 Жулиан Алафилипп – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Жулиан Алафилипп, Симоне Консонни и Петер Саган о 2-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

26-летний французский гонщик команды Deceuninck – Quick-Step Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) одержал сольную победу на 2-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019. Организаторы сократили этап со 160 до 134 км из-за экстремально жаркой погоды.

Последний из гонщиков отрыва дня был пойман на последних 10 км дистанции перед финальным, четвёртым подъёмом на дамбу Пунта Негра (1,1 км со средним градиентом 8,2%).

Жулан Алафилипп предпринял атаку на вершине дамбы, за ним смогли последовать лишь Наиро Кинтана (Movistar) и Тьеш Бенот (Lotto Soudal). Но за 2 км до финиша, на спуске, французский гонщик, чувствуя, что пелотон приближается, вновь атаковал и в одиночку пересёк линию финиша, имея достаточно преимущества, чтобы поднять руки в победном жесте.

19-летний Ремко Эвенпул, новобранец команды Deceuninck – Quick-Step, который работал на Алафилиппа на протяжении всего этапа и финишировал 15-м, поднялся на подиум в зелёной майке лучшего молодого гонщика.

Спринт из группы выиграл Симоне Консонни (UAE Team Emirates), опередивший Петера Сагана (Bora-hansgrohe).

Победа на этапе помогла Жулиану Алафилиппу подняться на вторую строчку генеральной классификации, где он уступает всего 3 секунды Фернандо Гавирии (UAE Team Emirates), удержавшем майку лидера.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

Жулиан Алафилипп: «Сегодня был подходящий мне этап, я был настроен бороться за победу. Вся команда великолепно отработала. Я был мотивирован, но не представлял, что финиширую в одиночку, так что удивил сам себя. Я счастлив и горд одержать эту победу, которая служит подтверждением того, как упорно я работал зимой. Всегда важно начать сезон хорошо, это даёт уверенность.

Да, сегодня я взял 10 бонусных секунд, но не ставил генеральную классификацию целью перед стартом Вуэльты провинции Сан-Хуана-2019. Я просто думал о победе на этапе. Конечно, постараюсь хорошо проехать разделку, поеду гонку день за днём».

Симоне Консонни: «Я приехал в Аргентину, хорошо поработав, частично благодаря «Шести дням Бремена». Мы здесь, чтобы с максимальной отдачей работать на Фернандо Гавирию. Сегодняшний этап был единственным, учитывая профиль, где у меня были шансы на результат. Я поговорил с Фернандо, и он дал мне свободу действий.

Я хорошо удержался на самой сложной части подъёма. В финальном спринте я подождал до последних 300 метров, и когда все гонщики начали спринт, я воспользовался их слипстримом, спуртовал сам и смог финишировать на подиуме».

Петер Саган: «Сегодня был ещё один жаркий этап, но облака на финише сделали его намного легче. Вся команда опять великолепно отработала, ребята задавали высокую скорость в голове группы и контролировали гонку.

На финальных километрах, когда Алафилипп атаковал, в группе преследования не было слаженной работы. Мы не смогли закрыть просвет. Финиш был рядом, но Алафилипп удержался и выиграл.

Моя форма прогрессирует так, как и должно быть в это время года, всё в порядке, продолжим бороться».