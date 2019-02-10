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Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  Несмотря на работу команд Мирового тура Bora-hansgrohe, Movistar и Denceunick-QuickStep, стремившихся обеспечить своим спринтерам шанс выиграть этап, отрыв дня сумел сохранить 12 секундное преимущество до финиша 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019.  

 

  За 10 км до финиша преимущество отрыва, в который уехали два гонщика команды  A.C.A Virgen de Fatima и гонщик континентальной команды Municipalidad de Pocito Даниэль Диас, составляо 1 минуту 37 секунд.

 

  За 2 км до финиша Даниэль Самора провёл большую смену, позволяя своему товарищу по команде Герману Николасу Тивиани сберечь силы. Горняк Даниэль Диас не смог составить конкуренцию Тивиани в спринте и 23-летний аргентинтский гонщик команды Agrupacion Virgen De Fatima Герман Николас Тивиани отпраздновал победу на этапе под восторженные крики аргентинских болельщиков.

 

Спринтерам пришлось довольствоваться борьбой за 4 место, которое занял Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe). Виннер Анакона (Movistar) сохранил на плечах майку лидера генеральной классификации.

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Герман Николас Тивиани – победитель 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

 

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe): «На последних пяти километрах все старались выйти вперёд, я отработал на нашего спринтера Сэма. Но было бы лучше, если бы все другие команды тоже работали, чего не случилось. В итоге всё пришлось делать нам, мы не смогли догнать отрыв. Мы и другие команды совершили небольшую ошибку, потому что работали ради спринта, но потратили все силы. В противном случае мы бы не тянули весь бес пользы. Результат для нас неутешительный, но это хороший результат для спорта, выиграл этот молодой парень».

 

  Максимилиано Ричезе (Deceuninck-Quick Step): «Мы не стали помогать преследовать отрыв,  потому что много работали на предыдущих этапах. Попробовали сократить просвет, когда подъезжали к кругам, но спринтерские команды немного испортили дело. Отрыв был сильнее. Тивиани сегодня король Сан-Хуана. Он их местный герой и заслужил победу. Он выступал в Европе, Тивиани - великолепный гонщик. Я надеюсь, что эта победа поможет ему найти команду более высокого уровня, потому что у него огромный талант».

 

 

Результаты 6 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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Теги к статье: Николас Тивиани German Nicolas Tivani Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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