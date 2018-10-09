Сэм Беннетт – победитель 2 этапа Тура Турции-2018

Сэм Беннетт, Альваро Ходег о 2-м этапе Тура Турции-2018

Сэм Беннетт одержал победу на 2-м этапе Тура Турции-2018, завершившимся борьбой спринтеров, а также стал лидером общего зачёта. 27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe вышел с колеса Альваро Ходега (Quick Step Floors) за 200 м до финиша и обошёл 22-летнего колумбийского гонщика. Симоне Консонни (UAE-Team Emirates) замкнул тройку лучших на этапе. Для Сэма Беннетта это пятая победа на этапах Тура Турции в карьере.

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Сэм Беннетт: «Очень рад победе. До старта Тура Турции я провёл хорошую неделю тренировок. Настрой всей команды был великолепным. Мы надеялись хорошо выступить на этой неделе, планируя взять хотя бы одну победу, потому что знали, что выиграть будет нелегко. В этом году в гонке очень сильный контингент спринтеров. Мне очень жаль, что Фернандо Гавирия вчера упал, потому что мы предвкушали борьбу с ним. Всегда хочется проверять себя в борьбе с сильнейшими.

Хочу поблагодарить команду, ребята фантастически отработали. На самом деле я даже не знал, поймали ли мы весь отрыв или нет, потому что за 10 км до финиша гонка стала опасной, пришлось сконцентрироваться на том, что делаю. Многие команды пытались порвать наши ряды, было много толчков. Поэтому мы просто сделали всё, чтобы избежать завалов.

На финише я просто увидел, что два гонщика Quick Step Floors поехали довольно рано. Я подождал, сел на колесо Альваро Ходега за 300 м до финиша. Когда я начал спринт, мне хватило сил обойти его и удержаться, хотя пришлось ехать довольно долго – 200 м.

В идеале мне бы хотелось одержать ещё одну победу. Со мной сильная команда. Начало сезона было у меня отличным, но в середине всё прошло не так, как мне хотелось, так что хотелось бы мощно завершить сезон».

Альваро Ходег: «Команда целый день работала отлично. Они контролировали отрывы. В конце я сел за Максом Ричезе, думал, что точно выбрал момент для спринта, но Беннетт был сильнее. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет ещё одна возможность. Завтра перед финишем будет подъём, посмотрим, что получится. В нашей команде есть сильные горняки. Фернандо Гавирия уже дома, жаль, что его нет в гонке. Я же сегодня просто сделал максимум возможного».