Пьер Роллан не сможет принять участие в гонке Париж-Ницца-2019

Пьер Роллан вынужден пропустить Париж-Ниццу-2019 из-за перелома запястья

32-летний французский гонщик Пьер Роллан, который с этого сезона выступает в проконтинентальной команде Vital Concept - B&B Hotels, вынужден отказаться от старта на гонке Мирового тура Париж-Ницца-2019. Во время классики Classic de l’Ardèche Rhône Crussol Пьер Роллан упал и получил перелом левого запястья.

Пьер Роллан: «Диагноз не так страшен, как я сначала боялся. Следующие несколько дней мне придётся приспособиться, чтобы работать на домашнем тренажёре, не напрягая запястья. Самое важное, что не была затронута ладьевидная кость, потому что при переломе она заживает дольше всего.

Хорошо, что перерыв в гонках не будет слишком долгим. Гонку Tour du Haut Var я закончил в хорошей форме, и на классике стартовал готовым. Я предвкушал, как приму участие в Париж-Ницце, потому что форма была великолепной.

Жаль, что эта травма останавливает меня. Но я стараюсь думать о положительной стороне – что период без гонок не будет слишком долгим».