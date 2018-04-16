VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2018

 Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2018

 

 

  Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал одну из самых крупных побед в своей карьере, выиграв классику Флеш Валлонь-2018. 25-летний французский гонщик команды Quick Step Floors  атаковал за 150 м до финиша на финальном подъёме Мюр де Уи и создал просвет, не дав себя опередить соперникам. Жулиан Алафилипп дважды финишировал вторым на этой Арденнской классике и дважды уступал Алехандро Вальверде. Но на этот раз 37-летний испанский гонщик команды Movistar пересёк линию финиша вторым через 4 секунды.

 

Жулиан Алафилипп стал первым  с 1997 года французским гонщиком, выигравшим Флеш Валлонь.

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2018

 

Жулиан Алафилипп – победитель Флеш Валлонь-2018

 

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team - © Bryn Lennon / Getty Images - Photo credit: © Bryn Lennon / Getty Images

 

  Жулиан Алафилипп: «Дважды на этой гонке я финишировал на подиуме, и если три года назад я сам не ожидал такого результата, то во второй раз я уже расстроился, но принял второе место как подтверждение. Я продолжал верить, что у меня получится выиграть, и много ради этого работал. Команда невероятно защищала меня и удерживала на хорошей позиции. Хочу всех поблагодарить за помощь! Всё сегодня прошло идеально.

 

  Я был единственным лидером команды в этой гонке, но без сильной команды не смог бы добиться успеха. Питер Серри закрывал все атаки, Боб Юнгельс и Филипп Жильбер у подножия Мюр де Уи вывезли меня на лучшую позицию, после чего дело было за мной. Ситуация накалялась, но я не терял спокойствия, ехал своим темпом, а потом атаковал в нужный момент.

 

  Сейчас мне хочется только наслаждаться этими невероятными моментами. Такая прекрасная победа делает меня счастливым. А завтра начнём думать о Льеж-Бастонь-Льеж, гонке, которая мне подходит. Я был на подиуме Льеж-Бастонь-Льеж в 2015 году, надеюсь ещё раз сильно выступить там».

 

 

Результаты Флеш Валлонь-2018

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Quick Step Floors Флеш Валлонь La Fleche Wallonne классика Арденнская классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

16 - 20 апреля 2018

Tour of the Alps

17 - 22 апреля 2018

Tour of Croatia

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 апреля

Tom Van Asbroeck (EF Education First-Drapac)

Riccardo Minali (Astana Pro Team)

Jordan Arley Parra Arias (Manzana Postobon)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1632
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1165
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 990
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 923
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 921

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (98)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)