слова про команду... А обычно он начинает со слов благодарности ребятам.

     

    Пино явно "на коне", Гуду просто звезда шоу, но я почему-то (кроме АВ, разумеется!) немножко болела за Ару - сто раз выпадал, сто раз каким-то чудом возвращался! )

  • velodoctor
    Милан - Турин-2018 (7)
    velodoctor-Фото

    Вальверде сердцем ехал. 

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (7)
    Катерина-Фото

    Цитата: Николай Н.
    У Вальверде явно просматривается усталость. Весной он на таких горках ни кому не давал шансов на победу. А сегодня не смог удержаться за Пинотам.

    Вы сделали ошибку в слове "Вальверде" )))

  • Николай Н.
    Милан - Турин-2018 (7)
    Николай Н.-Фото

    У Вальверде явно просматривается усталость. Весной он на таких горках ни кому не давал шансов на победу. А сегодня не смог удержаться за Пинотам.

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (7)
    Катерина-Фото

    Буква одна, но большая - видно с Кассиопеи. Толку-то?..

     

    Да уж... докатились..

  • tim147
    Милан - Турин-2018 (7)
    tim147-Фото

    Немного о философии. Сегодняшня гонка подтвердила фундаментальный закон Георга Гегеля о переходе количества в качество - Групорама здорово работала втроем и заслуженно взяла первое место, Астана - вдвоем (честь и хвала Фульгсангу и второе место), ну а одинокий чемпион мира - только третье, хотя сегодня, в отличие от предыдущей гонки, Алехандро явно ехал на результат. Целый год критикую Мувистар за весьма слабый подбор грегари, а они все не собираются избавляться от явного балласта в лице Бетанкура, Аннаконы, Д.Кинтаны, при желании можно найти еще 2-3 кандидатуры. Так как смотрел только последние 50 км гонеи, то  нигде не заметил Зютерлина (возможно, не был заявлен) и Солера, которому в последнее время явно не хватало гоночной практики (выступление на ЧМ в качестве раздельщика в счет не идет). Посмотрите какая драка идет в мировом пелотоне за таланты - Берналю дают пятилетний контракт, Сосу в последний момент Скай перехватывает у Трека, идет охота за Э.Масом и ван Артом, 18-ти летнему бельгийскому феномену дают профессиональный контракт, а Мувистар подписывает 29-тилетнего Луиса Маса из Каха Рураль (?). Такая, извиняюсь за выражение, "селекция" приведет к тому, что  когда Вальверде перестанет приносить победы  (факторы возраста и проклятия радужной майки), Ланда как поправится наверняка сбежит, а находяшийся на спаде Кинтана сойдет, от некогда великой  команды останется только буква М как на мадридском метрополитене! 

  • Astanaforever
    Милан - Турин-2018 (7)
    Astanaforever-Фото
    Не везет в этом году Лопесу...все второй и второй. Но для сбора очков в копилку нормально.
  • VeloVelo
    Тур Турции-2018. Этап 2 (1)
    VeloVelo-Фото

    Порсев хоть бы попытался сесть на колесо Ходегу. Ведь был отличный момент!
    Болтался на финише как нечто в проруби... 

  • Крайний
    Deceuninck - новый титульный с ... (11)
    Крайний-Фото

    Ирония хороша к месту. Закон жизни заключается в том что нечто может случиться, а может и не случиться. А в не в том что после подъема обязательно будет спад и наоборот.
    Ключевое слово: "может".

    Не знаю кто сказал:"Сарказм - чума 21 века." Я бы добавил прилагательное, но не публично.

  • Крайний
    Жулиан Алафилипп не примет уча ... (1)
    Крайний-Фото

    Печалька. Он мне начал нравиться.

    Ну то есть нравится то не перестанет, но было любопытно как он на Ломбардии поедет в ранге одного из претендентов.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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