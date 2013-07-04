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Фабио Ару отказался от участия в чемпионате мира-2018

Фабио Ару отказался от места в сборной Италии на чемпионате мира, Винченцо Нибали не уверен в своей форме

 

 

  Фабио Ару отказался от участия в групповой гонке чемпионата мира-2018 из-за плохой физической формы. На недавней классике  Memorial Marco Pantani Ару финишировал предпоследним.  

 

Photo © @BettiniPhoto

 

 

  Фабио Ару: «За прошедшие несколько недель и на недавней гонке я старался выступить как можно лучше в преддверии чемпионата мира. К сожалению, моя форма сейчас не та, которую бы я хотел видеть. Чувствую, что не оправдаю доверия, если займу место в составе сборной Италии.

 

   После обсуждения с Давиде Кассани (тренером сборной Италии), скрепя сердце, я решил отказаться от места в сборной и не принимать участие в   чемпионате мира в Инсбруке.

 

  Мне было больно принимать это решение, но оно базируется на уважении и любви к «малья адзурра», к майке сборной Италии. Думаю, что должен уступить место кому-то ещё, кто на данный момент находится в лучшей форме.

 

  Желаю всего наилучшего моим коллегам, которые будут защищать цвета Италии в Инсбруке».

 

  Согласно квотам UCI, Италия может представить в групповой гонке состав из 8 гонщиков. После отказа Фабио Ару Давиде Кассани объявил следующий состав сборной Италии для групповой гонки чемпионата мира-2018: Джанлука Брамбилла, Дамиано Карузо, Дарио Катальдо, Алессандро де Марки, Джанни Москон, Винченцо Нибали, Фрако Пеллицотти, Доменико Поццовиво и Джованни Висконти в качестве запасного.

 

  Винченцо Нибали, вернувшийся в гонки после перелома позвоночника, в интервью Gazzetta dello Sport признался, что ещё не достиг 100-процентной готовности и предложил в качестве капитана сборной Италии Джанни Москона, который недавно одержал победу на Giro della Toscana-2018.

 

  Винченцо Нибали: «Чувствую себя хорошо, но не супер. После Вуэльты Испании с выносливостью у меня всё в порядке, но не хватает того рывка, ускорения, которое может создать просвет. Возможно, оно вернётся ко мне за несколько дней до старта или после того, как сезон закончится. Я не в стопроцентной форме, думаю, сейчас достиг процентов 90 или даже только 80.

 

Результаты показывают, что Москон готов к важной роли, он играет фундаментальную роль в сборной. Да, его можно даже называть лидером».

 

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Теги к статье: Фабио Ару Винченцо Нибали чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:00 | Регистрация: 4.07.2013

    1. Москон вполне созрел на Капитана сб. Италии.
       Нибали, если что, подхватит. 


    2. Ару пора подумать о будущем вне гонок.
       ЗЫ: Фанаты Ару, извините, не бейте меня сильно )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Фабио Ару отказался от участия ... (1)
    VeloVelo-Фото

    1. Москон вполне созрел на Капитана сб. Италии.
       Нибали, если что, подхватит. 


    2. Ару пора подумать о будущем вне гонок.
       ЗЫ: Фанаты Ару, извините, не бейте меня сильно )

  • VeloVelo
    Ричи Порт не примет участие в ... (5)
    VeloVelo-Фото

    2018 год рука не поднимается написать? )

  • EL-Fenomeno
    Ричи Порт не примет участие в ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жирная точка в сезоне со знаком "-" negative увы(((

    Наверное худший вело-год в карьере Ричи; очень невезучий Порт, хоть и отличный шоссер

  • EL-Fenomeno
    Результаты чемпионата мира-201 ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Меня удивляет отсутсвие в женской TTT команд из Франции, Испании, Бельгии, в то же время как Италия и Голладия выставили сразу по три! Неужели там (FRA, ESP, BEL) женский велоспорт обделён вниманием спонсоров? Или просто нет(у) желания способных девчёнок крутить вел. и любить шоссейный велоспорт.

    По гонке: впервые понравилась эта самая женская TTT, но для девчёнок километраж в 50+ это уж слишком...перебор.

     

    P.S.

    Прикольная на внешность подруга Э.Вивиани...теперь уже чемпионка мира)

  • Astanaforever
    Trofeo Matteotti-2018 (2)
    Astanaforever-Фото
    Астане фортануло с гонцом. Второй турнир подряд берет этот Баллерини. Способный малый.
  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (5)
    uran-Фото
    Кому лучше?
    Омелюсик не стала бы дважды ЧМ.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Trofeo Matteotti-2018 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну разошёлся Давиде , Тинькову спасибо.
  • Адриен
    Чемпионат мира-2018 по велоспо ... (18)
    Адриен-Фото
    ДА САМИ НЕМЦЫ ПОСМЕИВАЮТСЯ НАД ЭТИМ НАПИСАНИЕМ! Так что НЕ очень нормально.
  • uran
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    uran-Фото
    На ЧМ такое частенько.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Серафим
     Гонка, конечно, интересная, но трансляция... Всего две отсечки на такой длинной дистанции, почти не показывали сам подъем в развитии и спуск после подъема. Команды держали в кадре, как украли, не увидел командной работы по дистанции.
      И вообще, когда на разделках будут показывать временные разрывы, как в групповых гонках профтура? Чтобы видеть, как по дистанции команды перемещаются относительно друг друга?
    Полностью. С вами согласен.

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