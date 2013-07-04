Фабио Ару отказался от участия в чемпионате мира-2018

Фабио Ару отказался от места в сборной Италии на чемпионате мира, Винченцо Нибали не уверен в своей форме

Фабио Ару отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира-2018 из-за плохой физической формы. На недавней классике Memorial Marco Pantani Ару финишировал предпоследним.

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Фабио Ару: «За прошедшие несколько недель и на недавней гонке я старался выступить как можно лучше в преддверии чемпионата мира. К сожалению, моя форма сейчас не та, которую бы я хотел видеть. Чувствую, что не оправдаю доверия, если займу место в составе сборной Италии.

После обсуждения с Давиде Кассани (тренером сборной Италии), скрепя сердце, я решил отказаться от места в сборной и не принимать участие в чемпионате мира в Инсбруке.

Мне было больно принимать это решение, но оно базируется на уважении и любви к «малья адзурра», к майке сборной Италии. Думаю, что должен уступить место кому-то ещё, кто на данный момент находится в лучшей форме.

Желаю всего наилучшего моим коллегам, которые будут защищать цвета Италии в Инсбруке».

Согласно квотам UCI, Италия может представить в групповой гонке состав из 8 гонщиков. После отказа Фабио Ару Давиде Кассани объявил следующий состав сборной Италии для групповой гонки чемпионата мира-2018: Джанлука Брамбилла, Дамиано Карузо, Дарио Катальдо, Алессандро де Марки, Джанни Москон, Винченцо Нибали, Фрако Пеллицотти, Доменико Поццовиво и Джованни Висконти в качестве запасного.

Винченцо Нибали, вернувшийся в гонки после перелома позвоночника, в интервью Gazzetta dello Sport признался, что ещё не достиг 100-процентной готовности и предложил в качестве капитана сборной Италии Джанни Москона, который недавно одержал победу на Giro della Toscana-2018.

Винченцо Нибали: «Чувствую себя хорошо, но не супер. После Вуэльты Испании с выносливостью у меня всё в порядке, но не хватает того рывка, ускорения, которое может создать просвет. Возможно, оно вернётся ко мне за несколько дней до старта или после того, как сезон закончится. Я не в стопроцентной форме, думаю, сейчас достиг процентов 90 или даже только 80.

Результаты показывают, что Москон готов к важной роли, он играет фундаментальную роль в сборной. Да, его можно даже называть лидером».