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Максимилиано Ричезе – победитель 1 этапа Тура Турции-2018

Максимилиано Ричезе и Сэм Беннетт о 1-м этапе Тура Турции-2018

 

 

  Через 10 лет после первой победы на этапе Тура Турции 35-летний аргентинский гонщик Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) вновь отпраздновал победу на этапе.  

 

  На 1-м этапе Тура Турции-2018 команде Quick Step Floors  пришлось перегруппироваться после того, как Фернандо Гавирия, на которого собиралась работать команда, упал за 4 км до финиша.

 

  Альваро Ходег, на которого делалась вторая ставка, также не смог побороться в спринте, так как был вынужден затормозить за 600 м до финиша, поскользнувшись на правом повороте, когда попал колесом на краску, обозначающую на дороге пешеходный переход. Максимилиано Ричезе воспользовался моментом колебания соперников и атаковал из группы, сразу создав 30-метровый просвет. Он удержал преимущество до финиша, где у него было время поднять руки в победном жесте. Ричезе принёс команде Quick Step Floors 70-ю победу в этом сезоне на следующий день после того, как Патрик Лефевр объявил о приходе в команду титульного спонсора.

 

27-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт, победитель четырёх этапов Тура Турции прошлого года, финишировал вторым, 32-летний люксембургский гонщик команды BMC Жампи Друкер, который в 2019 году будет товарищем Беннетта по команде Bora, замкнул тройку лучших.

 

Максимилиано Ричезе – победитель 1 этапа Тура Турции-2018

 

Максимилиано Ричезе – победитель 1 этапа Тура Турции-2018

 

© Quick-Step Floors Cycling Team - © Alex Livesey / Getty Image - Photo credit: © Alex Livesey / Getty Images

 

 

  Максимилиано Ричезе: «Мы планировали работать в спринте на Фернандо, но, к сожалению, он упал. Нам пришлось быстро менять тактику. Предполагалось, что Альваро будет последним в нашем спринтерском поезде. Однако на последнем повороте он потерял моё колесо, потому что едва не упал. В результате я оказался метров на тридцать впереди группы и тогда поехал до финиша, не оглядываясь.

 

  Я очень счастлив, что взял победу, это был мой последний шанс в этом сезоне и на гонке Мирового тура. Поэтому победа очень много для меня значит. Но мне ужасно жаль, что Фернандо упал и сломал ключицу. Я знаю, как он разочарован, что приходится вот так завершать сезон. Желаю ему скорейшего выздоровления. Я приехал на Тур Турции, чтобы работать на Фернандо, а если не на него, то на Альваро. Так что эта победа стала для меня неожиданной. На этой неделе у спринтеров будет много возможностей, Альваро сейчас самый быстрый в нашей команде, я буду ему помогать».

 

 

 

© BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Сэм Бенетт: «Я был на хорошей позиции, но не хотел рисковать на таких коварных финальных километрах, так как впереди ещё пять этапов. Последний поворот оказался сложным, несколько гонщиков поскользнулись. Мы ехали очень внимательно. Ребята великолепно работали весь день, а в финале я сделал всё, что мог, но у гонщика команды Quick Step Floors сегодня лучше шла нога».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Турции-2018

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Теги к статье: Максимилиано Ричезе Maximiliano Richeze Тур Турции Tour of Turkey гонка Мирового тура

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  1. Имя: Azamat

    AzaKonta

    Вчера, 19:25 | Регистрация: 18.01.2010

    План А - Гавирия, план Б - Альваро, план В - Ричезе, а план С кто был?

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Комментарии

  • Darik
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Darik-Фото
    Можно и на тормозах спустить...[/quote] Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива

    [quote=Darik]Можно и на тормозах спустить...[/quote]Есть обратная сторона медали: 1. Развитие велоспорта в Казахстане в целом; разными мероприятиями от обычных велопробегов среди населения до всяких айронмэнов и т.п. В составе команды много молодых своих воспитанников. Отсюда 2. Развива[/quote] 2. Развитие туризма ... , за последние годы идёт рост туристов, что уже хорошо для проекта
  • archi
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    archi-Фото

    Цитата: Адриен
    Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия...
    Спонсоры будут требовать изменить название, как стало с Катюшей или как было с арабами (в прошлом ходили слухи, что будет спонсор с аравийского полуострова)Это неприемлемо, по крайней мере в данное время. Так как бабки башляет само государство

  • Student
    Беньят Инчаусти уходит из кома ... (1)
    Student-Фото
    Удачи ему.
  • Николай Н.
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Николай Н.-Фото

    Не привычно видеть Вальвердо в майке чемпиона. Но привыкнем к радужной майки. Вальвердо ещё прекрасно выглядит на этой гонке.

  • Катерина
    Tre Valli Varesine-2018 (4)
    Катерина-Фото

    Цитата: tim147
    Где Солер?

    Солер заявлен на завтра на Милан -Турин. Ланда никакой, его лечить надо...
    В команде остался один работоспособный гонщик - им затыкают все дырки.

    Будет завтра, будет в субботу - ищите белую майку лучшего молодого в мире.

     

     

  • Адриен
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    Адриен-Фото

    Так ведь тому же Винокурову не выкручиваться, а РАБОТАТЬ надо над этим. Искать спонсоров в Китае, на Ближнем Востоке. Япония, Малая Азия... Под лежачий камень вода не бежит, посмотрите на другие команды - находят же, когда припирает, да еще главных, основных финансодателей... Пока бренд на слуху, ПОКА есть победы - то же "золото" на чемпионате Азии - думаю, можно найти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ источник к тем, которые есть...

  • rude_rider
    Мерхави Кудус переходит в кома ... (15)
    rude_rider-Фото
    Цитата: Адриен
    Деньги решают все. А Астаны как игрушка у ребенка - пока была в новинку, все было нормально, сейчас приелась, стала рутиной, бесполезной для ЛИЧНОГО кармана, наоборот - требующей затрат и вложений - надоела... Можно и на тормозах спустить...
    Так это как раз и случилось Денег в Астане нет на готовых топ гонцов Нибс и Ара ушли Вальгрен теперь вот Уберают дорогих.берут чуть дешевле чтоб сохранить уже имеющихся Астана это не денежный мешок теперь пора забыть это И не топ команда теперь Имеем ио что имеем и надо выкручиваться что Вино и Ко делают на отлично. Точечные приобретения .да есть провалы типа Мозера например.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фернандо Гавирия досрочно зака ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Скорейшего восстановления,
  • AzaKonta
    Максимилиано Ричезе – победите ... (1)
    AzaKonta-Фото
    План А - Гавирия, план Б - Альваро, план В - Ричезе, а план С кто был?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Турции-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ходег есть же . жаль конечно.

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