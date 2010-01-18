Максимилиано Ричезе – победитель 1 этапа Тура Турции-2018

Максимилиано Ричезе и Сэм Беннетт о 1-м этапе Тура Турции-2018

Через 10 лет после первой победы на этапе Тура Турции 35-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) вновь отпраздновал победу на этапе.

На 1-м этапе Тура Турции-2018 команде Quick Step Floors пришлось перегруппироваться после того, как Фернандо Гавирия, на которого собиралась работать команда, упал за 4 км до финиша.

Альваро Ходег, на которого делалась вторая ставка, также не смог побороться в спринте, так как был вынужден затормозить за 600 м до финиша, поскользнувшись на правом повороте, когда попал колесом на краску, обозначающую на дороге пешеходный переход. Максимилиано Ричезе воспользовался моментом колебания соперников и атаковал из группы, сразу создав 30-метровый просвет. Он удержал преимущество до финиша, где у него было время поднять руки в победном жесте. Ричезе принёс команде Quick Step Floors 70-ю победу в этом сезоне на следующий день после того, как Патрик Лефевр объявил о приходе в команду титульного спонсора.

27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт, победитель четырёх этапов Тура Турции прошлого года, финишировал вторым, 32-летний люксембургский гонщик команды BMC Жампи Друкер, который в 2019 году будет товарищем Беннетта по команде Bora, замкнул тройку лучших.

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Alex Livesey / Getty Image - Photo credit: © Alex Livesey / Getty Images

Максимилиано Ричезе: «Мы планировали работать в спринте на Фернандо, но, к сожалению, он упал. Нам пришлось быстро менять тактику. Предполагалось, что Альваро будет последним в нашем спринтерском поезде. Однако на последнем повороте он потерял моё колесо, потому что едва не упал. В результате я оказался метров на тридцать впереди группы и тогда поехал до финиша, не оглядываясь.

Я очень счастлив, что взял победу, это был мой последний шанс в этом сезоне и на гонке Мирового тура. Поэтому победа очень много для меня значит. Но мне ужасно жаль, что Фернандо упал и сломал ключицу. Я знаю, как он разочарован, что приходится вот так завершать сезон. Желаю ему скорейшего выздоровления. Я приехал на Тур Турции, чтобы работать на Фернандо, а если не на него, то на Альваро. Так что эта победа стала для меня неожиданной. На этой неделе у спринтеров будет много возможностей, Альваро сейчас самый быстрый в нашей команде, я буду ему помогать».

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Сэм Бенетт: «Я был на хорошей позиции, но не хотел рисковать на таких коварных финальных километрах, так как впереди ещё пять этапов. Последний поворот оказался сложным, несколько гонщиков поскользнулись. Мы ехали очень внимательно. Ребята великолепно работали весь день, а в финале я сделал всё, что мог, но у гонщика команды Quick Step Floors сегодня лучше шла нога».