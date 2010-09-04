Гонсало Нахар – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Гонсало Нахар и Оскар Севилья о 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Чемпион Аргентины Гонсало Нахар (Gonzalo Najar) стал победителем королевского, 5-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018. На этапе с горным финишем в подъём Альто де Колорадо гонщики континентальной команды Sindicato Empleados Públicos of San Juan начали атаковать по очереди, и Гонсало Нахару удалось полностью реализовать план команды.

Сначала Нахар с товарищем по команде создали просвет, а затем 24-летний аргентинский гонщик за 20 км до финиша поехал в одиночку, попутный ветер помог набрать преимущество. В итоге на финише Гонсало Нахар опередил ближайшего преследователя, испанского гонщика команды Medellin Оскара Севилью на 1 минуту 58 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул колумбийский гонщик команды Androni Giocattoli-Sidermec.

Гонсало Нахар также возглавил генеральную классификацию, где сейчас опережает Оскара Севилью на 1 минуту 2 секунды.

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Гонсало Нахар: «Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые стояли на обочинах дороги. На последнем километре в голове теснилось много мыслей, я чувствовал, как люди поддерживают меня. К счастью, этап прошёл так, как мы запланировали этим утром. Когда мы начали атаковать на спуске перед финальной горой, команда Lotto Soudal прибавила скорости. Я увидел, что у меня хорошо идёт нога. Сначала попытался уехать мой товарищ по команде, потом настала моя очередь. Думаю, я отлично рассчитал время атаки. Я приезжал тренироваться на этот подъём раза два или три. А утром мы проснулись очень рано, в шесть часов, наш спортивный директор показал нам видео, которое нас мотивировало попытаться подняться и в общем зачёте.

Думаю, каждый из оставшихся этапов будет трудным. Но я надеюсь, что смогу финишировать в эти дни как можно лучше и постараться в финальный день гонки написать страницу истории аргентинского велоспорта».

Победный салют Гонсало Нахара на финише был необычным, и на пресс-конференции он объяснил, что раскрыл руки как птица крылья, потому что его называют Кондором: «У одного из моих друзей дома много птиц, а там, где живу я, обитает много кондоров. А мои друзья говорят мне, что я похож на кондора».

Оскар Севилья: «Нахар атаковал задолго до финиша, за 20 км, и уехал в одиночку. Я подумал, что нам удастся его догнать, потому что на таком типе финиша трудно удержаться и выиграть, так как надо всё время ехать быстро, а мы ни разу не сбавляли ритма – сначала работала команда Bora-hansgrohe, а потом и моя команда. Мы были уверены, что за 30-40 секунд сможем его добрать. За 10 км до финиша мы разорвали группу. Но он был сегодня сильнейшим».