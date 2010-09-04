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Гонсало Нахар – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Гонсало Нахар и Оскар Севилья о 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

 

  Чемпион Аргентины Гонсало Нахар (Gonzalo Najar) стал победителем королевского, 5-го этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018.  На этапе с горным финишем в подъём Альто де Колорадо гонщики континентальной команды Sindicato Empleados Públicos of San Juan начали атаковать по очереди, и Гонсало Нахару  удалось полностью реализовать план команды.

  Сначала Нахар с товарищем по команде создали просвет, а затем 24-летний аргентинский гонщик за 20 км до финиша поехал в одиночку, попутный ветер помог набрать преимущество. В итоге на финише Гонсало Нахар опередил ближайшего преследователя, испанского гонщика команды   Medellin Оскара Севилью на 1 минуту 58 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул колумбийский гонщик команды Androni Giocattoli-Sidermec.

 

Гонсало Нахар также возглавил генеральную классификацию, где сейчас опережает Оскара Севилью на 1 минуту 2 секунды.

 

Гонсало Нахар – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

 

Photo © Bettini Photo

 

 

   Гонсало Нахар: «Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые стояли на обочинах дороги. На последнем километре в голове теснилось много мыслей, я чувствовал, как люди поддерживают меня. К счастью, этап прошёл так, как мы запланировали этим утром. Когда мы начали атаковать на спуске перед финальной горой, команда Lotto Soudal прибавила скорости. Я увидел, что у меня хорошо идёт нога. Сначала попытался уехать мой товарищ по команде, потом настала моя очередь. Думаю, я отлично рассчитал время атаки. Я приезжал тренироваться на этот подъём раза два или три. А утром мы проснулись очень рано, в шесть часов, наш спортивный директор показал нам видео, которое нас мотивировало попытаться подняться и в общем зачёте.

 

  Думаю, каждый из оставшихся этапов будет трудным. Но я надеюсь, что смогу финишировать в эти дни как можно лучше и постараться в финальный день гонки написать страницу истории аргентинского велоспорта».

 

  Победный салют Гонсало Нахара на финише был необычным, и на пресс-конференции он объяснил, что раскрыл руки как птица крылья, потому что его называют Кондором: «У одного из моих друзей дома много птиц, а там, где живу я, обитает много кондоров. А мои друзья говорят мне, что я похож на кондора».

 

 

  Оскар Севилья: «Нахар атаковал задолго до финиша, за 20 км, и уехал в одиночку. Я подумал, что нам удастся его догнать, потому что на таком типе финиша трудно удержаться и выиграть, так как надо всё время ехать быстро, а мы ни разу не сбавляли ритма – сначала работала команда Bora-hansgrohe, а потом и моя команда. Мы были уверены, что за 30-40 секунд сможем его добрать. За 10 км до финиша мы разорвали группу. Но он был сегодня сильнейшим».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

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Теги к статье: Гонсало Нахар Gonzalo Najar Оскар Севилья Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная гонка Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:55 | Регистрация: 4.09.2010

    кажется, что наблюдал Эль Ниньо ещё в прошлой жизни.. или даже в позапрошлой. в 2001-м половину Вуэльты ехал в золоте, а на последнем этапе Касеро помог потерять майку. в 2002-м тоже пол Вуэльты в золоте, Эрас майку отобрал, а Эраса Гонсалес на последней разделке раздел.. - разделка - > раздел ))

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Комментарии

  • Юджин
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    Юджин-Фото

    Если бы тренер ехал за ними на техничке, то как тогда грузовик мог бы сбить гонщиков сзади. 

  • Roscomsport
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Roscomsport-Фото

    Более всего о гонщике, как и о любом человеке, говорят моменты, когда он в кризисе, когда проиграл...
    Вы друзья видели это многократно. Для меня эталоном выдержки из современных гонщиков является Фрум и Дюмулан.

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото

    Фрум или глупец или совсем сам себе не принадлежит 

  • Berdok
    Винченцо Нибали и Роман Барде ... (23)
    Berdok-Фото
    давно в домохозяйках?
  • ironharley
    Инцидент с Лауренсом де Плюсом ... (4)
    ironharley-Фото

    Жесть. Еще у нас бы потренировались, нашли место... У нас всех оптом задавили бы и никтонеуиноуен(ц).

    ЗЫЖ Деплюс вообще коасавелла - то через отбойник вместе с велом, то через полгода под грузовик и цел. Пьяным катается чтоли? )))) *для моралистов - это стёб был ща*

  • hodorik
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (6)
    hodorik-Фото

    Там совсем другие правила ведения гонки местными гонщиками , поэтому местные и побеждают , молодцы всё правильно , вваливать валить и валить без остановки . И не сюсюкаются они просто рвут .

  • Shalam s Urala
    Гонсало Нахар – победитель 5 э ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    кажется, что наблюдал Эль Ниньо ещё в прошлой жизни.. или даже в позапрошлой. в 2001-м половину Вуэльты ехал в золоте, а на последнем этапе Касеро помог потерять майку. в 2002-м тоже пол Вуэльты в золоте, Эрас майку отобрал, а Эраса Гонсалес на последней разделке раздел.. - разделка - > раздел ))

  • motte
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (6)
    motte-Фото

    Оль, не перестану говорить Спасибо!

    Это что то нечто!

    С уважением,

  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (6)
    Earl57-Фото

    Ганна тоже говорит о своих габаритах:


    "I think that I was the only rider weighing more than 85kg to arrive in the top positions," Ganna said, according to his team. "More than that, I couldn't do. I made such a tough effort. It was not easy today racing up to more than 2500 meters. To breathe was very demanding."

     

    С таким весом и при росте 1,93 м заехать на гору высотой свыше 2500 метров и протяженностью подъема 19 км - это нечто. "Больше чем это, я сделать не мог" - молодец парень, сражается изо всех сил. А ведь ему всего 21 год.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тим Велленс – победитель Trofe ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Супер гонка получилась!!!

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