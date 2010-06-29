Гонщики команды Deceuninck-QuickStep не вышли на церемонию награждения после 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Жулиан Алафилипп, Ремко Эвенпул и Альваро Ходег не пришли на церемонию награждения после 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

После финиша 4-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 гонщики команды Deceuninck-QuickStep Жулиан Алафилипп, являющийся лидером генеральной классификации, Альваро Ходег, занявший на 4-м этапе третье место и Ремко Эвенпул, лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, не пришли на ежедневную церемонию награждения.

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Бельгийская команда объяснила это решение тем, что гонщики предпочли остаться в командном автобусе вследствие усталости после этапа. Сами гонщики не объяснили, почему не пришли на церемонию.

Позже UCI подтвердил, что Алафилипп, Эвенпул, Ходег и спортивный директор команды Deceuninck-QuickStep Давиде Брамати были оштрафованы на 500 швейцарских франков.

Жулиан Алафилипп также не пришёл на пресс-конференцию после этапа. Команда быстро собралась и уехала в отель.

Менеджер команды по маркетингу и связям с общественностью Алессандро Теньер (Alessandro Tegner) сказал, что это не было протестом команды против снятия с гонки Ильо Кейссе:

«Это не акция протеста. Подиумная церемония – обязанность гонщиков. Но, думаю, они имеют право один раз не прийти на церемонию, если плохо себя чувствуют. Ремко и Альваро плохо чувствовали себя во второй части гонки, мы решили, что они не пойдут на подиум. Надеемся, что в пятницу они снова поднимутся на подиум.

Ситуация, которую мы переживаем последние несколько дней, стала для гонщиков стрессом. А последние несколько часов стресса добавили. Думаю, нормально, что они чувствуют давление. Уверен, после дня отдыха мы снова выйдем на старт».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что обдумывал идею снять команды с гонки в знак протеста против решения организаторов: «Если бы это зависело от меня, то вся команда покинула бы Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019. Мы изучаем, что говорится в правилах UCI, а потом быстро решим, продолжим ли мы гонку или нет.

Конечно, я не доволен позой Ильо. Он сам понимает, что поступил неправильно. Но он заплатил штраф в 70 долларов и полиция закрыла дело. А та женщина продолжает это дело. Она хочет денег, верно?»

18-летняя официантка, отправившая жалобу на Ильо Кейссе, в интервью Marca утверждает, что ею не двигали финансовые мотивы: «Я не хочу денег. У моих родителей есть деньги. Я работаю здесь, чтобы не просить у них денег. И про него я сообщила не ради денег, а чтобы защитить своё достоинство».