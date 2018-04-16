Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2018

Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал одну из самых крупных побед в своей карьере, выиграв классику Флеш Валлонь-2018. 25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors атаковал за 150 м до финиша на финальном подъёме Мюр де Уи и создал просвет, не дав себя опередить соперникам. Жулиан Алафилипп дважды финишировал вторым на этой Арденнской классике и дважды уступал Алехандро Вальверде. Но на этот раз 37-летний испанский гонщик команды Movistar пересёк линию финиша вторым через 4 секунды.

Жулиан Алафилипп стал первым с 1997 года французским гонщиком, выигравшим Флеш Валлонь.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Bryn Lennon / Getty Images - Photo credit: © Bryn Lennon / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Дважды на этой гонке я финишировал на подиуме, и если три года назад я сам не ожидал такого результата, то во второй раз я уже расстроился, но принял второе место как подтверждение. Я продолжал верить, что у меня получится выиграть, и много ради этого работал. Команда невероятно защищала меня и удерживала на хорошей позиции. Хочу всех поблагодарить за помощь! Всё сегодня прошло идеально.

Я был единственным лидером команды в этой гонке, но без сильной команды не смог бы добиться успеха. Питер Серри закрывал все атаки, Боб Юнгельс и Филипп Жильбер у подножия Мюр де Уи вывезли меня на лучшую позицию, после чего дело было за мной. Ситуация накалялась, но я не терял спокойствия, ехал своим темпом, а потом атаковал в нужный момент.

Сейчас мне хочется только наслаждаться этими невероятными моментами. Такая прекрасная победа делает меня счастливым. А завтра начнём думать о Льеж-Бастонь-Льеж, гонке, которая мне подходит. Я был на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж в 2015 году, надеюсь ещё раз сильно выступить там».