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Гонщики команды Deceuninck-QuickStep не вышли на церемонию награждения после 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Жулиан Алафилипп, Ремко Эвенпул и Альваро Ходег не пришли на церемонию награждения после 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  После финиша 4-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 гонщики команды Deceuninck-QuickStep Жулиан Алафилипп, являющийся лидером генеральной классификации, Альваро Ходег, занявший на 4-м этапе третье место и Ремко Эвенпул, лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, не пришли на ежедневную церемонию награждения.

 

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Бельгийская команда объяснила это решение тем, что гонщики предпочли остаться в командном автобусе вследствие усталости после этапа. Сами гонщики не объяснили, почему не пришли на церемонию.

 

  Позже UCI подтвердил, что Алафилипп, Эвенпул, Ходег и спортивный директор команды Deceuninck-QuickStep Давиде Брамати были оштрафованы на 500 швейцарских франков.  

 

Жулиан Алафилипп также не пришёл на пресс-конференцию после этапа. Команда быстро собралась и уехала в отель.

 

 

  Менеджер команды по маркетингу и связям с общественностью Алессандро Теньер (Alessandro Tegner) сказал, что это не было протестом команды против снятия с гонки Ильо Кейссе:

 

  «Это не акция протеста. Подиумная церемония – обязанность гонщиков. Но, думаю, они имеют право один раз не прийти на церемонию, если плохо себя чувствуют. Ремко и Альваро плохо чувствовали себя во второй части гонки, мы решили, что они не пойдут на подиум. Надеемся, что в пятницу они снова поднимутся на подиум.

 

  Ситуация, которую мы переживаем последние несколько дней, стала для гонщиков стрессом. А последние несколько часов стресса добавили. Думаю, нормально, что они чувствуют давление. Уверен, после дня отдыха мы снова выйдем на старт».

 

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step в интервью Het Laatste Nieuws сказал, что обдумывал идею снять команды с гонки в знак протеста против решения организаторов: «Если бы это зависело от меня, то вся команда покинула бы Вуэльту провинции Сан-Хуан-2019. Мы изучаем, что говорится в правилах UCI, а потом быстро решим, продолжим ли мы гонку или нет.

  Конечно, я не доволен позой Ильо. Он сам понимает, что поступил неправильно. Но он заплатил штраф в 70 долларов и полиция закрыла дело. А та женщина продолжает это дело. Она хочет денег, верно?»

 

  18-летняя официантка, отправившая жалобу на Ильо Кейссе, в интервью Marca утверждает, что ею не двигали финансовые мотивы: «Я не хочу денег. У моих родителей есть деньги. Я работаю здесь, чтобы не просить у них денег. И про него я сообщила не  ради денег, а чтобы защитить своё достоинство».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 8.07.2017

    Организаторы гонки сами хороши - здесь на фото видно, что у подиумных женщин - платье заканчивается значительно выше колен. negative

     

    А это разжигание дремучего сексизма!

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:26 | Регистрация: 4.07.2011

    Неее , подиумные девочки иные, они все знают и готовы и ждутcray , когда Петька еще раз щипнет за.curtsey ...здесь все в кайф, а вот с пресвятой католичкой иное...хотя, святой католицизм и барная дев.... .как то не вяжется...dash

    А по существу, какой то маразм,  что с одной, что с другой стороны. ..и ведь обе стороны правы по своемуparty

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 10:48 | Регистрация: 8.07.2017

    И почему, до сих пор, в подиумных людях используются только женщины?

    Сколько можно терпеть этот сексизм?

     

    По передовому, по современному - должно быть так:

    сколько подиумных женщин, столько и подиумных мужчин.

     

    И пусть и те,  и другие подиумные целуются с гонщиками на здоровье.

     

    Вот тогда будут все довольны!

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 11:33 | Регистрация: 26.04.2017

      Что это за оголтелый сексизм? Почему только женщины и мужчины? Почему нет третьего пола? Где пожилые негритянки нетрадиционной ориентации? Где еврей-трансвестит плюс-сайз? Где это всё? Безобразие!

      Кстати, я бы ещё поставил вопрос об отсутствии среди гонщиков пелотона людей старше 60 лет, полных, с ограниченными возможностями, а также представителей коренных народов Океании!

      Доколе эта несправедливость будет демонстративно транслироваться для широкой аудитории?

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 11:19 | Регистрация: 4.09.2010

    уси-пуси выгнали шалуна и ребятки его пообиделись )

    ума чтоль не хватает позитив увидеть в снятии? остался б в гонке - точно прилетело б чем-нить прям в табло игривое ))

  5. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 12:39 | Регистрация: 6.08.2016

    https://www.velonews.com/2016/02/news/qatar-organizers_394824
    Это похоже их обычная манера. Относиться к организаторам гонок, как к чему то незначительному.

  6. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 12:50 | Регистрация: 29.06.2010

    Просто поняли, что не смогут выполнить новые guidelines команды по минимально допустимому расстоянию до любого человека женского пола.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 13:16 | Регистрация: 26.04.2017

      Предлагаю на спортивной форме вместо логотипов спонсоров печатать что-то типа этого:

      "Приближаясь к спортсмену ближе чем на 1 метр, самим фактом приближения Вы подтверждаете, что являетесь здравомыслящими людьми, дружите с головой и не являетесь помешанными на идеях феминизма и т.п., а также не являетесь религиозным фанатиком и не страдаете любой другой формой идиотизма.
      Если Вы не согласны с настоящими условиями - немедленно отойдите от спортсмена на расстояние не менее 1 метра".

      1. Имя: Аля

        Alya

        Сегодня, 13:27 | Регистрация: 6.08.2016

        Самцам место в зоопарке за решеткой) А не в цивилизованном обществе. Не можешь удержать свой пенис - кастрируй себя или не выходи в общество.
        Распускал руки и пипиську почему то велосипедист, а виноваты опять феминистки.

        Пишите адрес в личку и размер. я вам пришлю футболку - "я не могу контролировать свой пенис, поэтому, дамы, отойдите от меня подальше"

        1. Имя: Павел

          wintermute

          Сегодня, 13:31 | Регистрация: 29.06.2010

          А теперь, справедливости ради, вспомним, что гонец сделал потенциально непристойное телодвижение, но
          1. руки не распускал
          2. пенис держал в пределах памперса велотрусов

          Так что давайте не передёргивать. А то начну цитировать Петерсона. Вслух.

          1. Имя: Аля

            Alya

            Сегодня, 13:39 | Регистрация: 6.08.2016

            Удивительно. Но в русских интернетах все пытаются изобразить это ничего не значащей шуткой. А в англоязычных называют сексуальным насилием.

            1. Имя: Павел

              wintermute

              Сегодня, 13:54 | Регистрация: 29.06.2010

              Действительно удивительно. Особенно если учесть, что в русских интернетах это трактуется как бестактность, грубость, глупость, неуважение, проявление небольшого ума. И, как по мне, это значительно ближе к истине.

              Хотя, конечно, если мы относим к сексуальному насилию такие вещи как
              «Он имел привычку обнимать коллег по окончании работы над фильмом» (Дж. Л., глава анимационной студии)
              «Я подошла за автографом, а он увидел татуировку с Солнечной Системой у меня на предплечье и стал её внимательно разглядывать» (Н. Д. Г. Т., астрофизик)
              то да, любой прямой взгляд дольше пяти секунд — это сексуальное насилие. Добро пожаловать в дивный новый мир.

              p.s. Слушайте, как же хорошо, что Леонид Ильич не дожил. С его страстью к объятиям и поцелуям это была бы катастрофа!

          2. Имя: Сергей

            SVS

            Сегодня, 13:41 | Регистрация: 26.04.2017

            Человек разговаривает сам с собой, точнее, с содержимым своей головы :-). Зачем мешать? :-)

            1. Имя: Аля

              Alya

              Сегодня, 13:46 | Регистрация: 6.08.2016

              Вы мне адрес и размер футболки не прислали)

        2. Имя: Сергей

          SVS

          Сегодня, 13:45 | Регистрация: 26.04.2017

          Везде Вам пенисы мерещатся :-). Ну, на худой конец :-) - руки. Но их не было. Сорри.

      2. Имя: Павел

        wintermute

        Сегодня, 13:42 | Регистрация: 29.06.2010

        Не прокатит, боюсь.

        Современный трайбализм отчего-то очень активно строится вокруг оскорблённости, идёт самоидентификация людей как принадлежащих группе по признаку того, что их оскорбляет. Что в загнивающей Европе, что в богоспасаемой Отчизне. И эта перспектива пугает меня до ускандалки ©

        А возможность оскорбиться совершенно неформализуема, ты не можешь полностью предсказать, что конкретный индивид найдёт в твоих действиях оскорбляющего его. Вон, второй гонщик на фото «рожки» показал. Это ведь тоже оскорбительно, нет?

        1. Имя: Сергей

          SVS

          Сегодня, 13:50 | Регистрация: 26.04.2017

          Там вообще, если внимательно посмотреть на фото - видно, что рядом с опаснымсексуальнымманьяком (тм) - его товарищ (улыбается), который, видимо, и был тем, для кого была предназначена глупаяшутка (тм). Поржали, дураки, называется :-(.

           

          А вот справа человек явно осуждает и сильно удивлён. Но толерантен, блин. Лучше бы там оказался менее цивилизованный мужлан, который дураку бы просто по морде дал в этот момент. Чтобы тот думал в следующий раз головой.

          1. Имя: Аля

            Alya

            Сегодня, 14:02 | Регистрация: 6.08.2016

            Если посмотреть на фото можно еще и увидеть, что девушка наклонилась, чтобы невысокий гонщик позади нее попал в кадр.

          2. Имя: Павел

            wintermute

            Сегодня, 15:13 | Регистрация: 29.06.2010

            Это если мы не ошибаемся в трактовке. Иногда камера очень причудливо выхватывает момент из непрерывной ткани бытия.

            Как по мне — над было заставить товарища _лично_ (а не через телевидение/радио/социальные сети) принести извинения за свой идиотский поступок _лично_ той девушке (а не всем женщинам/матерям/сёстрам планеты). Взрослость — она не во вседозволенности, а в готовности нести ответственность за последствия своих поступков.
            Ну и коллегам объяснить ему, где он не прав и какие навыки социального общения ему стоит прокачать.

  7. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 13:06 | Регистрация: 6.08.2016

    На самом деле, главный клоун этой истории отнюдь не похотливый гонщик с мозгами воробушка.

    Самый главный странный персонаж - Патрик Лефевр.

    * Он ноет как трудно найти спонсора, но не следит за нравственым обликом своей команды и наносит репутационные потери спонсору.
    * Он извонялся весь по поводу Фрума: ""Поставьте себя на мое место. Я ищу спонсоров, а тут четырехкратный победитель Тур де Франс подозревается в допинге. Я иду завтра к потенциальным спонсорам, и они говорят, «Что происходит в велоспорте?»"
    * Когда его гонщик оказался не на высоте - он не настучал ему по черепу, да и всей команде тоже. А начал ныть о несправедливости организаторов.
    * Фактически признася, что не читал правил UCI, да и положения гонки.
    * Начал кидаться заявленими про уход команды с гонки.
    * После того, как наконец прочел правила, сказал, что уходить чота дорого (100-150 тыс евро) Остаемся.
    * Эпизод с неприходом на награждение
    * Обвинил в меркантилности официантку. Но оказалось, что его гордость продается всего за 100 тыс. Видимо и официантку судит по себе)

    Читаю комментарии на бельгийском сайте. Если сначала жители поддерживали свою команду, то теперь, после выходок Лефевера отношение переменилось на очень отрицательное.

  8. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 13:57 | Регистрация: 26.04.2017

    Alya, отдайте её бедным :-)...

    1. Имя: Аля

      Alya

      Сегодня, 14:25 | Регистрация: 6.08.2016

      Вот так всегда. Как выступать с громкими идеями и возмущениями - так впереди планеты всей. Как надеть такую футболку самому - так сразу в кусты.
      Как то не по-мужски)

  9. Имя: Аля

    Alya

    Сегодня, 14:15 | Регистрация: 6.08.2016

    wintermute, мучает вопрос. Зачем вы пытаетесь обесценить переживания девушки и свести все к безобидной шутке? 

    И рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

    Овсяная каша несомненно полезна, но еси вы начнете пихать ее силком человеку, который ее не любит - это насилие.

    Обнимашки приятны большинству людей, но есть люди которым они не приятны и если вы будете их обнимать насильно - это будет насилие.

    Если женщине неприятны сальные взгляды, но вы продолжаете пялится - она вправе попросить вас прекратить, а если не перестанете - обвинить в насилии. И не надо тут рассказывать о том, что не хочешь взглядов - носи паранджу и потей.

    А уж если человек изображет половой акт за спиной человека который попросил сфотографироваться, человека плохо понимающего английский язык и из той страны в которой ты гость...

    1. Имя: Павел

      wintermute

      Сегодня, 14:27 | Регистрация: 29.06.2010

      >> пытаетесь обесценить переживания девушки
      >> свести все к безобидной шутке
      >> рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

      Боюсь, что на этой оптимистичной ноте я завершаю дискуссию с Вами. Трудно полемизировать с человеком, который не видит разницы между словами оппонента и речами тараканов в своей голове.

      Удачи в Вашем нелёгком труде.

      1. Имя: Аля

        Alya

        Сегодня, 14:32 | Регистрация: 6.08.2016

        Очень надеюсь, что кто то столь же искрометно пошутит с вашей мамой, сестрой или дочерью.

        В который раз убеждаюсь, что понятия "спортсмен" и "умный" не всегда применимы к одному и тому же человеку.

        Хорошего дня!

  10. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 14:16 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: Alya
    На самом деле, главный клоун этой истории отнюдь не похотливый гонщик с мозгами воробушка.

    Самый главный странный персонаж - Патрик Лефевр.

    * Он ноет как трудно найти спонсора, но не следит за нравственым обликом своей команды и наносит репутационные потери спонсору.
    * Он извонялся весь по поводу Фрума: ""Поставьте себя на мое место. Я ищу спонсоров, а тут четырехкратный победитель Тур де Франс подозревается в допинге. Я иду завтра к потенциальным спонсорам, и они говорят, «Что происходит в велоспорте?»"
    * Когда его гонщик оказался не на высоте - он не настучал ему по черепу, да и всей команде тоже. А начал ныть о несправедливости организаторов.
    * Фактически признася, что не читал правил UCI, да и положения гонки.
    * Начал кидаться заявленими про уход команды с гонки.
    * После того, как наконец прочел правила, сказал, что уходить чота дорого (100-150 тыс евро) Остаемся.
    * Эпизод с неприходом на награждение
    * Обвинил в меркантилности официантку. Но оказалось, что его гордость продается всего за 100 тыс. Видимо и официантку судит по себе)

    Читаю комментарии на бельгийском сайте. Если сначала жители поддерживали свою команду, то теперь, после выходок Лефевера отношение переменилось на очень отрицательное.


    Согласен, цену себе сложить не могут....

  11. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 15:14 | Регистрация: 17.05.2015

    Спорь не спорь, а ВСЯ команда QuickStep в этой ситуации повела себя НЕДОСТОЙНО. Надувать в обиде губы, бойкотируя  положенные естественные  процедуры - мелочно, не по мужски. К чему тогда были все эти "извинения" самого Кейссе, раз команда говорит о несправедливости ? Выходит - никакого раскаяния, сплошное лицемерие и уверенность в собственной правоте...

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Комментарии

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (29)
    wintermute-Фото
    Можно, конечно, было бы апеллировать к тому, что феминистки третьей волны сделали очень много для того, чтобы дискредитировать саму идею феминизма (за что иные представительницы движения «старого образца» их временами натурально проклинают).

    Но, полагаю, появление оскорбительного по своему содержания комментария в значительно большей степени обуславливается тем, что некоторые люди принципиально не умеют вести полемику, пусть даже и с неприятным оппонентом, придерживаясь определённых правил ведения дискуссии и не переходя на личности. Безотносительно к взаиморасположению относительно баррикад :(
  • Адриен
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Адриен-Фото

    Спорь не спорь, а ВСЯ команда QuickStep в этой ситуации повела себя НЕДОСТОЙНО. Надувать в обиде губы, бойкотируя  положенные естественные  процедуры - мелочно, не по мужски. К чему тогда были все эти "извинения" самого Кейссе, раз команда говорит о несправедливости ? Выходит - никакого раскаяния, сплошное лицемерие и уверенность в собственной правоте...

  • wintermute
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    wintermute-Фото
    Это если мы не ошибаемся в трактовке. Иногда камера очень причудливо выхватывает момент из непрерывной ткани бытия.

    Как по мне — над было заставить товарища _лично_ (а не через телевидение/радио/социальные сети) принести извинения за свой идиотский поступок _лично_ той девушке (а не всем женщинам/матерям/сёстрам планеты). Взрослость — она не во вседозволенности, а в готовности нести ответственность за последствия своих поступков.
    Ну и коллегам объяснить ему, где он не прав и какие навыки социального общения ему стоит прокачать.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Очень надеюсь, что кто то столь же искрометно пошутит с вашей мамой, сестрой или дочерью.

    В который раз убеждаюсь, что понятия "спортсмен" и "умный" не всегда применимы к одному и тому же человеку.

    Хорошего дня!
  • wintermute
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    wintermute-Фото
    >> пытаетесь обесценить переживания девушки
    >> свести все к безобидной шутке
    >> рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

    Боюсь, что на этой оптимистичной ноте я завершаю дискуссию с Вами. Трудно полемизировать с человеком, который не видит разницы между словами оппонента и речами тараканов в своей голове.

    Удачи в Вашем нелёгком труде.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Вот так всегда. Как выступать с громкими идеями и возмущениями - так впереди планеты всей. Как надеть такую футболку самому - так сразу в кусты.
    Как то не по-мужски)
  • Student
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Student-Фото
    Цитата: Alya
    На самом деле, главный клоун этой истории отнюдь не похотливый гонщик с мозгами воробушка.

    Самый главный странный персонаж - Патрик Лефевр.

    * Он ноет как трудно найти спонсора, но не следит за нравственым обликом своей команды и наносит репутационные потери спонсору.
    * Он извонялся весь по поводу Фрума: ""Поставьте себя на мое место. Я ищу спонсоров, а тут четырехкратный победитель Тур де Франс подозревается в допинге. Я иду завтра к потенциальным спонсорам, и они говорят, «Что происходит в велоспорте?»"
    * Когда его гонщик оказался не на высоте - он не настучал ему по черепу, да и всей команде тоже. А начал ныть о несправедливости организаторов.
    * Фактически признася, что не читал правил UCI, да и положения гонки.
    * Начал кидаться заявленими про уход команды с гонки.
    * После того, как наконец прочел правила, сказал, что уходить чота дорого (100-150 тыс евро) Остаемся.
    * Эпизод с неприходом на награждение
    * Обвинил в меркантилности официантку. Но оказалось, что его гордость продается всего за 100 тыс. Видимо и официантку судит по себе)

    Читаю комментарии на бельгийском сайте. Если сначала жители поддерживали свою команду, то теперь, после выходок Лефевера отношение переменилось на очень отрицательное.


    Согласен, цену себе сложить не могут....
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото

    wintermute, мучает вопрос. Зачем вы пытаетесь обесценить переживания девушки и свести все к безобидной шутке? 

    И рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

    Овсяная каша несомненно полезна, но еси вы начнете пихать ее силком человеку, который ее не любит - это насилие.

    Обнимашки приятны большинству людей, но есть люди которым они не приятны и если вы будете их обнимать насильно - это будет насилие.

    Если женщине неприятны сальные взгляды, но вы продолжаете пялится - она вправе попросить вас прекратить, а если не перестанете - обвинить в насилии. И не надо тут рассказывать о том, что не хочешь взглядов - носи паранджу и потей.

    А уж если человек изображет половой акт за спиной человека который попросил сфотографироваться, человека плохо понимающего английский язык и из той страны в которой ты гость...

  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Если посмотреть на фото можно еще и увидеть, что девушка наклонилась, чтобы невысокий гонщик позади нее попал в кадр.
  • SVS
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    SVS-Фото

    Alya, отдайте её бедным :-)...

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1 февраля

Filippo Fortin (Cofidis)

Benoit Jarrier (Team Arkea - Samsic)

Edward Planckaert (Sport Vlaanderen - Baloise)

2 февраля

Amael Moinard (Team Arkea - Samsic)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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