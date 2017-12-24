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Пьер Роллан не сможет принять участие в гонке Париж-Ницца-2019

Пьер Роллан вынужден пропустить Париж-Ниццу-2019 из-за перелома запястья

 

 

  32-летний французский гонщик Пьер Роллан, который с этого сезона выступает в проконтинентальной команде Vital Concept - B&B Hotels, вынужден отказаться от старта на гонке Мирового тура Париж-Ницца-2019. Во время классики Classic de l’Ardèche Rhône Crussol Пьер Роллан упал и получил перелом левого запястья.

 

Пьер Роллан не сможет принять участие в гонке Париж-Ницца-2019

 

 

  Пьер Роллан: «Диагноз не так страшен, как я сначала боялся. Следующие несколько дней мне придётся приспособиться, чтобы работать на домашнем тренажёре, не напрягая запястья. Самое важное, что не была затронута ладьевидная кость, потому что при переломе она заживает дольше всего.

 

  Хорошо, что перерыв в гонках не будет слишком долгим. Гонку Tour du Haut Var я закончил в хорошей форме, и на классике стартовал готовым. Я предвкушал, как приму участие в Париж-Ницце, потому что форма была великолепной.

 

  Жаль, что эта травма останавливает меня. Но я стараюсь думать о положительной стороне – что период без гонок не будет слишком долгим».

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Теги к статье: Пьер Роллан Pierre Rolland Париж - Ницца Paris-Nice гонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 24.12.2017

    Жаль ,жаль, к сожалению слишком частые остановки. Здоровья и скорейшего выздоровления.

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9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


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Комментарии

  • Rokka
    Фабио Ару стартует на гонке Па ... (1)
    Rokka-Фото
    В Астане Ару был категорически против помогать Ланде,а здесь уже и на Погачара пашет да и Энао готов помочь.
  • Николай Степаныч
    Штефан Денифль признался в упо ... (12)
    Николай Степаныч-Фото
    То, что не все случаи допинга можно выявить с помощью биологических паспортов – не означает, что выявленные случаи аномалий были выявлены ошибочно и не является основанием для отмены паспортов или отмены каких-либо дисквалификаций.

    Не все методы исследований 100% эффективны. Это как, например, отрицательный результат анализов очень часто не является диагностически значимым.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Пьер Роллан не сможет принять ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль ,жаль, к сожалению слишком частые остановки. Здоровья и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт пропускает гонку Пар ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья ,и скорейшего выздоровления.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Le Samyn des Dames-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Когда она на Омлууп была третьей ,я сказал :кто это?! Теперь буду следить. Хотя в боэлс едут все ))))
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото

    wintermute, нет не выветрилась, как и все, что связано с лэнсом и не только.



    wintermute, просто это все всплывает и становится достоянием, когда кто-то затевает некие подковерные и кабинетные интриги.



    Скандалы. Интриги. Расследования.

  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    История Operaci?n Puerto уже выветрилась из памяти?
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Разрушительным в этом случае является только воздействие запрещенных субстанций и методов на организм гонщиков.
  • wintermute
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    wintermute-Фото
    Видимо, это Вы хотите, чтобы я хотел это сказать. Я просто предположил причины повышенного внимания к таким новостям.

    И мне вообще до лампочки о чём Вы думаете, смотря велогонку, если быть откровенным. Даже если, по старому анекдоту, о женщинах :)
  • evgenchak
    Георг Прайдлер признался, что ... (17)
    evgenchak-Фото
    Вернемся в эру любительских гонок.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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